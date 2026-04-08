Με ομπρέλες η Μεγάλη Εβδομάδα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι – Πότε βελτιώνεται ο καιρός
Με ομπρέλες η Μεγάλη Εβδομάδα: Έρχονται καταιγίδες και χαλάζι – Πότε βελτιώνεται ο καιρός

 08.04.2026 - 06:19
Ασθενής χαμηλή πίεση και ασταθής αέρια μάζα επηρεάζουν την περιοχή.

Αρχικά σήμερα, θα παρατηρούνται αυξημένες τοπικές νεφώσεις, ενώ στα παράλια ενδέχεται να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές ή και μεμονωμένη καταιγίδα. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται, αναμένεται να δώσουν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και στο εσωτερικό. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ, για να ενισχυθούν στο απόγευμα στα παράλια και να πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 Μποφόρ. Η θάλασσα αρχικά θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη, ωστόσο μέχρι το απόγευμα θα καταστεί γενικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 22 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 21 στα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Το βράδυ, ο καιρός θα καταστεί κυρίως αίθριος, ωστόσο στα δυτικά θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί, γενικά ασθενείς, 3 Μποφόρ και παροδικά στα παράλια μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι ήρεμη μέχρι λίγο ταραγμένη στα ανατολικά και λίγο ταραγμένη στα υπόλοιπα παράλια. Η θερμοκρασία θα κατέλθει γύρω στους 9 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά και τα βόρεια παράλια, γύρω στους 11 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 4 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Τη Μεγάλη Τετάρτη, ο καιρός αρχικά θα είναι κυρίως αίθριος με αυξημένες νεφώσεις στα δυτικά, ωστόσο κατά το μεσημέρι και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται αναμένεται να δώσουν μεμονωμένες βροχές, χωρίς να αποκλείεται και η μεμονωμένη καταιγίδα, κυρίως στα ορεινά και τα ανατολικά. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές, κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια.

Τη Μεγάλη Πέμπτη, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ τις πρωινές ώρες στα παράλια αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Κατά τις μεσημβρινές ώρες και μετά, νεφώσεις που θα αναπτύσσονται θα δώσουν τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στα νότια, στα ανατολικά και το εσωτερικό. Το βράδυ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, κυρίως στα νοτιοδυτικά, στα δυτικά και τα βόρεια. Τη Μεγάλη Παρασκευή, ο καιρός θα είναι κατά διαστήματα συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα, το πρωί κυρίως στο δυτικό μίσο του νησιού και αργότερα και στις υπόλοιπες περιοχές. Από το απόγευμα και μετά, ο καιρός θα βελτιωθεί αισθητά, για να καταστεί μέχρι το βράδυ κυρίως αίθριος με τοπική συννεφιά στα παράλια.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο τη Μ. Τετάρτη και μικρή πτώση μέχρι τη Μ. Παρασκευή, για να συνεχίσει να κυμαίνεται κοντά στα κανονικά επίπεδα της εποχής.

Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

