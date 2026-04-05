Ακριβότερο το πασχαλινό τραπέζι φέτος - Έως 25% πάνω οι τιμές κρέατος
05.04.2026 - 21:00
Ανοδική πορεία καταγράφουν οι τιμές του αρνίσιου κρέατος όσο πλησιάζει το Πάσχα, παρά τις προσπάθειες συγκράτησής τους και τα μέτρα στήριξης της αγοράς. Σύμφωνα με την Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή, η διαμόρφωση των τιμών επηρεάζεται κυρίως από τις εισαγωγές, τις προσφορές των υπεραγορών την πασχαλινή περίοδο, αλλά και την εφαρμογή μηδενικού συντελεστή ΦΠΑ στο κρέας.
Σύμφωνα με ρεπορτάζ του καναλιού Alpha, παρά τις εκτιμήσεις για ενδεχόμενη αποκλιμάκωση, οι τιμές παραμένουν αισθητά υψηλότερες σε σύγκριση με πέρσι. Καταγραφές που πραγματοποιήθηκαν στις 9, 17 και 27 Μαρτίου δείχνουν αυξήσεις της τάξης του 20% έως 25% στα αμνοερίφια. Η μέση τιμή πώλησης από περίπου 10,95 ευρώ το κιλό την περσινή περίοδο, ανήλθε φέτος μεταξύ 13,25 και 13,49 ευρώ.
Η αύξηση αποδίδεται στο υψηλότερο κόστος παραγωγής και εμπορίας, καθώς και στις απώλειες ζωικού κεφαλαίου λόγω ασθενειών. Ωστόσο, εκτιμάται ότι η μειωμένη προσφορά θα καλυφθεί σε σημαντικό βαθμό μέσω εισαγωγών, γεγονός που ενδέχεται να συμβάλει στη μερική αποκλιμάκωση των τιμών τις επόμενες ημέρες.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Κρεοπωλών εκφράζει την εκτίμηση ότι οι τελικές τιμές θα κινηθούν κοντά στα περσινά επίπεδα, σημειώνοντας ότι καταβάλλονται προσπάθειες απορρόφησης του αυξημένου κόστους ώστε να περιοριστεί η επιβάρυνση των καταναλωτών.
Σε ό,τι αφορά την επάρκεια, δεν αναμένονται προβλήματα στην αγορά αρνίσιου κρέατος ενόψει των εορτών.
Την ίδια ώρα, αυξημένες εμφανίζονται και οι τιμές του βοδινού κρέατος σε ευρωπαϊκό επίπεδο, λόγω περιορισμένης προσφοράς από βασικές χώρες παραγωγής, όπως η Γαλλία, η Γερμανία και η Ολλανδία. Οι εξελίξεις αυτές συνδέονται με τις επιπτώσεις της πράσινης μετάβασης, τους περιορισμούς στην κτηνοτροφία και τις νέες προϋποθέσεις που αφορούν τη διαχείριση ζωικού πληθυσμού και ασθενειών.
Αντίθετα, πιο σταθερές παραμένουν οι τιμές του χοιρινού και του κοτόπουλου, παρουσιάζοντας μικρότερες διακυμάνσεις σε σχέση με τα υπόλοιπα είδη κρέατος.
