Ανείπωτη τραγωδία στον Λίβανο: Αιματοχυσία από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ - Περισσότερα από 100 χτυπήματα σε 10 λεπτά

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα χτυπήματα του Ισραήλ, ενώ σε 1.165 ανέρχονται επισήμως οι τραυματίες.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως μέσα σε 10 λεπτά στόχευσε με αεροπορικές επιδρομές πάνω από 100 στόχους που χαρακτηρίζει αρχηγεία της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό, Μπεκάα και νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 89 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 700, ενώ υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει πως θα τιμωρήσει το Ισραήλ για το «έγκλημα».

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στόχευσαν κτίρια κατοικιών, τζαμιά και οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ αρκετές επιθέσεις στόχευσαν το κέντρο της Βηρυτού, με ένα κτίριο στη συνοικία Corniche al-Mazraa να έχει, σύμφωνα με αναφορές, ισοπεδωθεί. Οι επιθέσεις έπληξαν επίσης τα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές του και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με πολλαπλές επιθέσεις να αναφέρονται στις παραθαλάσσιες πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Μέχρι στιγμή υπάρχουν αναφορές για μια αεροπορική επιδρομή σε κηδεία σε χωριό του ανατολικού Λιβάνου όπου σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σιδώνα, τρεις στη δυτική Βηρυτό, τρία κορίτσια στην παραθαλάσσια πόλη Άντλου, δύο στην κοιλάδα της Μπεκάα.

Αναλυτικά:

• Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

• Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

• Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

• Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

• Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

• Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

• Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

• Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

«Δεν είναι ο Λίβανος στη συμφωνία για εκεχειρία»

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία, το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, οι οποίες ωστόσο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για εκεχειρία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά και η Ισραηλινή κυβέρνηση.

Ωστόσο, στην Τεχεράνη δήλωναν πως αν δε σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ όπως και έκανε λίγη ώρα αργότερα.

Αξιωματούχος μάλιστα έκανε λόγο για αντίποινα που θα εξαπολύσουν κατά του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr