Σκιές πάνω από τη Δικαιοσύνη συγκλονίζουν το κράτος - Οι καταγγελίες Δρουσιώτη και οι φόβοι του Νίκου Κληρίδη - Αποφασίζει το υπουργικό για ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

Η υπόθεση που συγκλονίζει τις τελευταίες ημέρες την κυπριακή κοινωνία δεν είναι απλώς ακόμη ένα σκάνδαλο. Είναι μια δοκιμασία για την ίδια τη Δημοκρατία, τους θεσμούς και τη Δικαιοσύνη. Οι καταγγελίες που έφερε στο φως ο Μακάριος Δρουσιώτης, σε συνδυασμό με τις δηλώσεις του δικηγόρου Νίκου Κληρίδη, αποκαλύπτουν ένα εκρηκτικό μείγμα διαφθοράς, φόβου και θεσμικών κενών που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

Ο Δρουσιώτης παρέδωσε φάκελο με πάνω από 130 τεκμήρια, που φέρονται να περιλαμβάνουν συνομιλίες, μηνύματα και ηχητικά αρχεία για φόνους, βιασμούς, παιδεραστία και εγκλήματα λευκού κολάρου. Πρόκειται για κατηγορίες που αν επιβεβαιωθούν, συνιστούν την πιο σκοτεινή πλευρά της κυπριακής κοινωνίας. Ωστόσο, το υλικό αυτό αντιμετωπίζει σοβαρά νομικά προβλήματα: είναι μη πρωτογενές και πιθανόν προϊόν υποκλοπής, γεγονός που σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτούσιο σε δικαστήριο. Η απόδειξη παραμένει αδύναμη, ακόμη και όταν η βαρύτητα των καταγγελιών είναι τεράστια.

Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες τοποθετήσεις του Δικηγόρου Νίκου Κληρίδη ανεβάζουν τους τόνους. Ο ίδιος καταγγέλλει πιέσεις, διαπλοκή σε ανώτατο επίπεδο και θεσμικές παρεμβάσεις που αλλοιώνουν την πορεία της έρευνας. Δεν εμπιστεύεται τις κυπριακές αρχές και ζητά διερεύνηση από ανεξάρτητο φορέα του εξωτερικού, ενώ εκφράζει έντονο φόβο για την προσωπική του ασφάλεια. Η εικόνα που σκιαγραφεί είναι ενός συστήματος που μοιάζει να λειτουργεί με κανόνες δικούς του, αδιαφανείς και επικίνδυνους.

Κεντρικός μάρτυρας της υπόθεσης είναι η λεγόμενη «Σάντη». Η φερόμενη αναίρεση των αρχικών καταγγελιών της, δημιουργεί σχεδόν αδιέξοδο, καθώς χωρίς τη μαρτυρία της οι σοβαρές κατηγορίες, ειδικά για παιδεραστία, δεν μπορούν να στοιχειοθετηθούν. Ο Νίκος Κληρίδης υποστηρίζει ότι η αλλαγή στάσης της δεν είναι αυθόρμητη, αλλά αποτέλεσμα πίεσης και φόβου. Το γεγονός ότι η αστυνομική ομάδα δεν γνωρίζει καν πού κατέθεσε η ίδια, όπως ισχυρίζεται, ενισχύει τις υποψίες για θεσμικές παρεμβάσεις.

Μέσα σε αυτό το εκρηκτικό κλίμα, η σημερινή συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου αποκτά κομβική σημασία. Εννέα ημέρες μετά τις καταγγελίες Δρουσιώτη, η κυβέρνηση καλείται να λάβει αποφάσεις που θα καθορίσουν τη συνέχεια της έρευνας. Οι πληροφορίες κάνουν λόγο για πιθανό διορισμό ανεξάρτητου ποινικού ανακριτή, μια κίνηση που θα μπορούσε να εγγυηθεί αμεροληψία και να στείλει μήνυμα αξιοπιστίας προς την κοινωνία. Η απόφαση δεν θα είναι απλώς τεχνική, θα είναι δοκιμασία για το κράτος, για το αν θέλει ή μπορεί να διασφαλίσει μια πραγματικά ανεξάρτητη έρευνα.

Ωστόσο, ακόμη και η παρουσία ανεξάρτητου ανακριτή δεν αρκεί από μόνη της. Χωρίς νόμιμα και αξιοποιήσιμα στοιχεία, η έρευνα κινδυνεύει να μείνει στο επίπεδο των ενδείξεων, αδυνατώντας να οδηγήσει σε ουσιαστικά αποτελέσματα. Η Κύπρος αντιμετωπίζει το δίλημμα: να αγνοήσει ή να επιβεβαιώσει τις καταγγελίες που αφορούν τον ίδιο τον πυρήνα του κράτους; Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα θα καθορίσει όχι μόνο τη μοίρα των εμπλεκόμενων, αλλά και την εμπιστοσύνη των πολιτών στους θεσμούς.

Παραθέτει δημοσιογραφική διάσκεψη ο Παπαδάκης

Ο πρώην Ευρωβουλευτής Δημήτρης Παπαδάκης αναμένεται να δώσει στη δημοσιότητα το πόρισμα για τον δικανικό έλεγχο των τηλεπικοινωνιακών του δεδομένων, τον οποίο ο ίδιος έχει ζητήσει από εμπειρογνώμονα. Από την πρώτη στιγμή, ο Κ. Παπαδάκης απορρίπτει τις καταγγελίες του Μακάριου Δρουσιώτη ότι είχε οποιαδήποτε επαφή με τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου, Μιχαλάκη Χριστοδούλου.

Ο ίδιος χαρακτήρισε την υπόθεση «φάμπρικα κατασκευής μηνυμάτων κατά πολλών που βρίσκονται στο δημόσιο βίο», τονίζοντας ότι η εμπλοκή του τον έχει μετατρέψει σε «δικηγόρο, δικανικό εμπειρογνώμονα και ντετέκτιβ». Επιπλέον, υπέβαλε και ο ίδιος καταγγελία στην Αστυνομία για διάδοση ψευδών ειδήσεων και κυκλοφορία πλαστών εγγράφων, καλώντας να ελεγχθεί η γνησιότητα των μηνυμάτων που επικαλέστηκε ο Δρουσιώτης.