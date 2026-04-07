Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
«Ανατριχιαστικό» filler από λίπος θανόντος δότη – Η νέα τάση στην αισθητική ιατρική
ΥΓΕΙΑ

 07.04.2026 - 15:47
«Ανατριχιαστικό» filler από λίπος θανόντος δότη – Η νέα τάση στην αισθητική ιατρική

Μια νέα τεχνική στην αισθητική ιατρική, που βασίζεται στη χρήση λιπώδους ιστού από θανόντες δότες, αρχίζει να κερδίζει έδαφος, προκαλώντας ταυτόχρονα έντονο ενδιαφέρον αλλά και ερωτήματα για την ηθική και την ασφάλειά της. Η διαδικασία εφαρμόζεται ήδη σε κλινικές στις ΗΠΑ.

Η νέα μέθοδος βασίζεται σε ένα υλικό που προέρχεται από λιπώδη ιστό θανόντος δότη. Το λίπος αυτό συλλέγεται, αποστειρώνεται και επεξεργάζεται, ώστε να μπορεί να εγχυθεί στο σώμα ασθενών.

Μέχρι σήμερα, οι αισθητικές επεμβάσεις βασίζονταν κυρίως σε αυτόλογη μεταφορά λίπους, δηλαδή στη λήψη λίπους από το ίδιο το σώμα του ασθενούς και την επανατοποθέτησή του σε άλλα σημεία.

Με τη νέα μέθοδο, ασθενείς που δεν διαθέτουν επαρκές λίπος ή δεν επιθυμούν λιποαναρρόφηση μπορούν να λάβουν ενέσεις από εξωτερική πηγή.

Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Dr Douglas Steinbrech, η διαδικασία είναι ελάχιστα επεμβατική.

Αυξανόμενη ζήτηση και νέα πρότυπα σώματος

Αρχικά, η χρήση επεξεργασμένου αποστειρωμένου λίπους δότη ήταν πιο διαδεδομένη σε γυναίκες για επεμβάσεις σε στήθος και γλουτούς. Ωστόσο, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον και από άνδρες, κυρίως για ενίσχυση μυϊκών ομάδων όπως το στήθος, οι δικέφαλοι και οι γάμπες.

Η τάση συνδέεται με τα νέα πρότυπα ανδρικής εμφάνισης, που προωθούνται τόσο από τη βιομηχανία του θεάματος όσο και από διαδικτυακές τάσεις.

Η επίδραση των φαρμάκων απώλειας βάρους

Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αισθητική ιατρική.

Πολλοί ασθενείς που χάνουν σημαντικό βάρος εμφανίζουν χαλάρωση δέρματος και απώλεια όγκου σε συγκεκριμένες περιοχές, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για επεμβάσεις αποκατάστασης.

Γιατροί σημειώνουν ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μια «νέα αγορά» για τέτοιου είδους θεραπείες.

Ζητήματα ασφάλειας και ηθικής

Παρά τα πλεονεκτήματα, η χρήση λιπώδους ιστού από νεκρούς δότες εγείρει ερωτήματα.

Ορισμένοι ασθενείς εκφράζουν ανησυχίες σχετικά με τον κίνδυνο λοιμώξεων ή άλλων επιπλοκών, αν και οι γιατροί επισημαίνουν ότι το υλικό καθαρίζεται από κάθε βιολογικό στοιχείο που θα μπορούσε να προκαλέσει ανοσολογική αντίδραση.

Το νέο filler είναι συμβατό με τους κανονισμούς, αλλά δεν έχει λάβει την ίδια κατηγορία έγκρισης με άλλες αισθητικές παρεμβάσεις, καθώς θεωρείται ήδη υπάρχον ανθρώπινο υλικό.

Ορισμένοι ειδικοί εκφράζουν επιφυλάξεις για την ταχύτητα με την οποία υιοθετείται η μέθοδος, επισημαίνοντας την έλλειψη μακροχρόνιων μελετών.

Επίσης η διαδικασία συνοδεύεται από υψηλό κόστος.

Από την αισθητική στην αποκατάσταση

Πέρα από τις καθαρά αισθητικές χρήσεις, η μέθοδος εξετάζεται και για αποκατάσταση τραυματισμών ή επεμβάσεων, όπως σε περιπτώσεις σοβαρών τραυματισμών ή μετά από μαστεκτομή.

Γιατροί εκτιμούν ότι μπορεί να αποτελέσει εναλλακτική λύση σε σχέση με τα εμφυτεύματα σιλικόνης ή άλλες τεχνικές.

Ανάμεσα στην καινοτομία και τον προβληματισμό

Παρά τις αντιδράσεις, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χρήση ανθρώπινου ιστού από δότες δεν είναι νέα πρακτική στην ιατρική, καθώς εφαρμόζεται εδώ και χρόνια σε ορθοπεδικές επεμβάσεις και μεταμοσχεύσεις.

Ωστόσο, η χρήση του σε αισθητικές παρεμβάσεις φέρνει στο προσκήνιο νέα ηθικά διλήμματα.

ΠΗΓΗ: ygeiamou.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Προκλητικός ο Τσελίκ: «Κινήσεις στήριξης Κυπριακής Δημοκρατίας αυξάνουν ένταση στην περιοχή»

 07.04.2026 - 15:27
Επόμενο άρθρο

Αιφνίδιο «διαζύγιο» με Τάκη Λεμονή!

 07.04.2026 - 15:51
ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

ΠτΔ: Έτοιμο πλάνο για τις Βρετανικές Βάσεις - Η επόμενη κίνηση της Κύπρου

Θα κινηθούμε στη βάση ενός συγκεκριμένου πλάνου και σχεδιασμού, δήλωσε τη Μ.Τρίτη από τη Μαρίνα Αγίας Νάπας ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης σε σχέση με το θέμα των Βρετανικών Βάσεων. 

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα