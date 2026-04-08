ΑρχικήΚοινωνίαΠένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία
Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία

 08.04.2026 - 18:57
Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία

Σε ηλικία 85 ετών έφυγε από τη ζωή ο Κωστάκης Πιερίδης, επιθετικός που συνέδεσε το όνομά του με τη «χρυσή εποχή» του Ολυμπιακού Λευκωσίας.

Ο Πιερίδης ήταν βασικό μέλος της ομάδας που κατέκτησε τα πρωταθλήματα του 1967, 1969 και 1971 και είχε αναδειχθεί πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος τη σεζόν 1964–65.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μακεδονίτισσας στις 11:00 (ώρα προσέλευσης για συλλυπητήρια 10:30), ενώ η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παλλουριώτισσας.

Η ανακοίνωση του Ολυμπιακού

«Ο ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ εκφράζει τη βαθιά του θλίψη για τον θάνατο του Κωστάκη Πιερίδη, ενός εκ των μεγάλων μορφών και θρύλων της ομάδας μας, ο οποίος απεβίωσε σήμερα σε ηλικία 85 ετών. Ο εκλιπών υπήρξε σπουδαίος επιθετικός και βασικό μέλος της χρυσής εποχής του συλλόγου μας, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κατάκτηση των πρωταθλημάτων του 1967, 1969 και 1971, ενώ αναδείχθηκε και πρώτος σκόρερ του πρωταθλήματος την περίοδο 1964–65.

Η κηδεία του θα τελεστεί αύριο στον Ιερό Ναό Αγίου Παντελεήμονος Μακεδονίτισσας στις 11:00, ενώ η ώρα προσέλευσης για συλλυπητήρια είναι στις 10:30. Η ταφή θα γίνει στο Κοιμητήριο Παλλουριώτισσας. Τα θερμά μας συλλυπητήρια προς την οικογένεια και τους οικείους του. Αιωνία του η μνήμη και ας είναι ελαφρύ το χώμα που θα τον σκεπάσει».

Κωστάκης Πιερίδης – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ ΛΕΥΚΩΣΙΑΣ

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ﻿- Ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4

Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ﻿- Ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4

Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

