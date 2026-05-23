Τρεις απλοί κανόνες μακροζωίας από τον γηραιότερο γιατρό του κόσμου που έφτασε τα 103 – Δείτε βίντεο

Λίγους μήνες αργότερα, ο Δρ Χάουαρντ Τάκερ φεύγει από τη ζωή, στις 22 Δεκεμβρίου 2025. Πίσω του, όμως, αφήνει κάτι περισσότερο από μία εντυπωσιακή πορεία στην Ιατρική. Αφήνει έναν μικρό οδηγό ζωής. Απλό. Ήρεμο. Ανθρώπινο.

Ο Δρ Χάουαρντ Τάκερ είχε περάσει περισσότερα από 75 χρόνια ως νευρολόγος. Συνέχισε να εργάζεται μέχρι το νοσοκομείο του να κλείσει, το 2022. Στα 103 του, έχοντας αναγνωριστεί από τα Guinness World Records ως ο γηραιότερος γιατρός στον κόσμο, δεχόταν συχνά την ίδια ερώτηση: Πώς κατάφερνε να παραμένει ευτυχισμένος, οξυδερκής και γεμάτος;

Η απάντησή του δεν ήταν ένα «μαγικό μυστικό». Ο ίδιος είχε αναγνωρίσει ότι τα καλά γονίδια και η τύχη παίζουν ρόλο. Όμως, με τα χρόνια, είχε καταλήξει πως υπάρχουν ορισμένες αρχές που έχουν μεγάλη σημασία.

Οι σκέψεις αυτές αποτυπώθηκαν σε άρθρο του στο CNBC Make It. Ο Δρ Χάουαρντ Τάκερ περιέγραφε τρεις κανόνες ζωής που θεωρούσε καθοριστικούς. Απλούς στη διατύπωση. Όχι πάντα εύκολους στην πράξη.

1. Κρατήστε το μυαλό σας απασχολημένο

Ο πρώτος κανόνας του ήταν να μην αφήνει κανείς το μυαλό του να αδρανεί. Ο ίδιος πίστευε ότι ο εγκέφαλος χρειάζεται πρόκληση. Χρειάζεται κίνηση. Χρειάζεται περιέργεια. Όχι απαραίτητα με κάτι μεγάλο ή εντυπωσιακό. Αλλά με κάτι που κρατά τον άνθρωπο σε επαφή με τον κόσμο.

Διάβασμα: Εθελοντισμός. Μία νέα δεξιότητα. Μουσική. Τεχνολογία. Μία νέα συνήθεια. Ακόμη και η προσπάθεια να προσαρμοστεί κανείς σε κάτι άγνωστο. Για εκείνον, η ηλικία δεν ήταν δικαιολογία για παραίτηση. Ήταν ένας ακόμη λόγος να μένει κανείς ενεργός.

Το είχε αποδείξει και ο ίδιος με τη ζωή του. Στα 60 του αποφάσισε να σπουδάσει Νομική. Στα 67 του πέρασε τις εξετάσεις του δικηγορικού συλλόγου του Οχάιο. Δεν το έκανε επειδή «έπρεπε». Το έκανε επειδή ήθελε να συνεχίσει να μαθαίνει.

Αυτό, σύμφωνα με όσα είχε υποστηρίξει, ήταν κλειδί: Να μη σταματά ο άνθρωπος να εξελίσσεται. Να μη λέει «είναι αργά». Να μη μικραίνει τη ζωή του πριν μικρύνει πραγματικά το σώμα του.

Για τον Δρ Χάουαρντ Τάκερ, η πνευματική εγρήγορση δεν είχε να κάνει μόνο με τη μνήμη ή τη συγκέντρωση. Είχε να κάνει με τον ενθουσιασμό. Με την αίσθηση ότι υπάρχει πάντα κάτι ακόμη να ανακαλύψει κανείς.

2. Μην κρατάτε μίσος στην καρδιά σας

Ο δεύτερος κανόνας του ήταν πιο εσωτερικός. Και ίσως πιο δύσκολος. Να μην κουβαλά κανείς μίσος. Ο ίδιος πίστευε ότι ο θυμός, η πικρία και η μνησικακία φθείρουν τον άνθρωπο. Του παίρνουν ενέργεια. Του στερούν ηρεμία. Τον κρατούν δεμένο με κάτι που τον βαραίνει.

