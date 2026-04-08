Ανείπωτη τραγωδία στον Λίβανο: Αιματοχυσία από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ - Περισσότερα από 100 χτυπήματα σε 10 λεπτά

ΑρχικήΔιεθνήΑνείπωτη τραγωδία στον Λίβανο: Αιματοχυσία από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ - Περισσότερα από 100 χτυπήματα σε 10 λεπτά
 08.04.2026 - 23:06
Δραματική είναι η κατάσταση που επικρατεί στον Λίβανο, ο οποίος σφυροκοπάται από το Ισραήλ. Αδιάκοπη η αιματοχυσία και ο τρόμος, με πολλές περιοχές να γίνονται συντρίμμια.

Σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της χώρας, τουλάχιστον 254 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί από τα χτυπήματα του Ισραήλ, ενώ σε 1.165 ανέρχονται επισήμως οι τραυματίες.

Ο Ισραηλινός Στρατός ανακοίνωσε πως μέσα σε 10 λεπτά στόχευσε με αεροπορικές επιδρομές πάνω από 100 στόχους που χαρακτηρίζει αρχηγεία της Χεζμπολάχ σε Βηρυτό, Μπεκάα και νότιο Λίβανο.

Ο υπουργός Υγείας του Λιβάνου ανακοίνωσε πως σκοτώθηκαν 89 άνθρωποι και τραυματίστηκαν τουλάχιστον 700, ενώ υψηλόβαθμος Ιρανός αξιωματούχος δηλώνει πως θα τιμωρήσει το Ισραήλ για το «έγκλημα».

Οι αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ στόχευσαν κτίρια κατοικιών, τζαμιά και οχήματα σε ολόκληρη τη χώρα, σύμφωνα με το Al Jazeera. Σε εξέλιξη είναι επιχειρήσεις διάσωσης ενώ αρκετές επιθέσεις στόχευσαν το κέντρο της Βηρυτού, με ένα κτίριο στη συνοικία Corniche al-Mazraa να έχει, σύμφωνα με αναφορές, ισοπεδωθεί. Οι επιθέσεις έπληξαν επίσης τα νότια προάστια της πρωτεύουσας.

Το Ισραήλ ενέτεινε τις αεροπορικές επιδρομές του και στο νότιο και ανατολικό Λίβανο, με πολλαπλές επιθέσεις να αναφέρονται στις παραθαλάσσιες πόλεις της Τύρου και της Σιδώνας, όπως αναφέρουν οι ίδιες πληροφορίες. Μέχρι στιγμή υπάρχουν αναφορές για μια αεροπορική επιδρομή σε κηδεία σε χωριό του ανατολικού Λιβάνου όπου σκοτώθηκαν 10 άνθρωποι, έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν στη Σιδώνα, τρεις στη δυτική Βηρυτό, τρία κορίτσια στην παραθαλάσσια πόλη Άντλου, δύο στην κοιλάδα της Μπεκάα.

Αναλυτικά:

• Βηρυτός: 92 νεκροί, 742 τραυματίες

• Νότια προάστια της Βηρυτού: 61 νεκροί, 200 τραυματίες

• Μπαάλμπεκ: 18 νεκροί, 28 τραυματίες

• Χερμέλ: 9 νεκροί, 6 τραυματίες

• Ναμπάτιε: 28 νεκροί, 59 τραυματίες

• Περιοχή Αλέι: 17 νεκροί, 6 τραυματίες

• Σιδώνα: 12 νεκροί, 56 τραυματίες

• Τύρος: 17 νεκροί, 68 τραυματίες

«Δεν είναι ο Λίβανος στη συμφωνία για εκεχειρία»

Μετά τη συμφωνία ΗΠΑ και Ιράν για εκεχειρία, το Ισραήλ ξεκίνησε τις επιθέσεις κατά της Χεζμπολάχ, οι οποίες ωστόσο έχουν προκαλέσει τις τελευταίες ώρες μεγάλο αριθμό ανθρώπινων απωλειών.

Ο Λίβανος δεν συμπεριλαμβάνεται στη συμφωνία για εκεχειρία, κάτι που επιβεβαίωσε και ο ίδιος ο Τραμπ, αλλά και η Ισραηλινή κυβέρνηση.

Ωστόσο, στην Τεχεράνη δήλωναν πως αν δε σταματήσει η επίθεση του Ισραήλ θα κλείσει τα Στενά του Ορμούζ όπως και έκανε λίγη ώρα αργότερα.

Αξιωματούχος μάλιστα έκανε λόγο για αντίποινα που θα εξαπολύσουν κατά του Ισραήλ.

ΠΗΓΗ: Iefimerida.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία
Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

 

 

 

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Λετυμπιώτης: «Δεν εργοδοτήθηκε τέτοιο πρόσωπο» - Η απάντηση της Κυβέρνησης για «Σάντη»

VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

