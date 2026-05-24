Η Κίνα στέλνει αστροναύτη στο Διάστημα για έναν χρόνο και βάζει στόχο τη Σελήνη

Θεωρείται ένα βασικό βήμα στον φιλόδοξο στόχο του Πεκίνου να στείλει μέχρι το 2030 ανθρώπους στη Σελήνη.

Ένας πύραυλος Μεγάλη-Πορεία 2-F εκτοξεύτηκε στις 23:08 (τοπική ώρα, 18:08 ώρα Ελλάδας) της Κυριακής από το κέντρο εκτόξευσης του Τζιουτσουάν, στην έρημο Γκόμπι, στη βορειοδυτική Κίνα.



Μετέφερε στο Διάστημα τρία μέλη του πληρώματός του προς τον διαστημικό σταθμό Τιανγκόνγκ (Ουράνιο Παλάτι), σύμφωνα με τις εικόνες που μεταδόθηκαν από το δημόσιο τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.



Η αποστολή σηματοδοτεί την πρώτη διαστημική πτήση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από αστροναύτη του Χονγκ Κονγκ, ημιαυτόνομου κινεζικού εδάφους. Η 43χρονη Λι Τζιαγίνγκ (Λάι Κα-γίνγκ στα καντονέζικα) εργαζόταν προηγουμένως για την αστυνομία του Χονγκ Κονγκ.

Τα άλλα μέλη του πληρώματος είναι ο διοικητής Ζου Γιανγκζού (39 ετών), διαστημικός μηχανικός, και ο Ζανγκ Ζιγιουάν (39 ετών), πρώην πιλότος της Πολεμικής Αεροπορίας που πηγαίνει για πρώτη φορά στο διάστημα.

Τα τρία μέλη του πληρώματος, από αριστερά η Λι Τζιαγίνγκ, ο Ζανγκ Ζιγιουάν και ο Ζου Γιανγκζού



Το πλήρωμα πρόκειται να φέρει σε πέρας πολυάριθμα επιστημονικά προγράμματα στις επιστήμες της ζωής, τα υλικά, τη φυσική των υγρών ή την ιατρική.



Όμως η μείζων ιδιαιτερότητα της αποστολής Shenzhou-23 έγκειται στο γεγονός ότι ένα από τα τρία μέλη του πληρώματος θα παραμείνει σε τροχιά για έναν ολόκληρο χρόνο. Το πείραμα αυτό θα επιτρέψει κυρίως να μελετηθούν οι επιπτώσεις μιας μακράς παραμονής σε συνθήκες μικροβαρύτητας.



Αυτό είναι απαραίτητο για να προετοιμαστούν μελλοντικές επανδρωμένες αποστολές προς τη Σελήνη - και προς τον Άρη.



Ο αστροναύτης που θα παραμείνει για να περάσει ένα χρόνο σε τροχιά θα επιλεγεί αργότερα, ανάλογα με την εξέλιξη της αποστολής ανακοίνωσε το Σάββατο αξιωματούχος της κινεζικής διαστημικής υπηρεσίας που είναι αρμόδια για τις επανδρωμένες πτήσεις (CMSA).

Τα πληρώματα στον Τιανγκόνγκ μένουν μέχρι τώρα εν γένει έξι μήνες σε τροχιά και στη συνέχεια αντικαθίστανται.



Η αποστολή Shenzhou-23 εντάσσεται στο στόχο της Κίνας να προσεληνώσει αστροναύτες μέχρι το 2030, μια κούρσα που οι Ηνωμένες Πολιτείες διεξάγουν επίσης με το πρόγραμμά τους Artemis, στο πλαίσιο του οποίου έχουν στόχο να προχωρήσουν σε προσελήνωση αστροναυτών το 2028, δύο χρόνια νωρίτερα από την Κίνα.