Δεν μιλούσε για μία αφελή αισιοδοξία. Ούτε για μία ζωή χωρίς δυσκολίες. Μιλούσε για επιλογή. Για το πού αποφασίζει κανείς να δώσει την προσοχή του. Αντί να κρατά μέσα του θυμό, είχε υποστηρίξει πως ο άνθρωπος αξίζει να στρέφει την ενέργειά του σε σχέσεις, δραστηριότητες και πράγματα που του δίνουν νόημα.

Για εκείνον, η ψυχική ισορροπία ήταν μέρος της υγείας. Όχι κάτι ξεχωριστό από το σώμα. Όταν η καρδιά είναι γεμάτη μίσος, η ζωή βαραίνει. Όταν υπάρχει χώρος για καλοσύνη, η καθημερινότητα γίνεται πιο ελαφριά.

Και αυτό ήταν ένα από τα πιο δυνατά του μηνύματα: Δεν αρκεί να ζήσει κανείς πολλά χρόνια. Σημασία έχει να μη ζήσει αυτά τα χρόνια φυλακισμένος στην πικρία.

3. Απολαύστε τα πάντα με μέτρο

Ο τρίτος κανόνας του ήταν η μετριοπάθεια. Ο Δρ Χάουαρντ Τάκερ εν πίστευε ότι η καλή ζωή σημαίνει να στερείται κανείς κάθε απόλαυση. Δεν υποστήριζε μία ζωή γεμάτη απαγορεύσεις, ενοχές και φόβο. Αντίθετα, πίστευε στην ισορροπία.

Να τρώει κανείς καλά, αλλά με μέτρο. Να απολαμβάνει, αλλά χωρίς υπερβολές. Να φροντίζει το σώμα του, χωρίς να μετατρέπει την υγεία σε εμμονή.

Είχε αναφέρει ότι του άρεσε ένα μαρτίνι. Του άρεσε και ένα καλό κομμάτι κρέας. Η σύζυγός του, Σου, με την οποία έζησε δεκαετίες κοινής ζωής, μαγείρευε εξαιρετικά, όπως είχε πει. Στο σπίτι τους έτρωγαν καλά. Αλλά υπήρχε πάντα ισορροπία: Σαλάτες, λαχανικά και μέτρο σε όλα. Αυτό ήταν το νόημα. Όχι η άρνηση της χαράς. Αλλά η χαρά χωρίς υπερβολή.

Έβλεπε τη μετριοπάθεια ως στάση ζωής. Όχι μόνο στο φαγητό ή στο ποτό, αλλά σε όλα. Στη δουλειά. Στις συνήθειες. Στα συναισθήματα. Στον τρόπο που ο άνθρωπος αντιμετωπίζει την καθημερινότητα.

Να μη ζει στα άκρα. Να μην κυνηγά το τέλειο. Να βρίσκει ρυθμό.

Ένα απλό μάθημα ζωής

Οι τρεις κανόνες του δεν ακούγονται εντυπωσιακοί. Ίσως γι’ αυτό είναι τόσο δυνατοί.

Κρατήστε το μυαλό σας απασχολημένο.

Μην έχετε μίσος στην καρδιά σας.

Απολαύστε τα πάντα με μέτρο.

Δεν υπόσχονται αιώνια νεότητα. Δεν καταργούν την τύχη, τα γονίδια ή τις δυσκολίες. Δεν προσποιούνται ότι ο άνθρωπος μπορεί να ελέγξει τα πάντα. Αλλά δείχνουν έναν τρόπο να ζει κανείς καλύτερα. Με περιέργεια. Με ηρεμία. Με χαρά. Με σκοπό. Με λιγότερο βάρος μέσα του.

Ίσως αυτό να ήταν και το μεγάλο μάθημα που άφησε πίσω του ο γηραιότερος γιατρός του κόσμου: Ότι η μακροζωία δεν μετριέται μόνο σε χρόνια. Μετριέται και στο πόσο ζωντανός μένει κανείς μέσα σε αυτά.