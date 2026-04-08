Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΥγεία
 08.04.2026 - 23:32
Εάν νιώθετε μόνοι ακόμη και μέσα σε κόσμο, τότε η υγεία σας μπορεί να κινδυνεύει

Η μοναξιά, συνήθως, περιγράφεται ως απουσία συντροφιάς. Δύο νέες μελέτες, όμως, δείχνουν ότι το ζήτημα είναι πιο σύνθετο. Δεν μετρά μόνο το μέγεθος του κοινωνικού δικτύου, αλλά και η απόσταση ανάμεσα στις πραγματικές κοινωνικές επαφές και στον τρόπο με τον οποίο τις βιώνει το ίδιο το άτομο. Αυτή η αναντιστοιχία φαίνεται να συνδέεται όχι μόνο με την ψυχική επιβάρυνση, αλλά και με αυξημένο κίνδυνο νόσου και θανάτου.

Η πρώτη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο JAMA Network Open, βασίστηκε σε 7.845 ενήλικες άνω των 50 ετών στην Αγγλία, οι οποίοι παρακολουθήθηκαν κατά μέσο όρο για 13,6 χρόνια. Οι ερευνητές εξέτασαν αυτό που αποκαλούν «κοινωνική ασυμμετρία»: το χάσμα ανάμεσα στην αντικειμενική κοινωνική απομόνωση και στο υποκειμενικό αίσθημα μοναξιάς.

Όπως έδειξαν τα δεδομένα, όσο μεγαλύτερη ήταν αυτή η απόκλιση, τόσο αυξανόταν ο κίνδυνος καρδιαγγειακής νόσου και θνησιμότητας από κάθε αιτία.

Οι συμμετέχοντες που ένιωθαν πιο μόνοι από όσο «δικαιολογούσαν» οι σχετικές συνθήκες ταξινομήθηκαν ως «κοινωνικά ευάλωτοι». Σε σύγκριση με τους «κοινωνικά ανθεκτικούς», δηλαδή όσους ένιωθαν μικρότερο «κενό» από αυτή που θα προέβλεπε το επίπεδο απομόνωσής τους, είχαν υψηλότερο κίνδυνο θανάτου από κάθε αιτία (13%), καρδιαγγειακής νόσου (16%) και χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας (21%).

Ο Anthony Ong, ένας από τους ερευνητές που συμμετέχουν και στις δύο μελέτες, τόνισε ότι η κοινωνική σύνδεση από μόνη της δεν αρκεί. «Δύο άτομα μπορεί να έχουν παρόμοιο κοινωνικό πλαίσιο και να αντιμετωπίζουν πολύ διαφορετικές πορείες υγείας, ανάλογα με τον τρόπο που βιώνουν αυτές τις συνθήκες».

Επίσης, οι άνθρωποι που εμφάνιζαν υψηλή μοναξιά και απομόνωση παρουσίαζαν αυξημένο κίνδυνο για όλα τα κύρια καταγεγραμμένα προβλήματα υγείας. Αντίθετα, όσοι ήταν αντικειμενικά απομονωμένοι αλλά δεν ένιωθαν δυσάρεστα δεν εμφάνιζαν γενικευμένη επιβάρυνση. Η μόνη εξαίρεση ήταν η άνοια, όπου καταγράφηκε αυξημένος κίνδυνος.

Η μοναξιά δεν μένει σταθερή μέσα στην ημέρα

Η δεύτερη μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Communications Psychology, φωτίζει το πώς η μοναξιά διαμορφώνεται και συντηρείται στην καθημερινή ζωή. Στην έρευνα συμμετείχαν 157 μεσήλικες ενήλικες στις ΗΠΑ, ηλικίας 46 έως 74 ετών, οι οποίοι για 20 ημέρες απαντούσαν 5 φορές την ημέρα σε ερωτήσεις στο κινητό τους για το πόσο μόνοι ένιωθαν, αν είχαν κοινωνική αλληλεπίδραση, πόσο ανοιχτοί ήταν στις συζητήσεις τους και αν ένιωθαν αποκλεισμένοι ή επικριμένοι.

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η μοναξιά και η αντίληψη κοινωνικής απόρριψης λειτουργούν αμφίδρομα και αλληλο-τροφοδοτούνται. Όταν κάποιος ένιωθε μεγαλύτερη αποξένωση ή ότι «αποκλείστηκε» σε μια δεδομένη στιγμή, είχε περισσότερες πιθανότητες να εκλάβει την επόμενη κοινωνική εμπειρία ως «απειλητική ή απορριπτική».

Παράλληλα, οι στιγμές αυξημένης μοναξιάς συνδέονταν με λιγότερες επόμενες κοινωνικές επαφές και με μικρότερη προθυμία να μοιραστεί κανείς προσωπικά στοιχεία ή συναισθήματα. Έτσι, περιόριζε και τις ευκαιρίες επανασύνδεσης.

