Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μπάρο από την Πάφο, ο οποίος εξελέγη μέσω της κατανομής εδρών του κόμματος Άμεση Δημοκρατία και ετοιμάζεται να καθίσει στα βουλευτικά έδρανα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η εκλογή του προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του μικρού αριθμού ψήφων που έλαβε προσωπικά, αλλά και εξαιτίας της ηλικίας του, αφού στα 24 του χρόνια γίνεται ο νεότερος βουλευτής που πέρασε ποτέ από το κυπριακό κοινοβούλιο.

Ο ίδιος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα πολυσχιδές βιογραφικό για την ηλικία του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, αποφοίτησε από το Λύκειο με βαθμό 19,5 στα 20, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε στις τάξεις των καταδρομέων. Αργότερα εξασφάλισε θέση στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ωστόσο επέλεξε να εγκαταλείψει τις σπουδές του προκειμένου να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με το πόκερ, ενώ συμμετείχε και σε αγώνα τριάθλου, δείχνοντας ενδιαφέρον τόσο για τον ανταγωνιστικό αθλητισμό όσο και για εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η παρουσία του στη νέα Βουλή αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για μια διαφορετική πολιτική περίπτωση που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις γύρω από το εκλογικό σύστημα, τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και τον τρόπο κατανομής των κοινοβουλευτικών εδρών.