Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 08.04.2026 - 20:10
Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή, σύμφωνα με το Τμήμα Μετεωρολογίας.

Απόψε, ο καιρός στο δυτικό μισό του νησιού θα είναι τοπικά κυρίως συννεφιασμένος και αργότερα δεν αποκλείεται να σημειωθεί μεμονωμένη βροχή. Στις υπόλοιπες περιοχές ο καιρός θα παραμείνει κυρίως αίθριος. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και παροδικά στα προσήνεμα παράλια μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ, για να εξασθενήσουν προοδευτικά και τοπικά να καταστούν μεταβλητοί, ασθενείς, 3 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 8 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 13 στα δυτικά παράλια, γύρω στους 12 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους, ενδέχεται τοπικά να σχηματιστεί παγετός.

Αύριο, αρχικά τοπικά αυξημένες νεφώσεις πιθανόν να δώσουν μεμονωμένη βροχή σε παράλιες περιοχές και ενδεχομένως μεμονωμένη καταιγίδα στα βόρεια. Από το μεσημέρι και μετά όμως, αναμένονται κατά τόπους βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, ιδιαίτερα στα ορεινά, στο εσωτερικό και σε ανατολικές περιοχές. Σε καταιγίδα ενδέχεται να πέσει και χαλάζι. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί και τοπικά νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ, για να καταστούν αργότερα νοτιοδυτικοί ως βορειοδυτικοί της ίδιας έντασης, ωστόσο παροδικά στα νότια και στα ανατολικά παράλια θα πνέουν μέχρι ισχυροί, 4 με 5 μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα ανατολικά λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 23 βαθμούς στο εσωτερικό, στα νοτιοανατολικά και στα ανατολικά παράλια, γύρω στους 22 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 13 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Αύριο βράδυ, θα παρατηρούνται αυξημένες νεφώσεις σε δυτικές περιοχές, όπου και αναμένονται μεμονωμένες βροχές ή και καταιγίδα. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως νοτιοδυτικοί ως δυτικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 μποφόρ και στα προσήνεμα παράλια μέτριοι, 4 μποφόρ. Η θάλασσα θα παραμείνει λίγο ταραγμένη μέχρι ταραγμένη και στα ανατολικά λίγο ταραγμένη.

Την Μ. Παρασκευή ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, παρόλο που τοπικά αυξημένες νεφώσεις το πρωί δεν αποκλείεται να δώσουν μεμονωμένη βροχή στα δυτικά. Το Μ. Σάββατο θα εμφανίζονται κατά διαστήματα αυξημένες νεφώσεις, με το ενδεχόμενο λίγων μεμονωμένων βροχών. Την Κυριακή του Πάσχα, ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος, ωστόσο το απόγευμα τοπικά αυξημένες νεφώσεις που θα αναπτυχθούν πιθανόν να δώσουν μεμονωμένες βροχές σε νότιες και νοτιοανατολικές περιοχές. Οι άνεμοι κατά το τριήμερο, θα πνέουν κατά διαστήματα ενισχυμένοι από δυτικές ως βορειοδυτικές διευθύνσεις.
Η θερμοκρασία θα σημειώσει σταδιακά μικρή πτώση μέχρι το Μ. Σάββατο, παραμένοντας στα ίδια περίπου επίπεδα την Κυριακή του Πάσχα, για να κυμανθεί λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

