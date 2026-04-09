Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΔιεθνή
ΔΙΕΘΝΗ

Φωτογραφία φρίκης: Οι τελευταίες στιγμές της 7χρονης Αθηνάς - Άντρας την απήγαγε και τη στραγγάλισε

 09.04.2026 - 11:00
Η 7χρονη Αθηνά Στραντ δολοφονήθηκε βάναυσα τον Νοέμβριο του 2022 από έναν άνδρα μεταφορικής εταιρίας, ο οποίος θα της παρέδιδε μία κούκλα barbie ως χριστουγεννιάτικο δώρο στο σπίτι της στο Τέξας.

Λίγο πριν ξεκινήσει η δίκη του Τάνερ Χόρνερ, δήλωσε ένοχος, ενώ δόθηκε στη δημοσιότητα από τους εισαγγελείς μία εφιαλτική φωτογραφία, η τελευταία του παιδιού εν ζωή.

Στην ασπρόμαυρη φωτογραφία το παιδί φαίνεται τρομαγμένο, να στέκεται πίσω από τον Χόρνερ, ενώ εκείνος οδηγεί με το βλέμμα στον δρόμο.

Η Αθηνά έδειχνε ανήσυχη στην ασπρόμαυρη φωτογραφία, που τραβήχτηκε την ημέρα που στραγγαλίστηκε τον Νοέμβριο του 2022, με τον Χόρνερ να συγκεντρώνεται στο δρόμο μπροστά του.

Ο δράστης είπε στους ερευνητές ότι χτύπησε κατά λάθος το κορίτσι με το φορτηγό του, «πανικοβλήθηκε», την άρπαξε και την έβαλε στο όχημά του.

Φοβούμενος τι θα συνέβαινε αν το έλεγε στους γονείς της Strand, είπε ότι τη στραγγάλισε μέσα στο φορτηγό και πέταξε το σώμα της επτά μίλια από το σπίτι της, δίπλα σε έναν επαρχιακό δρόμο. Το σώμα της βρέθηκε δύο μέρες αργότερα.

Αλλά η νέα φωτογραφία διαψεύδει τους ισχυρισμούς του, καθώς το κοριτσάκι είναι ζωντανό.

Ο Χόρνερ, την Τρίτη ομολόγησε την ενοχή του για φόνο παιδιού κάτω των 10 ετών και διακεκριμένη απαγωγή την Τρίτη και πλέον αντιμετωπίζει την καταδίκη σε θάνατο ή τα ισόβια.

Κατά τη διάρκεια των εναρκτήριων παρατηρήσεών τους, οι εισαγγελείς είπαν στους ενόρκους πώς ο Χόρνερ επινόησε έναν «ιστό ψεμάτων» καθ' όλη τη διάρκεια της έρευνας για τον θάνατο της Στραντ.

Ο εισαγγελέας, προειδοποίησε ότι στους ενόρκους θα προβληθεί βίντεο με ήχο από την ημέρα της δολοφονίας, το οποίο φέρεται να απεικονίζει τη στιγμή που στραγγαλίστηκε μέχρι θανάτου.

Από την πλευρά της η υπεράσπιση του κατηγορουμένου επεσήμανε τις σωματικές και ψυχικές ασθένειες του, καθώς όπως υποστήριξε διαγνώστηκε με σύνδρομο Άσπεργκερ σε νεαρή ηλικία και εκτέθηκε σε μόλυβδο κατά τη διάρκεια των αναπτυξιακών του ετών.

«Δεν χρειάζεται να είσαι επιστήμονας ή γιατρός για να ξέρεις ότι ο μόλυβδος έχει τρομερές επιπτώσεις στον εγκέφαλο», είπε στο δικαστήριο ο συνήγορος υπεράσπισης Στίβεν Γκομπλ.

Ο δικηγόρος του παραδέχτηκε ότι τα στοιχεία εναντίον του πελάτη του είναι συντριπτικά και προέτρεψε τους ενόρκους να εξετάσουν την εθελοντική δήλωση ενοχής του Χόρνερ, επιλέγοντας την ισόβια κάθειρξη χωρίς αναστολή, αντί της εκτέλεσης.

Εκτός από την κατηγορία για φόνο, ο Χόρνερ κατηγορήθηκε για σεξουαλική επίθεση σε παιδί πριν από σχεδόν μια δεκαετία και αντιμετωπίζει τρεις επιπλέον κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση παιδιού το 2013 στο Φορτ Γουόρθ.

Οι δικηγόροι του Χόρνερ έχουν υποστηρίξει στο παρελθόν ότι η διάγνωση του αυτισμού θα πρέπει να τον απαλλάξει από τη θανατική ποινή.

Η μητέρα της Αθηνάς, υποστήριξε σθεναρά τη θανατική ποινή για τον δολοφόνο της κόρης της, ενώ ο πατέρας της έχει στραφεί νομικά κατά της μεταφορικής εταιρίας, ισχυριζόμενος ότι δεν διενήργησαν επαρκείς ελέγχους ιστορικού πριν προσλάβουν τον Χόρνερ.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου σήμερα Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, ενόψει των εορτών του Πάσχα, προέβη σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα