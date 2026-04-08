ΔΗΜΟΣ ΕΚΤΟΡΟΣ: Απαγόρευση πτήσεων βάζει «ταφόπλακα» στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη-Σιγή ιχθύος από τους αρμοδίους-(Βίντεο)

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, οι αιτήσεις για έγκριση πτήσεων παραμένουν χωρίς απάντηση, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των πιλότων.Ο εκπαιδευτής Δήμος Έκτορος της σχολής Pigeon Aviation, δηλώνει ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι», επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση περιορίζει τη δυνατότητα απόκτησης κρίσιμης εμπειρίας και απειλεί τα προγράμματα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδράνεια των αρμόδιων αρχών και η σιωπή τους στα αιτήματα για έγκριση πτήσεων έχουν φτάσει στα όρια της υπομονής της κοινότητας.



Ταυτόχρονα, εκφράζεται ανησυχία για την εκκρεμότητα των αποζημιώσεων που έχουν υποσχεθεί οι αρμόδιοι για το κλείσιμο του εναερίου χώρου στα μικρά αεροσκάφη. Η αεροπορική κοινότητα ζητά άμεση παρέμβαση ώστε να επιτραπεί η επανέναρξη των πτήσεων με ασφάλεια και πλήρη κανονιστικό έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στον κλάδο και στην αγορά εργασίας.





ΠΗΓΗ: Coffeevibesmagazine