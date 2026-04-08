Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό
 08.04.2026 - 17:44
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό

Πριν φύγεις διακοπές, αποσύνδεσε αυτές τις 6 συσκευές από την πρίζα. Γλιτώνεις χρήματα από το ρεύμα και προστατεύεις το σπίτι σου από πυρκαγιά.

Συσκευές όπως θερμοπομποί, air fryer, τηλεοράσεις και desktop υπολογιστές πρέπει να αποσυνδέονται από την πρίζα πριν τις διακοπές.

Ορισμένες αποτελούν κίνδυνο πυρκαγιάς λόγω υπερθέρμανσης ή συσσώρευσης σκόνης.

Πριν κλειδώσεις την πόρτα για τις διακοπές του Πάσχα, υπάρχει ένα βήμα που οι περισσότεροι παραλείπουν: να αποσυνδέσουν ορισμένες συσκευές από την πρίζα. Ο λόγος είναι διπλός — ασφάλεια και εξοικονόμηση χρημάτων. 

Συσκευές που θέτουν θέμα ασφάλειας

1. Θερμοπομποί και σώματα θέρμανσης: Συσσωρεύουν σκόνη στα εσωτερικά τους στοιχεία και, σε συνδυασμό με οποιοδήποτε σπινθήρισμα, μπορούν να γίνουν εστία πυρκαγιάς. Σε άδειο σπίτι, η αποσύνδεση είναι μονόδρομος.

2. Τοστιέρες, φρυγανιέρες και air fryer: Τα ηλεκτρικά σκεύη κουζίνας καταναλώνουν υψηλή ισχύ και «κρύβουν» μέσα τους ψίχουλα που αρκεί ένα μικρό ηλεκτρικό πρόβλημα για να τα μετατρέψει σε εστία φωτιάς.

3. Κλιματιστικά: Δεν αποτελούν άμεσο κίνδυνο πυρκαγιάς, αλλά ένα απότομο κύμα ρεύματος — συνηθισμένο φαινόμενο τα καλοκαίρια — μπορεί να «κάψει» το κύκλωμά τους. Αν θέλεις να τα αφήσεις σε λειτουργία, μια έξυπνη πρίζα είναι η πιο ασφαλής επιλογή.

Συσκευές που καταναλώνουν ρεύμα άδικα

4. Desktop PC: Σε standby καταναλώνει 3–10 watt συνεχώς. Αν γίνει διακοπή ρεύματος εν απουσία σου, υπάρχει κίνδυνος βλάβης σε σκληρό δίσκο και ευαίσθητα εξαρτήματα.

5. Powerbank και επαναφορτιζόμενες συσκευές: Η συνεχής υπερφόρτιση μπαταρίας λιθίου υποβαθμίζει τη διάρκεια ζωής της και, σε ακραίες περιπτώσεις, δημιουργεί κίνδυνο υπερθέρμανσης σε κλειστό χώρο.

6. Τηλεόραση και συσκευές ήχου/εικόνας: Μεμονωμένα καταναλώνουν λίγο σε αναμονή, αλλά αθροιστικά — τηλεόραση, soundbar, streaming box — το ποσό δεν είναι αμελητέο. Επιπλέον, οι σύγχρονες τηλεοράσεις είναι ευάλωτες σε βλάβες από κύματα ρεύματος.

Τι κοστίζουν όλα αυτά

Στο μέσο ελληνικό νοικοκυριό, αυτές οι συσκευές κοστίζουν εκτιμώμενα 50–80 ευρώ τον χρόνο — χωρίς να λαμβάνεται τίποτα σε αντάλλαγμα. Δύο εβδομάδες διακοπών με λανθασμένες επιλογές στις πρίζες μπορούν εύκολα να προσθέσουν αρκετά kWh στον επόμενο λογαριασμό σου χωρίς λόγο.

Συμπέρασμα

Ο έλεγχος πριν τις διακοπές είναι μια συνήθεια που κοστίζει δύο λεπτά και μπορεί να γλιτώσει τόσο ένα πρόβλημα ασφαλείας όσο και αχρείαστα ευρώ από τον λογαριασμό ρεύματος. Με τα ελληνικά τιμολόγια να ρεύματος να αυξάνονται, κάθε kWh που δεν πληρώνεις μετράει.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πάφος: Οδηγός μετέτρεψε το αυτοκίνητό του σε «κινητή παγίδα» – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Ψάχνεις δουλειά; Ο ΕΟΑ Λεμεσού άνοιξε 25 νέες θέσεις – Τι αφορά, η κλίμακα και πώς να υποβάλετε αίτηση
Το πρόσεξε κανείς; Ένα γνωστό ρολόι της Λευκωσίας έμεινε στο… «παρελθόν» – Δείτε φωτογραφία
Νέα ανάρτηση Δρουσιώτη ανάβει ξανά φωτιές – Καταγγέλει προσπάθεια συγκάλυψης από την Αστυνομία για τα στοιχεία που παρέδωσε
Και όμως έγινε και αυτό στην Κύπρο: Οργή πολιτών - Λεωφορείο δεν σταμάτησε και άφησε επιβάτη στη στάση
Θλίψη για τον χαμό του Χάρη Ξιούρουππα - «Έφυγες τόσο νωρίς» - Δείτε φωτογραφία

 

 

 

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

Νέα δεδομένα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ﻿- Ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4

Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

