Με κομμένη την ανάσα: Ο πλανήτης περιμένει την λήξη της προθεσμίας του Τραμπ στο Ιράν

Ο πρωθυπουργός του Πακιστάν προέτρεψε τον Τραμπ να παρατείνει την προθεσμία του για το Ιράν κατά δύο εβδομάδες, για να επιτρέψει την προώθηση της διπλωματίας. Σε μια ανάρτηση στο X, ο Σεχμπάζ Σαρίφ ζήτησε επίσης από το Ιράν να ανοίξει το στενό για δύο εβδομάδες.

Το Ιράν βλέπει «θετικά» την πρόταση του Πακιστάν για κατάπαυση του πυρός δύο εβδομάδων, αποκαλύπτει ανώτερος αξιωματούχος της Τεχεράνης στο Reuters, ενώ η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ δηλώνει πως «ο Αμερικανός πρόεδρος έχει ενημερωθεί για την πρόταση και θα υπάρξει απάντηση».

Πάντως από νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας, η Ισλαμική Δημοκρατία προέτρεψε τους νέους να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας και άλλους πιθανούς στόχους.

Ο εκπρόσωπος της Τεχεράνης στον ΟΗΕ, Αμίρ-Σαΐντ Ιραβάνι, δήλωσε ότι οι απειλές «συνιστούν υποκίνηση σε εγκλήματα πολέμου και ενδεχομένως γενοκτονία» και ότι το Ιράν θα «λάβει άμεσα και αναλογικά αμοιβαία μέτρα» εάν ο Τραμπ εξαπολύσει καταστροφικά πλήγματα.

Ακόμα και πριν από την προθεσμία, οι αεροπορικές επιδρομές έπληξαν δύο γέφυρες και έναν σιδηροδρομικό σταθμό, και οι ΗΠΑ έπληξαν στρατιωτικές υποδομές στο νησί Χαργκ. Ήταν η δεύτερη φορά που αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν το νησί, ένα βασικό κόμβο για την ιρανική παραγωγή πετρελαίου.

Αεροπορικές επιδρομές έπληξαν το Ιράν

Το απόγευμα της Μεγάλης Τρίτης, έντονες αεροπορικές επιδρομές έπληξαν την Τεχεράνη, συμπεριλαμβανομένων κατοικημένων συνοικιών. Στο παρελθόν, τέτοιες επιθέσεις έχουν στοχεύσει αξιωματούχους της ιρανικής κυβέρνησης και ασφαλείας.

Ο ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι επιτέθηκε σε μια ιρανική πετροχημική εγκατάσταση στο Σιράζ, τη δεύτερη συνεχόμενη ημέρα που έπληξε μια τέτοια εγκατάσταση. Ο στρατός αργότερα δήλωσε ότι έπληξε επίσης γέφυρες στην Τεχεράνη, το Καράτζ, την Ταμπρίζ, το Κασάν και το Κομ που χρησιμοποιούνταν από τις ιρανικές δυνάμεις για τη μεταφορά όπλων και στρατιωτικού εξοπλισμού.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας για να συζητήσει ευαίσθητες στρατιωτικές επιχειρήσεις, περιέγραψε τις επιθέσεις στο νησί Χάργκ ως πλήγματα στόχων που είχαν προηγουμένως πληγεί και δεν στόχευαν σε πετρελαϊκές υποδομές.

Η Σαουδική Αραβία δήλωσε ότι αναχαίτισε επτά βαλλιστικούς πυραύλους και τέσσερα drones που εκτοξεύτηκαν από το Ιράν. Η Σαουδική Αραβία έκλεισε επίσης προσωρινά το King Fahd Causeway, τη μόνη οδική σύνδεση μεταξύ του Μπαχρέιν, έδρα του 5ου Στόλου του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ, και της Αραβικής Χερσονήσου. Το Ιράν επίσης βομβάρδισε το Ισραήλ.

Δεν ήταν σαφές εάν οι τελευταίες αεροπορικές επιδρομές συνδέονταν με τις απειλές του Τραμπ να διευρύνει τη λίστα των στόχων κατά των πολιτών. Τουλάχιστον δύο από τους στόχους συνδέονταν με το σιδηροδρομικό δίκτυο του Ιράν, και ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι ισραηλινά πολεμικά αεροσκάφη έπληξαν γέφυρες και σιδηροδρόμους στο Ιράν.

