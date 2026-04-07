Προκλητικός ο Τσελίκ: «Κινήσεις στήριξης Κυπριακής Δημοκρατίας αυξάνουν ένταση στην περιοχή»

Μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στο A Haber, ο Ομέρ Τσελίκ ανέφερε ότι η αποστολή πολεμικών πλοίων και η συνεργασία της Κυπριακής Δημοκρατίας με το Ισραήλ αποκαλύπτουν «αντιφάσεις» εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θέτοντας υπό αμφισβήτηση τη συνοχή και τον ρόλο της ως δύναμης ασφάλειας.

«Κοιτάξτε αυτή την κωμωδία: η Γαλλία, που υπήρξε τόσο αναποτελεσματική σε όλα αυτά, λέει ‘θα στείλω πολεμικό πλοίο για να υποστηρίξω την ε/κ πλευρά’. Είναι αυτή πραγματικά μια προσέγγιση ασφάλειας; Αντίθετα, είναι μια στάση που μόνο θα αυξήσει την ένταση στην περιοχή», είπε.

Τι σχέση έχει η Ολλανδία με αυτό, πρόσθεσε και ανέφερε ότι «αν το δεις από την οπτική όλων των αξιών της ΕΕ, από την οπτική των θεμελιωδών αξιών της ΕΕ, από την οπτική της Οικουμενικής Διακήρυξης των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών δικαιωμάτων, η σιωνιστική επιθετικότητα είναι ένοχη για όσα έκανε στη Γάζα. Όμως η ε/κ πλευρά, που θεωρείται χώρα της ΕΕ, ή τουλάχιστον έτσι αντιμετωπίζεται από την ΕΕ, συνάπτει συμφωνία ασφάλειας με το Ισραήλ».

Μέχρι τώρα κατά κάποιο τρόπο κατάφερναν να συγκαλύπτουν αυτές τις αντιφάσεις, είπε ο εκπρόσωπος του ΑΚΡ. Αλλά, συνέχισε, «τώρα αυτές οι αντιφάσεις έχουν αποκαλύψει ότι δεν υπάρχει τάξη εδώ, δεν υπάρχει αρχή, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι δύναμη και ότι δεν έχει την ικανότητα ούτε να σταματά ούτε να ξεκινά γεγονότα ούτε να τα κατευθύνει με οποιονδήποτε τρόπο».

Ακόμη, είπε, «συζητούν αν η Τουρκία πρέπει να είναι μέρος ενός ευρωπαϊκού συστήματος ασφάλειας με αυτόν ή τον άλλον τρόπο. Το αποτέλεσμα αυτού, φυσικά, θα είναι πολύ τραγικό. Δηλαδή, γιατί να είσαι μέρος μιας ένωσης; Για μεγαλύτερη δύναμη, για μεγαλύτερη ευημερία. Το μέρος της ευημερίας λειτουργεί. Αλλά το μέρος του να γίνει μεγαλύτερη δύναμη δεν λειτουργεί».

«Η ΕΕ δεν μπορεί να εγγυηθεί ασφάλεια»

Στο ίδιο πλαίσιο, ο Τσελίκ υποστήριξε ότι «κανείς δεν μπορεί σήμερα να πει ότι η συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Ένωση εγγυάται την ασφάλεια μιας χώρας», κάνοντας λόγο για αδυναμία της ΕΕ να επηρεάσει ή να κατευθύνει τις εξελίξεις.

Αναφερόμενος στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα πραγματοποιηθεί στην Άγκυρα, τη χαρακτήρισε «την πιο κρίσιμη στην ιστορία της Συμμαχίας», λέγοντας ότι θα αποτελέσει σημείο καμπής για το ερώτημα «αν θα προχωρήσει ή όχι» το ΝΑΤΟ.

Όπως είπε, στο επίκεντρο θα βρεθούν οι σχέσεις Ηνωμένων Πολιτειών και Ευρώπης, οι οποίες εμφανίζουν έντονες ρωγμές.

Ο δημοσιογράφος υπενθύμισε τα μηνύματα του Αμερικανού Προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος εξέφρασε έντονη δυσαρέσκεια προς το ΝΑΤΟ και τους Ευρωπαίους συμμάχους, επαναφέροντας τα σενάρια για βαθύτερη διατλαντική ρήξη ή ακόμη και αναδιάρθρωση της Συμμαχίας.

Ο Τσελίκ είπε ότι «ως οργανισμός ασφάλειας δεν υπάρχει ακόμη εναλλακτική για το ΝΑΤΟ», σημειώνοντας ότι ιδέες όπως ευρωπαϊκός στρατός ή νέες συμμαχίες δεν έχουν προχωρήσει.

Παρουσίασε την Τουρκία ως κομβικό παράγοντα σε ένα περιβάλλον αυξανόμενων γεωπολιτικών εντάσεων, λέγοντας ότι ο πόλεμος Ρωσίας–Ουκρανίας συνεχίζεται στη Μαύρη Θάλασσα, η σύγκρουση στη Γάζα και οι εξελίξεις σε Λίβανο και Συρία κλιμακώνονται, εντάσεις καταγράφονται σε Αιγαίο και Βαλκάνια, η κρίση στο Ιράν βαθαίνει, ενώ νέες εστίες έντασης εμφανίζονται στην Ασία

«Η Τουρκία βρίσκεται στο σημείο αναφοράς στο κέντρο όλων αυτών», ανέφερε.

Σε ό,τι αφορά τη συμμετοχή του Ντόναλντ Τραμπ στη σύνοδο του ΝΑΤΟ στην Άγκυρα, ο Τσελίκ είπε ότι «στη διεθνή πολιτική η ατζέντα αλλάζει διαρκώς», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο παρουσίας του, ανάλογα με την εξέλιξη των διεθνών ισορροπιών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