Προσοχή στα πασχαλινά παιχνίδια στην Κύπρο: Τι πρέπει να προσέξουν οι γονείς πριν τα αγοράσουν

Όπως επισημαίνεται, πέρα από τα βασικά μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται στο σπίτι, ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στην αγορά και χρήση παιχνιδιών, τα οποία αποτελούν βασικό μέρος των πασχαλινών δώρων. Οι γονείς καλούνται να ελέγχουν πάντα τη σήμανση CE και τις οδηγίες που αναγράφονται στη συσκευασία, ώστε να διασφαλίζεται ότι το παιχνίδι πληροί τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφάλειας.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται για τα παιδιά κάτω των τριών ετών, καθώς παιχνίδια με μικρά αποσπώμενα μέρη ενδέχεται να προκαλέσουν πνιγμονή. Παράλληλα, συστήνεται οι γονείς να καθοδηγούν τα παιδιά στη σωστή χρήση των παιχνιδιών, εξηγώντας τους πιθανούς κινδύνους και επιδεικνύοντας τον τρόπο λειτουργίας τους.

Επιπλέον, τονίζεται η σημασία της τακτικής επιθεώρησης των παιχνιδιών, καθώς φθαρμένα ή σπασμένα αντικείμενα μπορεί να αποδειχθούν επικίνδυνα. Η διατήρηση της συσκευασίας, όταν περιέχει χρήσιμες πληροφορίες, αλλά και η εκπαίδευση των παιδιών στην τακτοποίηση των παιχνιδιών τους, συμβάλλουν επίσης στην πρόληψη ατυχημάτων.

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται και στα παιχνίδια που συνοδεύουν πασχαλινές λαμπάδες και αυγά, τα οποία, όπως υπογραμμίζεται, υπόκεινται στις ίδιες αυστηρές απαιτήσεις ασφάλειας και θα πρέπει να επιλέγονται με την ίδια προσοχή.