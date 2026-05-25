Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν
Βουλευτικές 2026: Αυτοί είναι οι 56 που εκλέγονται στη νέα Βουλή - Πόσους ψήφους πήραν

 25.05.2026 - 02:03
Οριστική μορφή παίρνει πλέον η νέα Βουλή των Αντιπροσώπων μετά την ολοκλήρωση της καταμέτρησης των σταυρών προτίμησης στις Βουλευτικές Εκλογές 2026.

Η εκλογική διαδικασία έφερε σημαντικές ανακατατάξεις στο πολιτικό σκηνικό της Κύπρου, με νέα κόμματα να εξασφαλίζουν για πρώτη φορά κοινοβουλευτική παρουσία, ενώ ιστορικοί πολιτικοί σχηματισμοί έμειναν εκτός Βουλής, προκαλώντας πολιτικούς κραδασμούς και νέα δεδομένα στις ισορροπίες του πολιτικού συστήματος.

Με την ολοκλήρωση της καταμέτρησης, ξεκαθαρίζει πλέον πλήρως τόσο η κατανομή των εδρών όσο και τα πρόσωπα που θα αποτελέσουν τη νέα σύνθεση της Βουλής για την επόμενη κοινοβουλευτική περίοδο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώθηκε μέχρι την τελευταία στιγμή στη μάχη των σταυρών προτίμησης, καθώς σε αρκετές εκλογικές περιφέρειες καταγράφηκαν ανατροπές και οριακές διαφορές μεταξύ υποψηφίων.

Η νέα Βουλή διαμορφώνεται μέσα σε ένα εντελώς διαφορετικό πολιτικό περιβάλλον, με αυξημένη πολυκομματικότητα, νέες πολιτικές παρουσίες αλλά και σημαντικές απώλειες για κόμματα που μέχρι σήμερα είχαν σταθερή κοινοβουλευτική εκπροσώπηση.

Δείτε τα 56 άτομα που εκλέγονται στη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων:

Λευκωσία

ΔΗΣΥ

Δημήτρης Δημητρίου
Γεώργιος Παμπορίδης
Σάβια Ορφανίδου
Ανδρέας Κωνσταντίνου
Χαράλαμπος Πετρίδης

ΑΚΕΛ

Στέφανος Στεφάνου (Ως επικεφαλής του κόμματος)

Χρίστος Χριστοφίδης
Αρίστος Δαμιανού
Γιώργος Λουκαΐδης
Κωνσταντίνος Κωνσταντίνου

ΕΛΑΜ

Χρίστος Χρίστου (Ως επικεφαλής του κόμματος)

Μάριος Πελεκάνος
Ανδρέας Παπαχαραλάμπους


ΔΗΚΟ

Νικόλας Παπαδόπουλος (Ως επικεφαλής του κόμματος)
Χριστιάνα Ερωτοκρίτου
Χρυσής Παντελίδης

ΑΛΜΑ

Οδυσσέας Μιχαηλίδης (Ως επικεφαλής του κόμματος)
Ειρήνη Χαραλαμπίδου

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Φειδίας Παναγιώτου

Λεμεσός

ΔΗΣΥ

Φωτεινή Τσιρίδου
Γιώργος Καραϊσκάκης
Μιχάλης Φελλάς
Μιχάλης Κουνουνής


ΑΚΕΛ

Εφραίμ Χρίστου
Μαρίνα Νικολάου
Αργεντούλα Ιωάννου


ΕΛΑΜ

Πόλυς Ανωγυριατης
Ευγένιος Χαμπουλλάς

ΔΗΚΟ

Πανίκος Λεωνίδου

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Δημήτρης Σούγλης

ΑΛΜΑ

Μιχάλης Παρασκευά

Αμμόχωστος

ΔΗΣΥ

Γιώργος Κάρουλλας
Νίκος Γεωργίου
Γεώργιος Λυσανδρίτης


ΑΚΕΛ

Νίκος Κέττηρος
Γιώργος Κουκουμάς

Γιαννάκης Γαβριήλ

ΕΛΑΜ

Λίνος Παπαγιάννης

Λίνος Ιωάννης Χατζηγεωργίου


ΔΗΚΟ

Ζαχαρίας Κουλίας

 

Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Νταϊάνα Λουσία Κωνσταντινίδη

 

ΑΛΜΑ

Θεοδουλίτσα (Λίτσα|) Δρουσιώτου

Λάρνακα

ΔΗΣΥ

Αννίτα Δημητρίου (Ως επικεφαλής του κόμματος)
Πρόδρομος Αλαμπρίτης

 

ΑΚΕΛ

Ανδρέας Πασιουρτίδης
Πανίκος Ξιούρουπας

ΔΗΚΟ

Ανδρέας Αποστόλου


ΕΛΑΜ

Σωτήρης Ιωάννου

ΠΑΦΟΣ

ΔΗΣΥ

Χαράλαμπος Πάζαρος
Νικολέτα Κωνσταντίνου

ΑΚΕΛ

Βαλεντίνος Φακοντής

ΔΗΚΟ

Χρύσανθος Σαββίδης

 


Άμεση Δημοκρατία Κύπρου

Δημήτρης Μπάρος

Κερύνεια

ΔΗΣΥ

Δήμος Γεωργιάδης

ΑΚΕΛ

Αναστασία Χάσικου

ΔΗΚΟ

Αδάμος Ασπρή

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Δείτε ποιοι θα είναι οι 56 εκπρόσωποί μας στη νέα Βουλή.

