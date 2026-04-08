Λευκωσία: Σαφάρι ελέγχων σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα - Υπό εξέταση 42 - Δείτε φωτογραφίες

Μέλη του Τμήματος Τροχαίας Αρχηγείου, διενήργησαν σήμερα συντονισμένους ελέγχους σε ηλεκτροκίνητα ποδήλατα που διακινούνται εντός του οδικού δικτύου στη Λευκωσία.

Συγκεκριμένα, ελέγχθηκαν συνολικά 42 ηλεκτροκίνητα ποδήλατα, τα οποία κατακρατήθηκαν για περαιτέρω εξετάσεις.

