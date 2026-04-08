Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη

Ο ίδιος εκφράζει έντονες επιφυλάξεις για τον ρόλο της Europol, υποστηρίζοντας ότι δεν αποτελεί ανεξάρτητο ερευνητικό μηχανισμό, καθώς στελεχώνεται από αξιωματούχους που αποσπώνται από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Παράλληλα, προχωρεί σε νέες σοβαρές καταγγελίες, ανεβάζοντας περαιτέρω τους τόνους.

Όπως αναφέρει, μεταξύ των προσώπων που υπηρετούν στην Europol βρίσκεται και άτομο που έχει κινηθεί νομικά εναντίον του, σε σχέση με αναφορές του στο βιβλίο του «Κράτος Μαφία» για ζητήματα ηλεκτρονικού εγκλήματος, γεγονός που κατά τον ίδιο δημιουργεί σαφές ζήτημα σύγκρουσης συμφερόντων.

Σε εκτενή τοποθέτησή του, ο Μακάριος Δρουσιώτης ασκεί κριτική στον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται οι αρμόδιες αρχές την υπόθεση, εκφράζοντας την άποψη ότι η διαδικασία φαίνεται να ξεκινά με δεδομένη την αμφισβήτηση των καταγγελιών. Κάνει λόγο για καθυστερήσεις σε κρίσιμες ενέργειες, όπως η διασφάλιση μαρτυρικού υλικού και η προστασία μαρτύρων, ενώ αφήνει αιχμές και για διαρροές που, όπως υποστηρίζει, διαμορφώνουν προκατασκευασμένες εντυπώσεις.

Τονίζει επίσης ότι δεν μπορεί να υπάρξει αξιόπιστη διερεύνηση της αυθεντικότητας των επίμαχων μηνυμάτων χωρίς πλήρη δικανικό έλεγχο των ηλεκτρονικών συσκευών από τις οποίες προέρχονται, υπογραμμίζοντας ότι οποιαδήποτε αποσπασματική εξέταση δεν πληροί τα απαιτούμενα πρότυπα.

Ιδιαίτερη αναφορά κάνει και στη μη απόφαση για διορισμό ανεξάρτητων ανακριτών, σημειώνοντας ότι η έρευνα παραμένει στα χέρια της Αστυνομίας, η οποία όπως υποστηρίζει εμπλέκεται ήδη στην υπόθεση, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αμεροληψία της διαδικασίας.

Παράλληλα, καλεί τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να δώσει απαντήσεις αναφορικά με τις συνθήκες πρόσληψης της Σάντη στο Προεδρικό, θέτοντας ζήτημα διαφάνειας.

Καταληκτικά, επαναλαμβάνει ότι ο ίδιος επιδιώκει πλήρη διερεύνηση των καταγγελιών από πραγματικά ανεξάρτητους και αμερόληπτους ανακριτές, υπογραμμίζοντας ότι μόνο μέσα από μια τέτοια διαδικασία μπορεί να αποκατασταθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών και να διαλευκανθεί η υπόθεση.