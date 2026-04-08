ΑρχικήΠολιτική
«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

 08.04.2026 - 13:07
«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

Μιλώντας το πρωί σε συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με επιχειρηματικούς ηγέτες στο 16ο Nicosia Economic Congress, στη Λευκωσία, ο Νίκος Χριστοδουλίδης είπε ότι «ανησυχώ για την επόμενη Βουλή, αλλά η επόμενη Βουλή είναι ευθύνη όλων εμάς. Άλλο να λέμε ότι ανησυχούμε και το τι πράττουμε για να μη φτάσουμε σε μια δύσκολη κατάσταση των πραγμάτων».

Ο Πρόεδρος άσκησε επίσης κριτική στη διαδικασία ψήφισης μεγάλου αριθμού νομοθετημάτων κατά την τελευταία συνεδρία της Ολομέλειας της Βουλής, σημειώνοντας πως «δεν γίνεται στην τελευταία συνεδρίαση της Βουλής να περνούν εκατό νομοθετήματα (με το σκεπτικό) ελάτε να τα ψηφίσουμε όλα πριν τις εκλογές. Έχω στο γραφείο απίστευτα νομοθετήματα που πέρασαν, τα οποία πρέπει να δω αν είναι αντισυνταγματικά ή αν δεν είναι, ποιά θα υπογράψω, ποιά θα στείλω πίσω», ανέφερε.

Πρόσθεσε ότι «δεν είναι ένδειξη, λυπούμαι που το λέω, σοβαρότητας την τελευταία στιγμή να περνούμε εκατό νομοθετήματα. Ποιο μήνυμα στέλνουμε ως χώρα; Ήρθαν, δεν ξέρω πόσες προτάσεις για το θέμα των εκποιήσεων", ανέφερε, εκφράζοντας ανησυχία για τον τρόπο λήψης αποφάσεων.

Παράλληλα, είπε ότι «κάποτε νιώθω ότι περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουν ότι είναι αντισυνταγματικές απλά και μόνο για να έρθουν σε εμένα να τις στείλω στο δικαστήριο για να έχω εγώ την ευθύνη. Δεν έχω πρόβλημα, θα το κάνω όταν είναι αντισυνταγματικό, αλλά δεν γίνεται να περνούν προτάσεις οι οποίες γνωρίζουμε ότι είναι αντισυνταγματικές απλά για να βγούμε να πούμε στον κόσμο ότι ξέρετε προσπάθησα να σας προστατεύσω, σε εισαγωγικά σας προστατεύσω, αλλά η Κυβέρνηση δεν το υπογράφει», ανέφερε.

Καταληκτικά, υπογράμμισε την ευθύνη των πολιτών, σημειώνοντας ότι «έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ, κάθε ένας που εμάς που ψηφίζει στις εκλογές. Γι' αυτό πρέπει να ψηφίσουμε στις εκλογές, γιατί αφορά το μέλλον της χώρας μας».

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

