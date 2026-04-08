Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

 08.04.2026 - 17:20
Ραγδαία συνεχίζεται η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού, καθώς μετά τα πέντε κρούσματα που εντοπίστηκαν την Τρίτη, επιβεβαιώθηκαν ακόμη επτά νέες περιπτώσεις ύστερα από εργαστηριακούς ελέγχους. Ο ιός φαίνεται να επεκτείνεται και σε περιοχές που μέχρι πρότινος δεν είχαν επηρεαστεί, όπως το Κίτι και η Αθηένου.

Σύμφωνα με τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, τα νέα δεδομένα δείχνουν επτά επιπλέον θετικές μονάδες αιγοπροβάτων, με συνολικά 2.610 ζώα να επηρεάζονται. Συγκεκριμένα, δύο μονάδες εντοπίζονται στη Δρομολαξιά-Μενεού, μία στο Κίτι, μία στην Αθηένου και τρεις στο Γέρι. Με τις τελευταίες εξελίξεις, ο συνολικός αριθμός των μολυσμένων μονάδων ανέρχεται στις 66, εκ των οποίων οι 57 βρίσκονται στην επαρχία Λάρνακας και οι 9 στη Λευκωσία.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες συνεχίζουν εντατικά τις διαδικασίες ιχνηλάτησης και δειγματοληψίας στις επηρεαζόμενες περιοχές, σε μια προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης.

Παράλληλα, προχωρά η δεύτερη φάση του εμβολιασμού, η οποία έχει καλύψει μέχρι στιγμής το 65,35% των βοοειδών και το 38,75% των αιγοπροβάτων. Όσον αφορά τις μονάδες χοίρων στις μολυσμένες περιοχές, το ποσοστό εμβολιασμού έχει φτάσει το 73%.

Την ίδια ώρα, συνεχίζεται η καταβολή αποζημιώσεων προς τους παραγωγούς για το γάλα που καταστράφηκε λόγω της νόσου, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει και η αποζημίωση για τις ζωοτροφές που χάθηκαν από τις πληγείσες μονάδες.

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

 08.04.2026 - 17:15
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό

 08.04.2026 - 17:44
Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

