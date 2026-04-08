Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τα νέα δεδομένα δείχνουν επτά επιπλέον θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, με συνολικά 2.610 ζώα να επηρεάζονται. Συγκεκριμένα, δύο μονάδες εντοπίζονται στη Δρομολαξιά-Μενεού, μία στο Κίτι, μία στην Αθηένου και τρεις στο Γέρι. Με τις τελευταίες εξελίξεις, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται στις 66, εκ των οποίων οι 57 βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας και οι 9 στη Λευκωσία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικά τις διαδικασίες ιχνηλάτησης και δειγματοληψίας στις επηρεαζόμενες περιοχές, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Παράλληλα, προχωρά η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, η οποία έχει καλύψει μέχρι στιγμής το 65,35% των βοοειδών και το 38,75% των αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τις μονάδες χοίρων στις μολυσμένες περιοχές, το ποσοστό εμβολιασμού έχει φτάσει το 73%.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η καταβολή αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς για το γάλα που καταστράφηκε λόγω της νόσου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η αποζημίωση για τις ζωοτροφές που χάθηκαν από τις πληγείσες μονάδες.