Λετυμπιώτης: «Δεν εργοδοτήθηκε τέτοιο πρόσωπο» - Η απάντηση της Κυβέρνησης για «Σάντη»

Σε ανάρτησή του, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Κωνσταντίνος Λετυμπιώτης, ξεκαθαρίζει ότι κατά την παρούσα διακυβέρνηση δεν έχει προσληφθεί στο Προεδρικό οποιοδήποτε άτομο που να συνδέεται με τα στοιχεία της γυναίκας που αναφέρεται με το ψευδώνυμο «Σάντη».

Όπως επισημαίνει, οι σχετικές αναφορές που διακινούνται το τελευταίο διάστημα είναι ανακριβείς και δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, απορρίπτοντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς που έχουν τεθεί στο δημόσιο διάλογο.

Η τοποθέτηση έρχεται στον απόηχο της αντιπαράθεσης που έχει προκύψει, με επίκεντρο τις καταγγελίες και τα ερωτήματα που τέθηκαν για πρόσωπα και διαδικασίες στο Προεδρικό, επιχειρώντας να δώσει σαφείς διευκρινίσεις εκ μέρους της Κυβέρνησης.