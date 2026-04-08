Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη

Σκληρή απάντηση δίνει ο Μακάριος Δρουσιώτης μετά την απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου να απευθυνθεί στη Europol για διερεύνηση της υπόθεσης, χωρίς ωστόσο να προχωρήσει στον διορισμό ανεξάρτητων ποινικών ανακριτών.

Ο ίδιος εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τον ρόλο της Europol, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί ανεξάρτητο ερευνητικό μηχανισμό, καθώς στελεχώνεται από αξιωματούχους που αποσπώνται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προχωρεί σε νέες σοβαρές καταγγελίες, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Όπως αναφέρει, μεταξύ των προσώπων που υπηρετούν στην Europol βρίσκεται και άτομο που έχει κινηθεί νομικά εναντίον του, σε σχέση με αναφορές του στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» για ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί σαφές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε εκτενή τοποθέτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές την υπόθεση, εκφράζοντας την άποψη ότι η διαδικασία φαίνεται να ξεκινά με δεδομένη την αμφισβήτηση των καταγγελιών. Κάνει λόγο για καθυστερήσεις σε κρίσιμες ενέργειες, όπως η διασφάλιση μαρτυρικού υλικού και η προστασία μαρτύρων, ενώ αφήνει αιχμές και για διαρροές που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώνουν προκατασκευασμένες εντυπώσεις.

Τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη διερεύνηση της αυθεντικότητας των επίμαχων μηνυμάτων χωρίς πλήρη δικανικό έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών από τις οποίες προέρχονται, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αποσπασματική εξέταση δεν πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη μη απόφαση για διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, σημειώνοντας ότι η έρευνα παραμένει στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία όπως υποστηρίζει εμπλέκεται ήδη στην υπόθεση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αμεροληψία της διαδικασίας.

Παράλληλα, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει απαντήσεις αναφορικά με τις συνθήκες πρόσληψης της Σάντη στο Προεδρικό, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας.

Καταληκτικά, επαναλαμβάνει ότι ο ίδιος επιδιώκει πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από πραγματικά ανεξάρτητους και αμερόληπτους ανακριτές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να διαλευκανθεί η υπόθεση.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία
Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 08.04.2026 - 20:10
Επόμενο άρθρο

VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

 08.04.2026 - 20:52
Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Λετυμπιώτης: «Δεν εργοδοτήθηκε τέτοιο πρόσωπο» - Η απάντηση της Κυβέρνησης για «Σάντη»

VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

