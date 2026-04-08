Χειροπέδες σε 64χρονο - Τον τσάκωσαν με δεκάδες κροτίδες στο αυτοκίνητο του

Κατά τη διάρκεια της έρευνας που ακολούθησε, εντοπίστηκαν εντός του αυτοκινήτου, δύο πακέτα τα οποία περιείχαν συνολικά 60 κροτίδες.

Ο 64χρονος οδηγήθηκε στον Αστυνομικό Σταθμό Ορόκλινης όπου ανακρίθηκε και κατηγορήθηκε γραπτώς και αφέθηκε ελεύθερος για να κλητευθεί ενώπιον Δικαστηρίου, ενώ τα δύο πακέτα με τις κροτίδες κατασχέθηκαν ως τεκμήρια.

Ο Αστυνομικός Σταθμός Ορόκλινης συνεχίζει τις εξετάσεις.