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε»

«Ένας ολόκληρος πολιτισμός θα πεθάνει απόψε, για να μην επιστρέψει ποτέ ξανά», αν δεν επιτευχθεί συμφωνία, δήλωσε ο Τραμπ σε μια διαδικτυακή ανάρτηση την Τρίτη το πρωί. Αλλά φάνηκε επίσης να διατηρεί ανοιχτό το ενδεχόμενο μιας εξόδου προς τα έξω, λέγοντας ότι «ίσως κάτι επαναστατικά υπέροχο να συμβεί».

Νωρίτερα, ο Ιρανός αξιωματούχος Αλιρεζά Ραχίμι εξέδωσε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα καλώντας «όλους τους νέους, αθλητές, καλλιτέχνες, φοιτητές και φοιτητές πανεπιστημίου και τους καθηγητές τους» να σχηματίσουν ανθρώπινες αλυσίδες γύρω από σταθμούς παραγωγής ενέργειας.

Οι Ιρανοί έχουν σχηματίσει ανθρώπινες αλυσίδες στο παρελθόν γύρω από πυρηνικές εγκαταστάσεις σε περιόδους αυξημένων εντάσεων με τη Δύση. Τα κρατικά μέσα ενημέρωσης δημοσίευσαν βίντεο στο διαδίκτυο που έδειχναν εκατοντάδες ανθρώπους να κυματίζουν σημαίες συγκεντρωμένους σε δύο γέφυρες και σε έναν σταθμό παραγωγής ενέργειας εκατοντάδες χιλιόμετρα (μίλια) από την Τεχεράνη, αν και δεν ήταν σαφές πόσο διαδεδομένη ήταν η πρακτική.

Ο Πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν δημοσίευσε στο X ότι 14 εκατομμύρια Ιρανοί είχαν απαντήσει σε εκστρατείες που παρότρυναν τους ανθρώπους να προσφερθούν εθελοντικά για να πολεμήσουν - και είπε ότι θα ενταχθεί σε αυτές - ενώ ένας στρατηγός των Φρουρών της Επανάστασης κάλεσε τους γονείς να στείλουν τα παιδιά τους να εποπτεύουν τα σημεία ελέγχου.

Οι Φρουροί προειδοποίησε ότι το Ιράν θα «στερήσει από τις ΗΠΑ και τους συμμάχους τους το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο της περιοχής για χρόνια» και θα επεκτείνει τις επιθέσεις του σε όλη την περιοχή του Κόλπου εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή του.

Αυξανόμενη κριτική για τις απειλές

όσο περνάει η ώρα, όλο και περισσότεροι, εκφράζουν την αντίθεσή τους στις απειλές του Τραμπ κατά του Ιράν.

Στη Ρώμη, ο Πάπας Λέων ΙΔ΄ δήλωσε την Τρίτη ότι οι απειλές ήταν «πραγματικά απαράδεκτες» και ότι τέτοιες επιθέσεις θα παραβίαζαν το διεθνές δίκαιο. Σε μερικά από τα πιο έντονα σχόλιά του μέχρι στιγμής κατά του πολέμου, ο Λέων κάλεσε τους Αμερικανούς και άλλους να απαιτήσουν από τους πολιτικούς ηγέτες να απορρίψουν τον πόλεμο και να εργαστούν για την ειρήνη.

Ο Γάλλος υπουργός Εξωτερικών Ζαν-Νοέλ Μπαρό δήλωσε ότι οι επιθέσεις που στοχεύουν πολιτικές και ενεργειακές υποδομές θα μπορούσαν να συνιστούν έγκλημα πολέμου. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολο να διωχθούν. Ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι «καθόλου» ανησυχεί για τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου.

Ο Φόλκερ Τουρκ, ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα, δήλωσε ότι αποδοκιμάζει τη ρητορική που χρησιμοποιείται τις τελευταίες δύο εβδομάδες «από όλα τα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των τελευταίων απειλών για την εξόντωση ενός ολόκληρου πολιτισμού και τη στόχευση πολιτικών υποδομών».

Περισσότεροι από 1.900 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στο Ιράν από την έναρξη του πολέμου, αλλά η κυβέρνηση δεν έχει ενημερώσει τον απολογισμό εδώ και μέρες.

Στον Λίβανο, όπου το Ισραήλ μάχεται εναντίον των μαχητών της Χεζμπολάχ που υποστηρίζονται από το Ιράν, περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί και περισσότεροι από 1 εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί. Έντεκα Ισραηλινοί στρατιώτες έχουν πεθάνει εκεί.

Στα αραβικά κράτη του Κόλπου και στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη, περισσότεροι από δύο δωδεκάδες άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους, ενώ 23 έχουν αναφερθεί νεκροί στο Ισραήλ και 13 Αμερικανοί στρατιώτες έχουν σκοτωθεί.

ΠΗΓΗ: CNN.gr