Γονείς λιμοκτόνησαν τα 6 παιδιά τους - Τα ανάγκαζαν να τρώνε μούχλα, ζωύφια και σκυλοτροφή

 09.04.2026 - 14:36
Ένα ζευγάρι από το Ουισκόνσιν συνελήφθη αφού φέρεται να κακοποιούσε συστηματικά τα έξι παιδιά του, επί χρόνια.

Ο Κέισι Κάνο, 38 ετών, και η Μαίρη Κάνο, 35 ετών, αντιμετωπίζουν έξι κατηγορίες για επανειλημμένη σωματική κακοποίηση παιδιού που προκάλεσε μεγάλη σωματική βλάβη και παραμέληση παιδιού, μαζί με μία κατηγορία για πρόκληση παιδιού κάτω των 13 ετών να δει ή να ακούσει σεξουαλική πράξη, σύμφωνα με τα αρχεία του δικαστηρίου.

Οι εισαγγελείς ισχυρίστηκαν ότι από τον Ιανουάριο του 2018 έως τον Απρίλιο του 2022, το ζευγάρι χτυπούσε επανειλημμένα τα παιδιά του με ζώνες, αφήνοντας σημάδια και προκαλώντας αιμορραγία στο σπίτι τους στην κομητεία Κρόφορντ του Ουισκόνσιν, ανέφερε το News 8 Now.

Τα παιδιά περιέγραψαν άθλιες συνθήκες διαβίωσης και φέρεται να τους εμπόδισαν να φάνε για αρκετές ημέρες, οδηγώντας τα να τρώνε μούχλα, ζωύφια, σκυλοτροφές και γρασίδι λόγω ακραίας πείνας, σύμφωνα με τη δικογραφία. Μάλιστα στο πλαίσιο της τιμωρίας ένα από τα παιδιά υποχρεώθηκε να φοράει την πάνα για τρεις ημέρες χωρίς να αλλάξει.

Τα παιδιά απομακρύνθηκαν από το σπίτι γύρω στον Απρίλιο του 2022 σε σχέση με μια ξεχωριστή υπόθεση σεξουαλικής κακοποίησης που αφορούσε ένα άλλο παιδί, αναφέρουν οι καταγγελίες.

Σύμφωνα με τα αμερικανικά ΜΜΕ, τα παιδιά ήταν ηλικίας από ενός έως 9 ετών, ενώ οι ξυλοδαρμοί ξεκίνησαν από όταν ήταν βρέφη μόλις 3 μηνών.

Ο Κέισι και η Μαίρη είχαν καταδικαστεί στο παρελθόν για σεξουαλική επίθεση σε έναν 12χρονο το 2022.

Μια νέα έρευνα για το ζευγάρι ξεκίνησε τον περασμένο Δεκέμβριο, το οποίο συνελήφθη τον Μάρτιο και έχουν και έχουν καταβάλει εγγύηση.

Η επόμενη εμφάνιση του ζευγαριού στο δικαστήριο δεν έχει προγραμματιστεί.

ΠΗΓΗ: Newsbomb.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα
Πένθος σε κοινότητα της Λευκωσίας - Αναβάλλονται οι πασχαλινές εκδηλώσεις
Γνωστή Ελληνίδα συγκινεί για την αποβολή που είχε – «Ήταν η χειρότερη στιγμή της ζωής μου»
Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης
Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη
Πέθανε ο Αντρέας Χατζηαναστασίου: Πότε θα γίνει η κηδεία - Η παράκληση της οικογένειας

 

 

 

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας κ. Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο της επίσκεψής του στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου σήμερα Πέμπτη, 9 Απριλίου 2026, ενόψει των εορτών του Πάσχα, προέβη σε δηλώσεις προς τους εκπροσώπους των ΜΜΕ.

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

  •  09.04.2026 - 12:16
Μ. Δαμιανός: «Η Λευκωσία έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας» - Η αναφορά του στο φυσικό αέριο

Μ. Δαμιανός: «Η Λευκωσία έχει ολοκληρωμένη στρατηγική για την αγορά ενέργειας» - Η αναφορά του στο φυσικό αέριο

  •  09.04.2026 - 11:30
Απαντήσεις μέσω Europol για τη «Σάντη» – Γιατί η Αστυνομία επιλέγει τον δρόμο της εξωτερικής έρευνας

Απαντήσεις μέσω Europol για τη «Σάντη» – Γιατί η Αστυνομία επιλέγει τον δρόμο της εξωτερικής έρευνας

  •  09.04.2026 - 13:49
«Άλμα»: Ανακοίνωσε τέσσερις νέες υποψηφιότητες στη σκιά του «διαζυγίου» με Παπαδάκη και Στυλιανίδη

«Άλμα»: Ανακοίνωσε τέσσερις νέες υποψηφιότητες στη σκιά του «διαζυγίου» με Παπαδάκη και Στυλιανίδη

  •  09.04.2026 - 12:03
Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού - Εντοπίστηκαν άλλα 4 κρούσματα

  •  09.04.2026 - 12:19
Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη

Στην Κύπρο μέσω Ελλάδας το Άγιο Φως - Ευχαριστίες Κόμπου σε Γεραπετρίτη

  •  09.04.2026 - 11:45
LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

  •  09.04.2026 - 12:20

