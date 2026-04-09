Γονείς λιμοκτόνησαν τα 6 παιδιά τους - Τα ανάγκαζαν να τρώνε μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή

Ο Κέισι Κάνο, 38 ετών, και η Μαίρη Κάνο, 35 ετών, αντιμετωπίζουν έξι κατηγορίες για επανειλημμένη σωματική κακοποίηση παιδιού που προκάλεσε μεγάλη σωματική βλάβη και παραμέληση παιδιού, μαζί με μία κατηγορία για πρόκληση παιδιού κάτω των 13 ετών να δει ή να ακούσει σεξουαλική πράξη, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2022, το ζευγάρι χτυπούσε επανειλημμένα τα παιδιά του με ζώνες, αφήνοντας σημάδια και προκαλώντας αιμορραγία στο σπίτι τους στην κομητεία Κρόφορντ του Ουισκόνσιν, ανέφερε το News 8 Now.

Τα παιδιά περιέγραψαν άθλιες συνθήκες διαβίωσης και φέρεται να τους εμπόδισαν να φάνε για αρκετές ημέρες, οδηγώντας τα να τρώνε μούχλα, ζωύφια, σκυλοτροφές και γρασίδι λόγω ακραίας πείνας, σύμφωνα με τη δικογραφία. Μάλιστα στο πλαίσιο της τιμωρίας ένα από τα παιδιά υποχρεώθηκε να φοράει την πάνα για τρεις ημέρες χωρίς να αλλάξει.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι γύρω στον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με μια ξεχωριστή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσε ένα άλλο παιδί, αναφέρουν οι καταγγελίες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έως 9 ετών, ενώ οι ξυλοδαρμοί ξεκίνησαν από όταν ήταν βρέφη μόλις 3 μηνών.

Ο Κέισι και η Μαίρη είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική επίθεση σε έναν 12χρονο το 2022.

Μια νέα έρευνα για το ζευγάρι ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο συνελήφθη τον Μάρτιο και έχουν και έχουν καταβάλει εγγύηση.

Η επόμενη εμφάνιση του ζευγαριού στο δικαστήριο δεν έχει προγραμματιστεί.

