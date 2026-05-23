Λίγο πριν τις κάλπες… χαλάρωση για ηγεσίες και στελέχη κομμάτων - Φωτογραφίες

Στη Λευκωσία, ο Γενικός Γραμματέας του ΑΚΕΛ, Στέφανος Στεφάνου, μαζί με στελέχη του κόμματος, βρέθηκαν στην περιοχή της Φανερωμένης για πρωινό καφέ, σε χαλαρό και ευδιάθετο κλίμα. Αντίστοιχες συναντήσεις πραγματοποίησαν μέλη του κόμματος και στη Λεμεσό, στο παλιό λιμάνι, αλλά και στη Λάρνακα, στο κέντρο της πόλης.

Την ίδια ώρα, η Πρόεδρος του ΔΗΣΥ Αννίτα Δημητρίου γευμάτισε με συνεργάτες και κομματικά στελέχη σε εστιατόριο της πρωτεύουσας, ενώ ο Πρόεδρος του ΔΗΚΟ, Νικόλας Παπαδόπουλος, παρέθεσε γεύμα σε υποψήφιους και στενούς συνεργάτες του κόμματος στη Λήδρας.

Χαλαρή έξοδο πραγματοποίησε και το ΕΛΑΜ, με τον πρόεδρο Χρίστο Χρίστου να συναντάται με μέλη και υποψήφιους του κινήματος σε καφετέρια στο κέντρο της Λευκωσίας.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της ΕΔΕΚ Νίκος Αναστασίου βρέθηκε με στελέχη του κόμματος για καφέ στη Λεμεσό.

Ανάλογες κινήσεις αποφόρτισης και χαλάρωσης πραγματοποίησαν και άλλα κόμματα και κινήσεις, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης της Κυριακής.