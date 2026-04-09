Απαντά στις αιχμές Δρουσιώτη ο ΠτΔ - «Η κοινωνία αρκετά ώριμη να καταλάβει και να αποφάσει, γνωρίζω πολύ καλά τις ευθύνες μου»

Κληθείς να σχολιάσει νέα ανάρτηση του κ. Μακάριου Δρουσιώτη σχετικά με την πρόθεση του Προέδρου της Δημοκρατίας να διερευνηθούν οι ισχυρισμοί που έχει προβάλει ο κ. Δρουσιώτης εδώ και δέκα ημέρες, ο Πρόεδρος είπε: «Σε κάθε δημοκρατικό κράτος υπάρχει Σύνταγμα, υπάρχουν θεσμοί, υπάρχουν κανονισμοί. Όταν ο κυπριακός λαός με επέλεξε ως Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας, έδωσα διαβεβαίωση και όρκο, πιστό όρκο, στους νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας. Και πρώτος εγώ, πάνω από όλους, ως θεματοφύλακας του Συντάγματος, σέβομαι απόλυτα το Σύνταγμα και τους νόμους της Κυπριακής Δημοκρατίας.»

Κάλεσε όλους, τα πολιτικά κόμματα και την κοινωνία γενικότερα, να προστατεύσουν τος νόμους και το Σύνταγμα της Κυπριακής Δημοκρατίας και πρόσθεσε: «Διαφορετικά πηγαίνουμε σε συνθήκες αναρχίας και είμαι σίγουρος ότι κανείς δεν θέλει να φτάσουμε ή να οδηγηθεί η χώρα μας σε ένα τέτοιο επίπεδο, μια χώρα κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ), κράτος μέλος των Ηνωμένων Εθνών (ΗΕ).»

Απαντώντας σε ερώτηση δημοσιογράφου, κατά πόσον υπάρχει μια προσπάθεια αποσταθεροποίησης της χώρας και αμφισβήτησης των θεσμών, ενόψει και της προεκλογικής περιόδου, ο Πρόεδρος είπε: «Δεν έχω να σχολιάσω οτιδήποτε σε σχέση με το ποιες είναι ή δεν είναι οι προθέσεις του οποιουδήποτε. Εκείνο που θέλω να επαναλάβω είναι ότι είμαι θεματοφύλακας του Συντάγματος, των Νόμων της Κυπριακής Δημοκρατίας, και σάς διαβεβαιώ ότι τηρώ πιστά και γνωρίζω πάρα πολύ καλά τις ευθύνες μου. Από εκεί και πέρα, η κυπριακή κοινωνία είναι αρκετά ώριμη και θα πάρει τις αποφάσεις της.»

Ερωτηθείς αν θα γίνει διερεύνηση για τη συγκεκριμένη υπόθεση μέχρι τέλους, ο Πρόεδρος είπε: «Φυσικά γίνεται διερεύνηση μέχρι τέλους, και γι’ αυτό λήφθηκαν και σχετικές αποφάσεις. Γι’ αυτό βάζουμε και νέες ασφαλιστικές δικλείδες με τη Europol. Τι εννοείται θα γίνει; Φυσικά θα γίνει, όπως γίνεται για όλες τις περιπτώσεις. Είμαστε δημοκρατικό κράτος. Αλίμονο, αν φτάσουμε να αμφισβητούμε, επαναλαμβάνω, τους θεσμούς, το κράτος. Ελεγχόμαστε καθημερινά από την ΕΕ, από διεθνείς οργανισμούς, από οργανισμούς σχετικούς με αυτά τα θέματα. Άρα, ας αναλογιστούμε όλοι μας την ευθύνη μας.»

Τέλος, ερωτηθείς εάν θα αναπέμψει τους νόμους για τις εκποιήσεις, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας είπε: «Έχει ήδη ξεκινήσει σχετική μελέτη, και σήμερα [έχω] μια συνάντηση με τον Υπουργό Οικονομικών και γι’ αυτό το θέμα και σύντομα θα τοποθετηθούμε. Αντιλαμβάνεστε ότι πρέπει να εξεταστούν πολλές πτυχές.», διευκρινίζοντας ότι αφήνει το συγκεκριμένο θέμα ανοικτό διότι θέλει να τοποθετηθεί υπεύθυνα βάσει δεδομένων που θα έχει ενώπιόν του.