ΑρχικήΔιεθνή
Ιράν: Αποδέχθηκε την πρόταση Τραμπ για δύο εβδομάδες εκεχειρία και ανοίγει τα Στενά του Ορμούζ

 08.04.2026 - 06:30
Η κυβέρνηση του Ισραήλ δέχτηκε να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός με το Ιράν, δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο αξιωματούχος του Λευκού Οίκου, που εκφράστηκε υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι ΗΠΑ και το Ιράν συμφώνησαν, κατόπιν μεσολάβησης του Πακιστάν, να εφαρμόσουν κατάπαυση του πυρός, καταρχήν για δυο εβδομάδες, με αντάλλαγμα να ανοίξουν πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, κάτι περισσότερο από μια ώρα προτού εκπνεύσει τελεσίγραφο του αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλούσε να αφανίσει ολόκληρο τον ιρανικό «πολιτισμό».

Ο πακιστανός πρωθυπουργός Σαμπάζ Σαρίφ διαβεβαίωσε τις πρώτες μεταμεσονύχτιες ώρες σήμερα Τετάρτη ότι η συμφωνία να τεθεί σε εφαρμογή κατάπαυση του πυρός αφορά επίσης τον Λίβανο, όπου το Ισραήλ διεξάγει ευρείας κλίμακας στρατιωτικές επιχειρήσεις εναντίον του σιιτικού κινήματος Χεζμπολά, που πρόσκειται στο Ιράν, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Οι όροι του Ιράν

Πριν λήξει η διορία του (στις 3 μετά τα μεσάνυχτα σήμερα Τετάρτη, ώρα Ελλάδος) προς το Ιράν, ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι δέχεται την πρόταση του Πακιστάν για εκεχειρία δύο εβδομάδων.

Η συμφωνία εκεχειρίας είναι οι όροι ουσιαστικά που θέτει το Ιράν για να λήξει ο πόλεμος. Πάνω σε αυτούς θα ξεκινήσει η διαπραγμάτευση την Παρασκευή 10 Απριλίου.

Το Ισραήλ δεν είναι ικανοποιημένο από την εξέλιξη, σύμφωνα με αξιωματούχο, διότι δεν έχει πετύχει τους στόχους του στο Ιράν. Ωστόσο, λέει ότι θα σεβαστεί τις δύο εβδομάδες εκεχειρίας.

ΠΗΓΗ: in.gr

Σκιές πάνω από τη Δικαιοσύνη συγκλονίζουν το κράτος - Οι καταγγελίες Δρουσιώτη και οι φόβοι του Νίκου Κληρίδη - Αποφασίζει το υπουργικό για ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή

 08.04.2026 - 06:24
Προσοχή στα πασχαλινά παιχνίδια στην Κύπρο: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς πριν τα αγοράσουν

 08.04.2026 - 06:35
LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

Λίγο πριν εκπνεύσει το τελεσίγραφο του Τραμπ στο Ιράν και αφού είχαν προηγηθεί οι απειλές του ότι θα «εξαφανίσει έναν ολόκληρο πολιτισμό» η Τεχεράνη αποδέχτηκε πρόταση κατάπαυσης πυρός διάρκειας δύο εβδομάδων με αντάλλαγμα να ανοίξει τα Στενά του Ορμούζ. Και οι δύο πλευρές επιχειρούν να παρουσιάσουν τη συμφωνία ως νίκη, με το Ιράν να δηλώνει ότι οι ΗΠΑ δέχτηκαν ως βάση διαπραγματεύσεων τα 10 σημεία της πρότασης της Τεχεράνης που περιλαμβάνουν το δικαίωμα εμπλουτισμού ουρανίου, την άρση των κυρώσεων και την παύση των επιθέσεων σε Ιράκ, Υεμένη και Λίβανο. Δείτε όλες τις εξελίξεις στο ThemaOnline:

  •  08.04.2026 - 07:33
  •  08.04.2026 - 06:24
  •  08.04.2026 - 06:49
  •  08.04.2026 - 06:58
  •  08.04.2026 - 06:19
  •  08.04.2026 - 06:35
  •  07.04.2026 - 20:00
  •  08.04.2026 - 07:01

