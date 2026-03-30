Κόβεται ο καφές; 6+1 επιδόρπια για να τον αντικαταστήσετε, χωρίς να χάνετε τη γεύση του

Ωστόσο, πέρα από την κατανάλωσή του ως ρόφημα, ο καφές έχει αποκτήσει τα τελευταία χρόνια μια ιδιαίτερη θέση και στον κόσμο της ζαχαροπλαστικής.

Το μοναδικό του άρωμα, η χαρακτηριστική γεύση και η δυνατότητά του να «δένει» με υλικά όπως η σοκολάτα, τα φρούτα, τα μπαχαρικά ή το αλκοόλ, τον έχουν κάνει αγαπημένο συστατικό σε πολλές γλυκές δημιουργίες. Από την κλασική τιραμισού μέχρι πιο σύγχρονες εκδοχές όπως παγωτά με cold brew ή ακόμα και κρέμες με καφέ, η γεύση του αναβαθμίζει κάθε επιδόρπιο.

Αν λοιπόν αναζητάτε εναλλακτικές γλυκές προτάσεις που να θυμίζουν τη γευστική ένταση του αγαπημένου σας καφέ είτε για να τον αντικαταστήσετε είτε απλώς για να πειραματιστείτε, παρακάτω θα βρείτε ιδέες που συνδυάζουν άψογα την απόλαυση του καφέ και τη μαγεία των γλυκών και θα ικανοποιήσουν ακόμη και τους πιο απαιτητικούς.

Μους σοκολάτα με άρωμα εσπρέσο

Ή, αλλιώς, μους αφογκάτο. Όπως και να το πούμε, αυτό το ντελικάτο και αέρινο γλυκό ικανοποιεί και τους λάτρεις του γλυκού και τους λάτρεις της σοκολάτας. Δεν μένει και κανείς παραπονεμένος.

Πόριτζ μόκας

Τα πόριτζ (porridge)-ή αλλιώς χυλός με βρώμη και γάλα ή νερό, κρύα και ζεστά, κάνουν το ιδανικό πρωινό, αφού λειτουργούν σαν καμβάδες και συνδυάζονται με τις γεύσεις που αγαπάμε. Αυτό το πόριτζ παίρνει τη γεύση και της πιο αγαπημένης πρωινής συνήθειας. Αυτής του καφέ!

Κλασική τιραμισού

Το τιραμισού το διάσημο ιταλικό γλυκό γίνεται εύκολα και γρήγορα σε μία συνταγή γεμάτο άρωμα να το πιεις στο ποτήρι.

Muffins με άρωμα καφέ γεμιστά με καραμέλες

Απίστευτα λαχταριστά muffins με καραμέλες, που συνοδεύουν ιδανικά τον καφέ σας, μιας και έχουν και αυτά άρωμα καφέ και θα σας ενθουσιάσουν με την γλυκιά έκπληξη που κρύβουν στο εσωτερικό τους.

Ζελέ καραμέλας αρωματισμένο με ελληνικό καφέ και crumble σοκολάτας

Η καραμέλα συνδυάζεται αρμονικά με τον ελληνικό καφέ και γίνονται ένα απίθανο ζελέ, που κλείνει ιδανικά κάθε γεύμα.

Κρύο γλυκό με καρύδα και σιρόπι εσπρέσο

Ένα δροσερό, καλοκαιρινό γλυκό που συνδυάζει την ένταση του καφέ με τη γλύκα της καρύδας.

Πανακότα με γεύση espresso

Το πιο εύκολο και δροσερό γλυκάκι εδώ με έντονη γεύση καφέ, σκέτη απόλαυση. Επιδόρπιο και καφές μαζί.

Πηγή: cantina.protothema.gr