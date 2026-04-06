 06.04.2026 - 09:38
Αυτό είναι το ζώο με τα «δόντια-φίλτρο»: Η φώκια που τρώει σαν... φάλαινα

Η φώκια-καβουροφάγος διαθέτει μοναδικά δόντια που λειτουργούν σαν φυσικό φίλτρο, επιτρέποντάς της να τρέφεται με κριλ. Ένα σπάνιο φαινόμενο εξέλιξης.

Αν κάποιος έπρεπε να φανταστεί τα δόντια ενός σαρκοφάγου θηλαστικού, πιθανότατα θα σκεφτόταν αιχμηρές «λεπίδες», σχεδιασμένες για να σχίζουν σάρκα. Στην περίπτωση όμως της φώκιας-καβουροφάγου, η φύση είχε άλλα σχέδια...

Το συγκεκριμένο είδος, που ζει στα παγωμένα νερά της Ανταρκτικής, διαθέτει μια από τις πιο ασυνήθιστες οδοντικές δομές στο ζωικό βασίλειο. Τα δόντια της δεν είναι απλά μυτερά. Φέρουν πολλαπλές προεξοχές, σαν μικροσκοπικά «κλαδιά», τα οποία συνδέονται μεταξύ τους.

Όταν το ζώο κλείνει το στόμα του, αυτές οι δομές δημιουργούν ένα πυκνό πλέγμα, που λειτουργεί σαν φυσικό κόσκινο. Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό: η φώκια μπορεί να παγιδεύει τεράστιες ποσότητες μικροσκοπικών οργανισμών, όπως το κριλ, αφήνοντας το νερό να διαφεύγει.

 
Με απλά λόγια, το στόμα της μετατρέπεται σε ένα εξελιγμένο σύστημα φιλτραρίσματος - μια λειτουργία που παραπέμπει περισσότερο σε φάλαινα με μπαλένες παρά σε τυπικό θηρευτή.

Και είναι πράγματι οξύμωρο αν αναλογιστεί κανείς ότι πρόκειται για σαρκοφάγο θηλαστικό. Αντί να κυνηγά μεγάλα θηράματα, έχει προσαρμοστεί ώστε να εκμεταλλεύεται μια από τις πιο άφθονες πηγές τροφής στον πλανήτη.

Η περίπτωση της φώκιας-καβουροφάγου αποτελεί ένα εντυπωσιακό παράδειγμα της λεγόμενης συγκλίνουσας εξέλιξης: διαφορετικά είδη, με εντελώς διαφορετική βιολογική αφετηρία, καταλήγουν να αναπτύσσουν παρόμοια «όπλα» για την επιβίωσή τους.

Και ίσως αυτό που κάνει την ιστορία της ακόμη πιο εντυπωσιακή, είναι ότι η φώκια-καβουροφάγος δεν τρέφεται με καβούρια...

ΠΗΓΗ: Gazzetta.gr

Νέα κρούσματα αφθώδους πυρετού σε Δρομολαξιά–Μενεού – Στις 54 οι προσβεβλημένες μονάδες

Μαγευτικό φαινόμενο στον ουρανό της Κύπρου: Σπάνιο θέαμα πάνω από τη θάλασσα - Φωτογραφία

Η σημερινή συνάντηση μεταξύ του Προέδρου Χριστοδουλίδη και του κατοχικού ηγέτη Τουφάν Ερχιουρμάν, αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια χρονική συγκυρία όπου το Κυπριακό παραμένει εγκλωβισμένο σε παρατεταμένο αδιέξοδο.

