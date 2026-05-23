Ξέσπασε 33χρονος: «Θέλουν να γίνουμε εκατομμυριούχοι για ένα σπίτι» - Χαμός με ανάρτηση Λεμεσιανού

Έντονη συζήτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης προκάλεσε ανάρτηση 33χρονου από τη Λεμεσό, ο οποίος περιγράφει τη δυσκολία που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι στην προσπάθειά τους να αποκτήσουν κατοικία στην πόλη.

Όπως αναφέρει, μετά τον αρραβώνα του ξεκίνησε μαζί με τη σύντροφό του να ψάχνει σπίτι για να δημιουργήσουν τη δική τους οικογένεια, ωστόσο ήρθε αντιμέτωπος με τις εξωφρενικές, όπως τις χαρακτηρίζει, τιμές των ακινήτων. «Αν δεν έχεις μισό εκατομμύριο και πάνω, δεν μπορείς να αποκτήσεις σπίτι στη Λεμεσό», γράφει χαρακτηριστικά, εκφράζοντας αγανάκτηση για την κατάσταση που επικρατεί στην αγορά ακινήτων.

Στην ανάρτησή του καταγγέλλει επίσης ότι οι τιμές έχουν εκτοξευθεί λόγω ξένων επενδυτών και developers, ενώ κάνει λόγο για μικρά διαμερίσματα και κατοικίες με υπερβολικό κόστος, που, όπως υποστηρίζει, δεν ανταποκρίνεται στην ποιότητα κατασκευής. Παράλληλα, σημειώνει ότι ολοένα και περισσότεροι νέοι εγκαταλείπουν τη Λεμεσό αναζητώντας πιο προσιτές επιλογές σε άλλες πόλεις ή κοινότητες.

Η ανάρτηση συγκέντρωσε δεκάδες αντιδράσεις και σχόλια, με πολλούς χρήστες να συμφωνούν ότι το κόστος στέγασης στη Λεμεσό έχει γίνει πλέον απαγορευτικό για τον μέσο Κύπριο πολίτη.