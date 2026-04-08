VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

Όπως εξήγησε, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε θετικό κλίμα, με τον ίδιο να τη χαρακτηρίζει ιδιαίτερα εποικοδομητική και τον πρέσβη φιλικό και προσιτό. Κατά τη διάρκειά της, συζητήθηκαν ζητήματα όπως το Κυπριακό, οι σχέσεις με την Τουρκία, αλλά και οι τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή, συμπεριλαμβανομένης της εκεχειρίας μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο περιστατικό με το drone στην Κύπρο. Σύμφωνα με τον Ευρωβουλευτή, ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε πως το Ισραήλ ενδέχεται να βρίσκεται πίσω από την επίθεση, εκτιμώντας ότι στόχος θα μπορούσε να είναι η εμπλοκή της Ευρώπης στη σύγκρουση. Ο ίδιος ο Φειδίας Παναγιώτου διευκρίνισε πως μεταφέρει απλώς τη συγκεκριμένη θέση, χωρίς να υιοθετεί ή να απορρίπτει τα όσα ειπώθηκαν.

Παράλληλα, τόνισε τη σημασία του διαλόγου, σημειώνοντας ότι, παρά τις διαφωνίες του με πτυχές της πολιτικής του Ιράν, θεωρεί απαραίτητη την επικοινωνία για την εξεύρεση κοινών σημείων και πιθανών συνεργασιών. Όπως ανέφερε, αυτό αποτελεί βασικό στοιχείο της διπλωματίας.

Κλείνοντας, αποκάλυψε ότι έχει ήδη δεχθεί επικοινωνία και από πολιτικούς αντιπάλους του ιρανικού καθεστώτος, με τους οποίους σκοπεύει επίσης να συναντηθεί, προκειμένου να ακούσει όλες τις πλευρές πριν διαμορφώσει πλήρη εικόνα.