ΑρχικήΠολιτικήΛετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

 07.04.2026 - 09:10
Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Στην εκπομπή «Alpha Ενημέρωση» τοποθετήθηκε ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, σχολιάζοντας τα βασικά ζητήματα της επικαιρότητας.

Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, ο κ. Λετυμπιώτης αναφέρθηκε στη συνάντηση του Προέδρου της Δημοκρατίας Νίκου Χριστοδουλίδη με τον Τουφάν Έρχιουρμαν, χαρακτηρίζοντάς την «πολύ καλή». Όπως ανέφερε, οι δύο ηγέτες αναμένεται να συναντηθούν εκ νέου προς τα τέλη Απριλίου, στο πλαίσιο συνέχισης της προσπάθειας για πρόοδο στα ζητήματα που βρίσκονται στο τραπέζι.

Παράλληλα, αναφορά έγινε και στα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης (ΜΟΕ), καθώς και στην υπόθεση «videogate», τα οποία εξακολουθούν να απασχολούν την πολιτική επικαιρότητα.

Αναφερόμενος στην υπόθεση Δρουσιώτη, έκανε λόγο για «σοβαρότατες καταγγελίες», σημειώνοντας ότι βρίσκονται σε εξέλιξη δύο παράλληλες διαδικασίες.

Όπως εξήγησε, από τη μια υπάρχουν στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί και ενδέχεται να συνιστούν ποινικά αδικήματα, τα οποία οφείλουν να διερευνήσουν οι αρμόδιες αρχές, ενώ από την άλλη, πρόσωπα που εμπλέκονται έχουν ήδη προσφύγει στη δικαιοσύνη, ζητώντας να διαλευκανθεί η υπόθεση για να αποκατασταθεί είτε το όνομά τους είτε η πραγματικότητα. Κοινός στόχος, όπως τόνισε, είναι η απόδοση της δικαιοσύνης.

Δείτε το βίντεο:

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

Λετυμπιώτης: Στο μικροσκόπιο οι καταγγελίες Δρουσιώτη - Νέα συνάντηση Χριστοδουλίδη–Έρχιουρμαν

  •  07.04.2026 - 09:10
