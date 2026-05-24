Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Το αποτέλεσμα έχει προκαλέσει έντονο προβληματισμό και αναζήτηση επόμενης ημέρας σε ένα κόμμα που για δεκαετίες αποτέλεσε βασική έκφραση της οικολογικής πολιτικής στην Κύπρο.

Η αυριανή συνεδρίαση της Πολιτικής Επιτροπής θεωρείται καθοριστική, καθώς αναμένεται να τεθούν επί τάπητος τα πρώτα οργανωτικά και οικονομικά ζητήματα που προκύπτουν από το εκλογικό αποτέλεσμα, αλλά και ο γενικότερος επανασχεδιασμός της λειτουργίας του κινήματος.

Σύμφωνα με πληροφορίες από το εσωτερικό του κόμματος, η Πολιτική Επιτροπή θα εξετάσει διαδικαστικά αλλά και ουσιαστικά ζητήματα που αφορούν τη λειτουργική επιβίωση του κινήματος στη νέα πραγματικότητα.

Μεταξύ των σεναρίων που βρίσκονται στο τραπέζι, περιλαμβάνεται το ενδεχόμενο κλεισίματος επαρχιακών γραφείων, καθώς και μείωσης του προσωπικού, ως αποτέλεσμα της απώλειας κοινοβουλευτικής παρουσίας και των αντίστοιχων οικονομικών πόρων. Οι αποφάσεις αυτές, εφόσον ληφθούν, θα σηματοδοτήσουν σημαντική συρρίκνωση της οργανωτικής δομής του κόμματος.

Το Κίνημα Οικολόγων έχει καταγράψει μακρά πορεία στην πολιτική σκηνή της Κύπρου, με ενεργό ρόλο σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και θεσμικά ζητήματα, αλλά και με κοινοβουλευτική παρουσία, που του επέτρεψε να διαμορφώσει πολιτικές παρεμβάσεις.

Παρά τη διαχρονική του παρουσία, το κόμμα δεν έμεινε ανεπηρέαστο από εσωκομματικές εντάσεις, διαφοροποιήσεις στρατηγικής και οργανωτικές προκλήσεις, οι οποίες σε συνδυασμό με το εκλογικό αποτέλεσμα φαίνεται να έχουν οδηγήσει σε μια περίοδο έντονου αναστοχασμού.

Το επόμενο διάστημα αναμένεται να συγκληθούν τα συλλογικά όργανα του κινήματος, προκειμένου να εξετάσουν σε βάθος τα αίτια της εκλογικής ήττας και να καθορίσουν τη στρατηγική της επόμενης ημέρας.