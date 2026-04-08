Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

Σε ανακοίνωσή του, ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κινήματος, που λήφθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ως «βεβιασμένη και άδικη».

Όπως επισημαίνει, η απόφαση θεωρείται βεβιασμένη, καθώς αναμενόταν η προσκόμιση αποτελεσμάτων από επιστημονικό έλεγχο που αφορούσε τηλεφωνικές συσκευές, ενώ τη χαρακτηρίζει και άδικη, τονίζοντας ότι, παρά την επίκληση του τεκμηρίου αθωότητας, παραγνωρίζεται και η ηθική διάσταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική του πορεία βασίζεται σε αρχές και αξίες που συμμερίζεται με τον Παπαδάκη, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και η κοινή τους πορεία στο κίνημα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε ήδη εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του προς την ηγεσία του κινήματος σχετικά με την ανάκληση της υποψηφιότητας, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την πρόθεσή του να αποχωρήσει για λόγους αρχής.

Σημειώνει επίσης ότι, με βάση τα ευρήματα του επιστημονικού ελέγχου, τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Παπαδάκης δικαιώνεται, ενώ απορρίπτονται οι ισχυρισμοί που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η στάση του αυτή αποτελεί έκφραση στήριξης και προσωπικής εκτίμησης, επιλέγοντας να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο ως ένδειξη συνέπειας και ηθικής στάσης.