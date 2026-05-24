«Εμφύλιος» στην τουρκική αντιπολίτευση: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά του CHP με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες
«Εμφύλιος» στην τουρκική αντιπολίτευση: Επέμβαση της αστυνομίας στα κεντρικά του CHP με δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες

 24.05.2026 - 17:37
Επεισόδια σημειώθηκαν στα κεντρικά γραφεία του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος (CHP) στην Άγκυρα, μετά τη δικαστική απόφαση που καθαιρεί τον πρόεδρο Οζγκιούρ Οζέλ, με συγκρούσεις μεταξύ υποστηρικτών του και του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

Ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε, βγαίνοντας από το κτήριο, ότι κατευθύνεται προς το Κοινοβούλιο, καταγγέλλοντας τις εξελίξεις ως πολιτικά υποκινούμενες.

Η αστυνομική επέμβαση πραγματοποιήθηκε έπειτα από αίτημα του δικηγόρου του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, στο πλαίσιο της εφαρμογής της δικαστικής απόφασης που καθαίρεσε από την ηγεσία τον Οζέλ. Η ένταση κλιμακώθηκε όταν αστυνομικές δυνάμεις εισήλθαν στο κτήριο του κόμματος και προχώρησαν σε επιχείρηση εκκένωσης, χρησιμοποιώντας δακρυγόνα και πλαστικές σφαίρες.

 

 

Οζγκιούρ Οζέλ: Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP

Πριν αποχωρήσει από τα γραφεία του κόμματος, ο πρόεδρος του CHP Οζγκιούρ Οζέλ προχώρησε σε δήλωση προς τα μέλη και τους δημοσιογράφους, εκφράζοντας την έντονη αντίδρασή του στις εξελίξεις.

 

 

«Κάνουμε ό,τι αρμόζει για το CHP. Ο καθένας κάνει ό,τι αρμόζει για τον εαυτό του. Λυπάμαι πολύ. Ωστόσο, φεύγουμε με σκοπό να ανακτήσουμε την πατρίδα μας, έτσι ώστε κανείς να μην μπορεί να την αγγίξει ξανά. Όταν επιστρέψουμε εδώ, ούτε αυτή η κυβέρνηση ούτε οι συνεργάτες της θα τολμήσουν να το ξανακάνουν.

Σας είπαμε μην το κάνετε, μην γίνετε συμμέτοχοι ή υποκείμενο του σχεδίου παράδοσης του κόμματος στο AKP λόγω των προσωπικών σας φιλοδοξιών και επειδή δεν μπορείτε να δεχτείτε μια ήττα. Δεν καταφέραμε να σας πείσουμε» είπε, αφήνοντας αιχμές για τον Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου.

 

 

Μετά την εκκένωση των γραφείων, ο Οζγκιούρ Οζέλ ανακοίνωσε ότι κατευθύνεται προς την τουρκική βουλή, δηλώνοντας ότι το κόμμα θα συνεχίσει τη δράση του «στο πεδίο».

Εκρέμ Ιμάμογλου: «Να δώσουμε απάντηση στους λάτρεις της καρέκλας και της εξουσίας»
Παρέμβαση για τις εξελίξεις έκανε και ο φυλακισμένος δήμαρχος Κωνσταντινούπολης, Εκρέμ Ιμάμογλου, ο οποίος προέρχεται από το CHP, την ώρα που η αστυνομία εισερχόταν στα κεντρικά γραφεία του CHP, καλώντας σε πολιτική αντίδραση απέναντι σε όσους, όπως ανέφερε, επιδιώκουν να κρατηθούν στην εξουσία.


«Ας δώσουμε την απάντηση που τους αξίζει σε όσους είναι προσκολλημένοι στην καρέκλα και την εξουσία», ανέφερε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πηγή: protothema.gr

LIVE: Η μάχη της κάλπης - Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία - Μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα

LIVE: Η μάχη της κάλπης - Ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία - Μεγάλη αγωνία για το αποτέλεσμα

Η Κύπρος ψηφίζει σήμερα για την ανάδειξη της νέας Βουλής των Αντιπροσώπων, με το πολιτικό ενδιαφέρον να κορυφώνεται σε ολόκληρη τη χώρα. Το ThemaOnline σας μεταδίδει λεπτό προς λεπτό όλες τις εξελίξεις από τη διαδικασία των Βουλευτικών Εκλογών 2026, με συνεχή ενημέρωση για τη συμμετοχή, τις δηλώσεις πολιτικών αρχηγών, τα πρώτα στοιχεία από τις κάλπες, την καταμέτρηση των ψήφων και τα αποτελέσματα. 

