Τα αεροπορικά καύσιμα θα χρειαστούν «μήνες» για να επιστρέψουν στην ομαλότητα — Πιθανές αυξήσεις τιμών εισιτηρίων
 08.04.2026 - 13:12
Η επιστροφή στην ομαλότητα όσον αφορά τις προμήθειες αεροπορικών καυσίμων και η μείωση των τιμών των υδρογονανθράκων θα πάρουν «μήνες», ακόμα και στην περίπτωση που ανοίξουν και πάλι και παραμείνουν ανοικτά τα στενά του Ορμούζ, προειδοποίησε ο γενικός διευθυντής της Διεθνούς Ένωσης Αερομεταφορών (IATA).

«Πιστεύω πως θα χρειαστούν ακόμα μήνες για να επανέλθουμε στο απαραίτητο επίπεδο προμηθειών, με δεδομένη τη διαταραχή των ικανοτήτων διύλισης στη Μέση Ανατολή, που αποτελούν ένα ουσιώδη κρίκο στην αλυσίδα της παγκόσμιας προμήθειας διυλισμένων προϊόντων», δήλωσε ο Γουίλι Γουόλς στη διάρκεια διάσκεψης στη Σιγκαπούρη.

Ο Γουόλς έκανε σχόλια λίγο μετά την ανακοίνωση της κατάπαυσης του πυρός για δύο εβδομάδες από τις Ηνωμένες Πολιτείες και το Ιράν, ενώ αναμένεται να ανοίξουν και πάλι τα στενά του Ορμούζ, απ’ όπου διακινείται υπό κανονικές συνθήκες το 20% του παγκόσμιου πετρελαίου.

«Η ανακοίνωση (της εκεχειρίας) επέφερε μια πολύ σημαντική πτώση των τιμών του αργού πετρελαίου», οι οποίες μειώνονται σήμερα πάνω από 15%, «όμως θα χρειαστούν ακόμα μήνες για να επανέλθουμε στο επιθυμητό επίπεδο. Πιστεύω ότι αυτό δεν θα γίνει μέσα σε μερικές εβδομάδες», συνέχισε ο Γουόλς.

Οι αερομεταφορές είναι «ένας τομέας που μπορεί να είναι κερδοφόρος ακόμα και με υψηλές τιμές πετρελαίου. Αυτό που δημιουργεί πρόβλημα είναι η βραχυπρόθεσμη αντίδραση μπροστά σ’ αυτή την ταχεία αύξηση», επισήμανε εξάλλου. «Ο πιο άμεσος μοχλός» θα είναι να «μεταφερθεί η αύξηση του κόστους στις τιμές των εισιτηρίων. Είναι αναπόφευκτο», επέμεινε.

Πηγή: ertnews.gr (ΑΠΕ / AFP / Reuters)

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

