«Ανατριχιαστικό» filler από λίπος θανόντος δότη – Η νέα τάση στην αισθητική ιατρική

Η νέα μέθοδος βασίζεται σε ένα υλικό που προέρχεται από λιπώδη ιστό θανόντος δότη. Το λίπος αυτό συλλέγεται, αποστειρώνεται και επεξεργάζεται, ώστε να μπορεί να εγχυθεί στο σώμα ασθενών.

Μέχρι σήμερα, οι αισθητικές επεμβάσεις βασίζονταν κυρίως σε αυτόλογη μεταφορά λίπους, δηλαδή στη λήψη λίπους από το ίδιο το σώμα του ασθενούς και την επανατοποθέτησή του σε άλλα σημεία.

Με τη νέα μέθοδο, ασθενείς που δεν διαθέτουν επαρκές λίπος ή δεν επιθυμούν λιποαναρρόφηση μπορούν να λάβουν ενέσεις από εξωτερική πηγή.

Σύμφωνα με τον πλαστικό χειρουργό Dr Douglas Steinbrech, η διαδικασία είναι ελάχιστα επεμβατική. Αυξανόμενη ζήτηση και νέα πρότυπα σώματος Αρχικά, η χρήση επεξεργασμένου αποστειρωμένου λίπους δότη ήταν πιο διαδεδομένη σε γυναίκες για επεμβάσεις σε στήθος και γλουτούς. Ωστόσο, παρατηρείται αυξανόμενο ενδιαφέρον και από άνδρες, κυρίως για ενίσχυση μυϊκών ομάδων όπως το στήθος, οι δικέφαλοι και οι γάμπες. Η τάση συνδέεται με τα νέα πρότυπα ανδρικής εμφάνισης, που προωθούνται τόσο από τη βιομηχανία του θεάματος όσο και από διαδικτυακές τάσεις. Η επίδραση των φαρμάκων απώλειας βάρους Η αυξανόμενη χρήση φαρμάκων απώλειας βάρους έχει δημιουργήσει νέα δεδομένα στην αισθητική ιατρική. Πολλοί ασθενείς που χάνουν σημαντικό βάρος εμφανίζουν χαλάρωση δέρματος και απώλεια όγκου σε συγκεκριμένες περιοχές, οδηγώντας σε αυξημένη ζήτηση για επεμβάσεις αποκατάστασης. Γιατροί σημειώνουν ότι αυτή η εξέλιξη δημιουργεί μια «νέα αγορά» για τέτοιου είδους θεραπείες.