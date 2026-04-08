ΑρχικήΠολιτική
Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

 08.04.2026 - 16:51
Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

Την απόφασή του να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο του κινήματος ΑΛΜΑ στην επαρχία Λεμεσού γνωστοποίησε επίσημα ο Νίκος Στυλιανίδης, εκφράζοντας τη διαφωνία του με την απόφαση απομάκρυνσης  του Δημήτρη Παπαδάκη από το ίδιο ψηφοδέλτιο. Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε συνέχεια των καταγγελιών που έχουν δει το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες και έχουν προκαλέσει έντονες πολιτικές και θεσμικές αντιδράσεις.

Σε ανακοίνωσή του, ο ίδιος χαρακτηρίζει την απόφαση της Εκτελεστικής Γραμματείας του κινήματος, που λήφθηκε το βράδυ της περασμένης Δευτέρας, ως «βεβιασμένη και άδικη».

Όπως επισημαίνει, η απόφαση θεωρείται βεβιασμένη, καθώς αναμενόταν η προσκόμιση αποτελεσμάτων από επιστημονικό έλεγχο που αφορούσε τηλεφωνικές συσκευές, ενώ τη χαρακτηρίζει και άδικη, τονίζοντας ότι, παρά την επίκληση του τεκμηρίου αθωότητας, παραγνωρίζεται και η ηθική διάσταση της υπόθεσης.

Παράλληλα, υπογραμμίζει ότι η πολιτική του πορεία βασίζεται σε αρχές και αξίες που συμμερίζεται με τον Παπαδάκη, πάνω στις οποίες στηρίχθηκε και η κοινή τους πορεία στο κίνημα.

Ο ίδιος αναφέρει ότι είχε ήδη εκφράσει τον έντονο προβληματισμό του προς την ηγεσία του κινήματος σχετικά με την ανάκληση της υποψηφιότητας, γνωστοποιώντας ταυτόχρονα την πρόθεσή του να αποχωρήσει για λόγους αρχής.

Σημειώνει επίσης ότι, με βάση τα ευρήματα του επιστημονικού ελέγχου, τα οποία έχουν δημοσιοποιηθεί, ο Παπαδάκης δικαιώνεται, ενώ απορρίπτονται οι ισχυρισμοί που είχαν διατυπωθεί εις βάρος του.

Καταλήγοντας, τονίζει ότι η στάση του αυτή αποτελεί έκφραση στήριξης και προσωπικής εκτίμησης, επιλέγοντας να αποχωρήσει από το ψηφοδέλτιο ως ένδειξη συνέπειας και ηθικής στάσης.

Χειροπέδες σε 64χρονο - Τον τσάκωσαν με δεκάδες κροτίδες στο αυτοκίνητο του

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

  •  08.04.2026 - 13:07
Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

  •  08.04.2026 - 13:33
Δημήτρης Παπαδάκης: «Πλαστά και κατασκευασμένα τα μηνύματα Δρουσιώτη – Υπήρξα θύμα πλεκτάνης»

  •  08.04.2026 - 12:09
«Πράσινο» Υπουργικού για αναδιοργάνωση και ενίσχυση της ΜΜΑΔ - Τι προβλέπει η απόφαση

  •  08.04.2026 - 14:33
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

  •  08.04.2026 - 16:00
Σοκ στη Λευκωσία: Χειροπέδες σε άνδρα για άγριο βιασμό και απόπειρα φόνου

  •  08.04.2026 - 14:05
LIVE: Στα παρά πέντε συμφωνήθηκε κατάπαυση πυρός – Το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις στον Λίβανο

  •  08.04.2026 - 15:20
Νέα απάτη στο όνομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τι να προσέξετε

  •  08.04.2026 - 15:21

