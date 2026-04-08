VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

 08.04.2026 - 19:46
Στις εξελίξεις γύρω από την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι αναφέρθηκε ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες, αποδίδοντας ευθύνες στο Ισραήλ. Τη σχετική τοποθέτηση μετέφερε μέσω βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο Ευρωβουλευτής Φειδίας Παναγιώτου, μετά από συνάντηση που είχε μαζί του.

Όπως εξήγησε, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τον ίδιο να τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εποικοδομητική και τον πρέσβη φιλικό και προσιτό. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν ζητήματα όπως το Κυπριακό, οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό με το drone στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε πως το Ισραήλ ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, εκτιμώντας ότι στόχος θα μπορούσε να είναι η εμπλοκή της Ευρώπης στη σύγκρουση. Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου διευκρίνισε πως μεταφέρει απλώς τη συγκεκριμένη θέση, χωρίς να υιοθετεί ή να απορρίπτει τα όσα ειπώθηκαν.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του διαλόγου, σημειώνοντας ότι, παρά τις διαφωνίες του με πτυχές της πολιτικής του Ιράν, θεωρεί απαραίτητη την επικοινωνία για την εξεύρεση κοινών σημείων και πιθανών συνεργασιών. Όπως ανέφερε, αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της διπλωματίας.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι έχει ήδη δεχθεί επικοινωνία και από πολιτικούς αντιπάλους του ιρανικού καθεστώτος, με τους οποίους σκοπεύει επίσης να συναντηθεί, προκειμένου να ακούσει όλες τις πλευρές πριν διαμορφώσει πλήρη εικόνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία
Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει

 08.04.2026 - 19:22
Επόμενο άρθρο

Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται

 08.04.2026 - 20:10
ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

  •  08.04.2026 - 17:15

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

  •  08.04.2026 - 17:20
Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

  •  08.04.2026 - 16:51
VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

  •  08.04.2026 - 20:52
Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

  •  08.04.2026 - 18:08
LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

  •  08.04.2026 - 20:20

