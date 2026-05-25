Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΠολιτικήΑυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε
ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

 25.05.2026 - 01:50
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

Με μόλις 280 ψήφους κατάφερε να εξασφαλίσει θέση στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων και ήδη το όνομά του συζητείται έντονα σε πολιτικούς και κοινωνικούς κύκλους.

Ο λόγος για τον Δημήτρη Μπάρο από την Πάφο, ο οποίος εξελέγη μέσω της κατανομής εδρών του κόμματος Άμεση Δημοκρατία και ετοιμάζεται να καθίσει στα βουλευτικά έδρανα για τα επόμενα πέντε χρόνια.

Η εκλογή του προκαλεί αίσθηση όχι μόνο λόγω του μικρού αριθμού ψήφων που έλαβε προσωπικά, αλλά και εξαιτίας της ηλικίας του, αφού στα 24 του χρόνια γίνεται ο νεότερος βουλευτής που πέρασε ποτέ από το κυπριακό κοινοβούλιο.

Ο ίδιος παρουσιάζει ένα ιδιαίτερα πολυσχιδές βιογραφικό για την ηλικία του. Σύμφωνα με όσα αναφέρει, αποφοίτησε από το Λύκειο με βαθμό 19,5 στα 20, ενώ στη συνέχεια υπηρέτησε στις τάξεις των καταδρομέων. Αργότερα εξασφάλισε θέση στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο για σπουδές Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ωστόσο επέλεξε να εγκαταλείψει τις σπουδές του προκειμένου να ταξιδέψει σε διάφορες χώρες του κόσμου.

Παράλληλα, ασχολήθηκε επαγγελματικά με το πόκερ, ενώ συμμετείχε και σε αγώνα τριάθλου, δείχνοντας ενδιαφέρον τόσο για τον ανταγωνιστικό αθλητισμό όσο και για εναλλακτικές επαγγελματικές δραστηριότητες.

Η παρουσία του στη νέα Βουλή αναμένεται να τραβήξει τα βλέμματα, καθώς πρόκειται για μια διαφορετική πολιτική περίπτωση που ήδη προκαλεί έντονες συζητήσεις γύρω από το εκλογικό σύστημα, τη συμμετοχή των νέων στην πολιτική και τον τρόπο κατανομής των κοινοβουλευτικών εδρών.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε
Βίντεο: Το επικό μουσικό background στις δηλώσεις του Φειδία Παναγιώτου - Δε θα πιστεύετε ποιο τραγούδι έπαιζε
Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται
Σοκαριστικό βίντεο: «Θερκό» τρώει μικρότερο φίδι στον αρχαιολογικό χώρο Κουρίου
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Οικογενειακό δράμα στη Θεσσαλονίκη: Ο 30χρονος σκότωσε με κατσαβίδι τον 67χρονο πατέρα του

 25.05.2026 - 01:41
Επόμενο άρθρο

Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

 25.05.2026 - 02:03
Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Δείτε ποιοι θα είναι οι 56 εκπρόσωποί μας στη νέα Βουλή.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

Ξεκαθάρισε το τοπίο μετά από μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - Μάχες στήθος με στήθος

  •  24.05.2026 - 13:23
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

  •  25.05.2026 - 02:03
Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

  •  24.05.2026 - 22:40
Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

Αυτός είναι ο νεαρότερος βουλευτής – Δεν θα πιστεύετε πόσους ψήφους πήρε

  •  25.05.2026 - 01:50
Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

  •  24.05.2026 - 23:24
ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

  •  24.05.2026 - 22:19
Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

  •  24.05.2026 - 22:55
Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της

Πέθανε η Γωγώ Μαστροκώστα μετά από δύσκολη μάχη: Ραγίζει καρδιές η ανάρτηση της 17χρονης κόρης της

  •  25.05.2026 - 02:03

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα