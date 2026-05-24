Άγρια κόντρα στο SIGMA: Τα «τσούγκρησαν» Τσουρούλης-Χαραλαμπίδου - «Πες μου με ποιον διαπλέκομαι»

Η ένταση κορυφώθηκε όταν η συζήτηση επικεντρώθηκε σε έκθεση που αφορά τις σχέσεις πολιτικών προσώπων και ΜΜΕ.

Ο Χρύσανθος Τσουρούλλης, απευθυνόμενος προς την κ. Χαραλαμπίδου, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Επειδή διευθύνω ένα μέσο ενημέρωσης, σας προκαλώ να μου πείτε με ποιον πολιτικό διαπλέκομαι».

Απαντώντας, η βουλεύτρια του ΑΚΕΛ σημείωσε πως ο δημοσιογράφος «προσωποποιεί το θέμα», ενώ στη συνέχεια αναφέρθηκε και στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη.

«Αν ήμουν στη θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας απόψε, δεν ξέρω αν θα κοιμόμουν ήσυχα στο μαξιλάρι μου, διότι πλέον αλλάζουν οι δυναμικές και οι ισορροπίες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Το σχετικό απόσπασμα ήδη προκαλεί συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

