Άγρια κόντρα στο SIGMA: Τα «τσούγκρησαν» Τσουρούλης-Χαραλαμπίδου - «Πες μου με ποιον διαπλέκομαι»
Άγρια κόντρα στο SIGMA: Τα «τσούγκρησαν» Τσουρούλης-Χαραλαμπίδου - «Πες μου με ποιον διαπλέκομαι»

 24.05.2026 - 23:24
Ανέβηκαν οι τόνοι στο στούντιο του ΣΙΓΜΑ ανάμεσα στην Ειρήνη Χαραλαμπίδου και τον Χρύσανθο Τσουρούλλη, κατά τη διάρκεια συζήτησης για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και τη διαπλοκή τους με το πολιτικό σύστημα.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έκθεση που αφορά τις σχέσεις πολιτικών προσώπων και ΜΜΕ.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, απευθυνόμενος προς την κ. Χαραλαμπίδου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή διευθύνω ένα μέσο ενημέρωσης, σας προκαλώ να μου πείτε με ποιον πολιτικό διαπλέκομαι».

Απαντώντας, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ σημείωσε πως ο δημοσιογράφος «προσωποποιεί το θέμα», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Αν ήμουν στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας απόψε, δεν ξέρω αν θα κοιμόμουν ήσυχα στο μαξιλάρι μου, διότι πλέον αλλάζουν οι δυναμικές και οι ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχετικό απόσπασμα ήδη προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Δείτε το απόσπασμα:

Τορναρίτης: «Επανόρθωσα το λάθος μου» - Οι αναφορές σε εμμονικούς - Καρφιά για Φειδία και Οδυσσέα

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρωτιά ΔΗΣΥ, ανέβασε ποσοστά το ΑΚΕΛ. ΑΛΜΑ και Άμεση Δημοκρατία τα δύο νέα κόμματα της Βουλής. Εκτός ΕΔΕΚ, ΔΗΠΑ και Οικολόγοι. Μέχρι τέλους το κλείδωμα των εδρών στα κόμματα αλλά και στους Βουλευτές. Δείτε όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό στο ThemaOnline:

LIVE: Μεταμεσονύχτια μάχη για τους σταυρούς προτίμησης - «Αλλάζουν χέρια» οι έδρες στις επαρχίες

Πρόεδρος Χριστοδουλίδης: «Η συνεργασία με τη νέα Βουλή των Αντιπροσώπων θα είναι ουσιαστική»

Νέες ανακατατάξεις: «Αλλάζουν χέρια» έδρες σε διάφορες επαρχίες

Βουλευτικές 2026: Πώς διαμορφώθηκαν τα τελικά ποσοστά - Στο 100% η καταμέτρηση – Πίνακες

ΒΙΝΤΕΟ: Άγρια κόντρα on air μεταξύ Δίπλαρου και Γεωργίου – «Άναψαν φωτιές» για Βουλή και Κυβέρνηση

Τη Δευτέρα συνεδριάζει η Πολιτική Επιτροπή του Κινήματος Οικολόγων - Σε κρίσιμο σταυροδρόμι μετά την εκλογική ήττα και τον αποκλεισμό από τη Βουλή

Ιστορικό σοκ: Τέλος εποχής για τρία κόμματα - Οι πολιτικοί τριγμοί που έρχονται

Εκλογικό «βατερλό»: Με πόσες ψήφους «τερμάτισε» η Τσελεστίνα Ντε Πέτρο

