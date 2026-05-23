Λίγο πριν τις κάλπες… χαλάρωση για ηγεσίες και στελέχη κομμάτων - Φωτογραφίες
Λίγο πριν τις κάλπες… χαλάρωση για ηγεσίες και στελέχη κομμάτων - Φωτογραφίες

 23.05.2026 - 20:05
Λίγες ώρες πριν ανοίξουν οι κάλπες για τις βουλευτικές εκλογές, οι ηγεσίες και τα στελέχη των κομμάτων άφησαν για λίγο στην άκρη την ένταση της προεκλογικής περιόδου, επιλέγοντας πιο χαλαρές στιγμές με καφέδες, γεύματα και συναντήσεις σε διάφορες πόλεις της Κύπρου.

Στη Λευκωσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μαζί με στελέχη του κόμματος, βρέθηκαν στην περιοχή της Φανερωμένης για πρωινό καφέ, σε χαλαρό και ευδιάθετο κλίμα. Αντίστοιχες συναντήσεις πραγματοποίησαν μέλη του κόμματος και στη Λεμεσό, στο παλιό λιμάνι, αλλά και στη Λάρνακα, στο κέντρο της πόλης.

 

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου γευμάτισε με συνεργάτες και κομματικά στελέχη σε εστιατόριο της πρωτεύουσας, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, παρέθεσε γεύμα σε υποψήφιους και στενούς συνεργάτες του κόμματος στη Λήδρας.

 

Χαλαρή έξοδο πραγματοποίησε και το ΕΛΑΜ, με τον πρόεδρο Χρίστο Χρίστου να συναντάται με μέλη και υποψήφιους του κινήματος σε καφετέρια στο κέντρο της Λευκωσίας.

 

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου βρέθηκε με στελέχη του κόμματος για καφέ στη Λεμεσό.

Ανάλογες κινήσεις αποφόρτισης και χαλάρωσης πραγματοποίησαν και άλλα κόμματα και κινήσεις, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής.

Ξέσπασε 33χρονος: «Θέλουν να γίνουμε εκατομμυριούχοι για ένα σπίτι» - Χαμός με ανάρτηση Λεμεσιανού

Σοκ με Οικονόμου: Στην εντατική σε κρίσιμη κατάσταση μετά από σοβαρό τροχαίο!

ΥΠΟΙΚ: Έρχονται νέα εκατομμύρια από την ΕΕ – Ποια έργα ολοκληρώνονται σύντομα

ΥΠΟΙΚ: Έρχονται νέα εκατομμύρια από την ΕΕ – Ποια έργα ολοκληρώνονται σύντομα

Το Κυπριακό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας (ΣΑΑ) εισέρχεται στην τελική φάση ολοκλήρωσής του, με το σύνολο των έργων να αναμένεται να ολοκληρωθεί το αργότερο έως τον Αύγουστο του 2026, σύμφωνα με δελτίο τύπου της Γενικής Διεύθυνσης Ανάπτυξης του Υπουργείου Οικονομικών.

