Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

ΕΛΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΟΥ 24.05.2026 - 23:24
Την πιο δύσκολη καμπή της 30χρονης πορείας του φαίνεται να διανύει το Κίνημα Οικολόγων-Συνεργασία Πολιτών, μετά τη βαριά εκλογική ήττα στις βουλευτικές εκλογές και την αποτυχία εισόδου στη Βουλή των Αντιπροσώπων.

Το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναζήτηση επόμενης ημέρας σε ένα κόμμα που για δεκαετίες αποτέλεσε βασική έκφραση της οικολογικής πολιτικής στην Κύπρο.

Η αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής θεωρείται καθοριστική, καθώς αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα πρώτα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν από το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και ο γενικότερος επανασχεδιασμός της λειτουργίας του κινήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή θα εξετάσει διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική επιβίωση του κινήματος στη νέα πραγματικότητα.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι, περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο κλεισίματος επαρχιακών γραφείων, καθώς και μείωσης του προσωπικού, ως αποτέλεσμα της απώλειας κοινοβουλευτικής παρουσίας και των αντίστοιχων οικονομικών πόρων. Οι αποφάσεις αυτές, εφόσον ληφθούν, θα σηματοδοτήσουν σημαντική συρρίκνωση της οργανωτικής δομής του κόμματος.

Το Κίνημα Οικολόγων έχει καταγράψει μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, με ενεργό ρόλο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα, αλλά και με κοινοβουλευτική παρουσία, που του επέτρεψε να διαμορφώσει πολιτικές παρεμβάσεις.

Παρά τη διαχρονική του παρουσία, το κόμμα δεν έμεινε ανεπηρέαστο από εσωκομματικές εντάσεις, διαφοροποιήσεις στρατηγικής και οργανωτικές προκλήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με το εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε μια περίοδο έντονου αναστοχασμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κινήματος, προκειμένου να εξετάσουν σε βάθος τα αίτια της εκλογικής ήττας και να καθορίσουν τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Μέχρι τέλους το κλείδωμα των εδρών στα κόμματα αλλά και στους Βουλευτές. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσες ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

