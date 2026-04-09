Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

Με μια αιχμηρή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο κ. Δρουσιώτης κάνει λόγο για μια «καλά ενορχηστρωμένη επιχείρηση» από πλευράς Προεδρικού, Νομικής Υπηρεσίας και Αστυνομίας, με στόχο την αμφισβήτηση των όσων κατέγραψε στο άρθρο του για το «σκοτεινό πρόσωπο του κράτους δικαίου στην Κύπρο».

Ο δημοσιογράφος υποστηρίζει πως τα στοιχεία που έχει φέρει στο φως χρήζουν άμεσης διερεύνησης από ανεξάρτητους επαγγελματίες, ωστόσο διαπιστώνει πλήρη απροθυμία από πλευράς του Νίκου Χριστοδουλίδη και της Κυβέρνησής του να προχωρήσουν σε ουσιαστικές ενέργειες. Η κριτική του κορυφώνεται με τη φράση πως οι διαβεβαιώσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας περί ενδιαφέροντος για έρευνα είναι «πλαστές και χαλκευμένες», αμφισβητώντας ευθέως την αξιοπιστία των επίσημων δηλώσεων.

Παρά την ένταση των καταγγελιών, ο Μακάριος Δρουσιώτης ενημέρωσε πως πρόκειται να κάνει μια ολιγοήμερη παύση λόγω των εορτών, ξεκαθαρίζοντας όμως πως παραμένει σταθερός στις θέσεις του. Κλείνοντας, ευχαρίστησε τους πολίτες για τη στήριξή τους, δίνοντας ραντεβού για τη συνέχεια των αποκαλύψεων μετά τις γιορτές, γεγονός που προμηνύει ένα θερμό πολιτικό σκηνικό με την επιστροφή στην καθημερινότητα.