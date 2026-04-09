«Άλμα»: Ανακοίνωσε τέσσερις νέες υποψηφιότητες στη σκιά του «διαζυγίου» με Παπαδάκη και Στυλιανίδη

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην πλήρωση των κενών που δημιουργήθηκαν μετά το ηχηρό «πολιτικό διαζύγιο» με τον πρώην ευρωβουλευτή Δημήτρη Παπαδάκη.

Η ηγεσία του Κινήματος υπογραμμίζει πως οι επιλογές αυτές αντανακλούν το όραμα για αλλαγή και το πολιτικό ήθος που απαιτεί η κοινωνία, τονίζοντας ότι η διαδικασία για τις υπόλοιπες οκτώ κενές θέσεις συνεχίζεται με αμείωτη προσήλωση στα ίδια αυστηρά κριτήρια.

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λευκωσίας

Βούλα (Παρασκευή) Κόκκινου

Υποψήφια Βουλεύτρια επαρχίας Λεμεσού

Στέλλα Συμεού (σε αντικατάσταση του Νίκου Στυλιανίδη)

Υποψήφιοι Βουλευτές επαρχίας Λάρνακας

Κωνσταντίνα Πλυσή

Στέλιος Λιπέρης

Με τους πιο πάνω υποψήφιους, ο μέχρι σήμερα αριθμός των υποψηφίων Βουλευτών είναι 48.