«Η μοναξιά δεν είναι απλώς κάτι που οι άνθρωποι κουβαλούν μαζί τους. Διαμορφώνει τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν τις κοινωνικές καταστάσεις και το τι κάνουν στη συνέχεια», εξήγησε ο Ong. «Όταν κάποιος αισθάνεται πιο μοναχικός από το συνηθισμένο, είναι πιο πιθανό να αντιληφθεί την επόμενη αλληλεπίδραση ως απειλητική. Αυτή η αντίληψη τον κάνει να αποτραβιέται».

Επίσης, τα άτομα με υψηλότερη «χαρακτηριστική», δηλαδή χρόνια, μοναξιά εμφάνιζαν πιο επίμονη παραμονή σε αυτό το μοτίβο. Σε αυτούς, διαρκούσε περισσότερο, συνδεόταν πιο στενά με την αίσθηση απόρριψης και οδηγούσε ευκολότερα σε κοινωνική απόσυρση. Αντίθετα, στα άτομα με χαμηλότερα επίπεδα, μια παροδική μοναχική στιγμή δεν οδηγούσε απαραίτητα σε απομάκρυνση: σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδευόταν από σταθερή ή και αυξημένη κοινωνική επαφή.

Συμπέρασμα

Η μοναξιά δεν εξαντλείται στην έλλειψη κοινωνικών επαφών. Μπορεί να αντανακλά μια βαθύτερη απόσταση ανάμεσα στο εξωτερικό περιβάλλον και στον εσωτερικό τρόπο με τον οποίο το άτομο το ερμηνεύει. Αυτή η απόσταση φαίνεται να έχει σημασία τόσο για την καθημερινή λειτουργία όσο και για τη μακροχρόνια υγεία.

Αυτό εξηγεί και γιατί η αύξηση των κοινωνικών επαφών από μόνη της δεν λύνει πάντα το πρόβλημα. Αν ένα άτομο συνεχίζει να ερμηνεύει τις κοινωνικές καταστάσεις υπό το πρίσμα της απειλής, της απόρριψης ή της υποτίμησης, ακόμη και οι νέες σχέσεις μπορεί να μην λειτουργήσουν διορθωτικά. «Η αντιμετώπιση της μοναξιάς θα απαιτήσει κάτι περισσότερο από τη διεύρυνση του κοινωνικού δικτύου. Επομένως, πρέπει να δοθεί προσοχή όχι μόνο στις δομικές συνθήκες που την προκαλούν, αλλά και στις αντιληπτικές και συμπεριφορικές δυναμικές που την συντηρούν», κατέληξε ο Ong.

ΠΗΓΗ: Ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία
Ριζικές αλλαγές στα ταξίδια από και προς την ΕΕ από τις 10 Απριλίου - Τι θα ισχύει
Σε κλοιό κακοκαιρίας η Κύπρος: Πότε αναμένονται βροχές, καταιγίδες και χαλάζι - Οι περιοχές που επηρεάζονται
Νέες καταγγελίες από Δρουσιώτη - Στο «στόχαστρο» το Προεδρικό και η πρόσληψη της Σάντη
Προσοχή καταναλωτές: Αυτές οι συσκευές δουλεύουν… σιωπηλά και σου ανεβάζουν τον λογαριασμό
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Ανείπωτη τραγωδία στον Λίβανο: Αιματοχυσία από τις σφοδρές επιθέσεις του Ισραήλ - Περισσότερα από 100 χτυπήματα σε 10 λεπτά

 08.04.2026 - 23:06
Επόμενο άρθρο

Ο Τραμπ συζητά την αποχώρηση των ΗΠΑ από το NATO - «Δοκιμάστηκαν και απέτυχαν»

 08.04.2026 - 23:58
ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  08.04.2026 - 17:15
Λετυμπιώτης: «Δεν εργοδοτήθηκε τέτοιο πρόσωπο» - Η απάντηση της Κυβέρνησης για «Σάντη»

  •  08.04.2026 - 21:50
VIDEO: Στο Ισραήλ αποδίδει την επίθεση με drone στο Ακρωτήρι ο Ιρανός Πρέσβης στις Βρυξέλλες - Τι είπε στον Φειδία Παναγιώτου

  •  08.04.2026 - 19:46
Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

  •  08.04.2026 - 17:20
Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

  •  08.04.2026 - 16:51
VIDEO - Annie Alexoui: Έστειλε 7 καταγγελίες για αστυνομικούς - Εκκρεμεί απάντηση

  •  08.04.2026 - 20:52
Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

  •  08.04.2026 - 18:08
Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

  •  08.04.2026 - 20:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα