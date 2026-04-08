ΑρχικήΔιεθνή
Ο Τραμπ συζητά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO - «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»

 08.04.2026 - 23:58
Την αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO υπάρχει περίπτωση να ξεκινήσει ακόμη και απόψε ο Ντόναλντ Τραμπ, αφού η εκπρόσωπός του Λευκού Οίκου ανέφερε πως η εν λόγω Συμμαχία «δοκιμάστηκε και απέτυχε».

Η Κάρολαϊν Λέβιτ άφησε ανοιχτό ο Ντόναλντ Τραμπ να συζητήσει με τον γ.γ. του NATO Μαρκ Ρούτε σήμερα (22:30 ώρα Κύπρου) την αποχώρηση των ΗΠΑ από τη Συμμαχία. Παράλληλα επιβεβαίωσε πως ο αντιπρόεδρος Τζέι Ντι Βανς θα είναι επικεφαλής της αμερικανικής αντιπροσωπείας στις διαπραγματεύσεις με το Ιράν που θα ξεκινήσουν στο Πακιστάν το πρωί του Σαββάτου.

Ο Λευκός Οίκος κατηγόρησε σήμερα τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ ότι «γύρισαν την πλάτη» στις ΗΠΑ καθώς δεν στήριξαν τη χώρα στον πόλεμό της εναντίον του Ιράν.

«Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν» είπε η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Κάρολαϊν Λέβιτ, λέγοντας ότι επικαλείται επακριβώς μια δήλωση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ.

«Θα πρόσθετα ότι είναι πολύ λυπηρό που το ΝΑΤΟ γύρισε την πλάτη στους Αμερικανούς κατά τις τελευταίες έξι εβδομάδες, ενώ οι Αμερικανοί είναι αυτοί που χρηματοδοτούν την άμυνά τους», σημείωσε.

Ο Τραμπ είναι προγραμματισμένο να συναντήσει στις 22:30 ώρα Ελλάδας στον Λευκό Οίκο τον γενικό γραμματέα του ΝΑΤΟ Μαρκ Ρούτε και «θα συζητήσει μαζί του την πιθανότητα αποχώρησης των ΗΠΑ από τη συμμαχία», μετέφερε η Λέβιτ.

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου είπε πως οι ΗΠΑ πέτυχαν μια «νίκη», καθώς το Ιράν μετακινήθηκε προς τις αμερικανικές θέσεις.

Αρνούμενη ότι ο Ντόναλντ Τραμπ είχε συμφωνήσει με τους όρους κατάπαυσης του πυρός του Ιράν, δήλωσε ότι η αρχική λίστα της Τεχεράνης – γνωστή ως ειρηνευτικό σχέδιο των 10 σημείων – «πετάχτηκε κυριολεκτικά στα σκουπίδια».

Αυτό το ιρανικό σχέδιο 10 σημείων ήταν «θεμελιωδώς μη σοβαρό», πρόσθεσε. Αντ’ αυτού, ισχυρίστηκε ότι «το ιρανικό καθεστώς αναγνώρισε την πραγματικότητα» και υπέβαλε ένα «συνοπτικό» σχέδιο δέκα σημείων, το οποίο «ευθυγραμμίστηκε με τη δική μας πρόταση 15 σημείων».

Αυτό το ιδιωτικό σχέδιο ήταν «εντελώς διαφορετικό», είπε η Λέβιτ. «Η ιδέα ότι ο Πρόεδρος Τραμπ θα δεχόταν ποτέ μια λίστα επιθυμιών του Ιράν ως συμφωνία είναι εντελώς παράλογη», σημείωσε.

Οι αναφορές ότι το Ιράν έκλεισε ξανά τα στενά του Ορμούζ είναι «εντελώς απαράδεκτες» και δείχνουν ότι το Ιράν λέει διαφορετικά πράγματα δημόσια και ιδιωτικά, δήλωσε η Κάρολαϊν Λέβιτ.

Είπε ακόμα ότι σήμερα παρατηρήθηκε «αύξηση της κυκλοφορίας» στο στενό και ότι ο Τραμπ αναμένει να «ανοίξει ξανά αμέσως».

«Αυτή είναι η προσδοκία του, του έχει μεταφερθεί ιδιωτικά… αυτές οι δημόσιες αναφορές είναι ψευδείς», είπε η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου.

Σε ερώτηση αν ο Ντόναλντ Τραμπ επιθυμεί εκεχειρία στον Λίβανο, η Κάρολαϊν Λέβιτ επανέλαβε ότι η χώρα δεν περιλαμβάνεται στη χθεσινή συμφωνία.

«Ο Λίβανος δεν περιλαμβάνεται στην εκεχειρία», είπε. «Αυτό έχει μεταφερθεί σε όλα τα μέρη». Παρέπεμψε μάλιστα στη δήλωση του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, πως το Ισράηλ έχει ακόμα στόχους να εκπληρώσει στον Λίβανο.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

 

Εάν νιώθετε μόνοι ακόμη και μέσα σε κόσμο, τότε η υγεία σας μπορεί να κινδυνεύει

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

