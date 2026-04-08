ΔΗΜΟΣ ΕΚΤΟΡΟΣ: Απαγόρευση πτήσεων βάζει «ταφόπλακα» στα εκπαιδευτικά αεροσκάφη-Σιγή ιχθύος από τους αρμοδίους-(Βίντεο)

 08.04.2026 - 20:59
Ο κλάδος της αεροπλοΐας στην Κύπρο βιώνει πρωτοφανή πίεση καθώς η παρατεταμένη απαγόρευση πτήσεων για εκπαιδευτικά αεροσκάφη συνεχίζεται, αφήνοντας τους επαγγελματίες πιλότους καθηλωμένους στο έδαφος.

Από την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, οι αιτήσεις για έγκριση πτήσεων παραμένουν χωρίς απάντηση, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στην εκπαίδευση και στην επαγγελματική ανάπτυξη των πιλότων.Ο εκπαιδευτής Δήμος Έκτορος της σχολής Pigeon Aviation, δηλώνει ότι «ο κόμπος έφτασε στο χτένι», επισημαίνοντας ότι η απαγόρευση περιορίζει τη δυνατότητα απόκτησης κρίσιμης εμπειρίας και απειλεί τα προγράμματα εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, η αδράνεια των αρμόδιων αρχών και η σιωπή τους στα αιτήματα για έγκριση πτήσεων έχουν φτάσει στα όρια της υπομονής της κοινότητας.


Ταυτόχρονα, εκφράζεται ανησυχία για την εκκρεμότητα των αποζημιώσεων που έχουν υποσχεθεί οι αρμόδιοι για το κλείσιμο του εναερίου χώρου στα μικρά αεροσκάφη. Η αεροπορική κοινότητα ζητά άμεση παρέμβαση ώστε να επιτραπεί η επανέναρξη των πτήσεων με ασφάλεια και πλήρη κανονιστικό έλεγχο, προκειμένου να αποφευχθούν περαιτέρω επιπτώσεις στον κλάδο και στην αγορά εργασίας.


ΠΗΓΗ: Coffeevibesmagazine

 

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Λετυμπιώτης: «Δεν εργοδοτήθηκε τέτοιο πρόσωπο» - Η απάντηση της Κυβέρνησης για «Σάντη»

VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

