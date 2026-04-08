Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΑστυνομικό Ρεπορτάζ
Νέα δεδομένα στην υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης ﻿- Ελεύθεροι υπό όρους οι 3 από τους 4

 08.04.2026 - 18:32
Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας άφησε τη Μ.Τετάρτη, υπό όρους, ελεύθερους τους τρεις από τους τέσσερις κατηγορούμενους για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, στηριζόμενο στην αφαίρεση αδικημάτων από το κατηγορητήριο.

Πρόκειται για έναν 42χρονο και δύο 29χρονους, οι συνήγοροι υπεράσπισης των οποίων είχαν φέρει ένσταση στην κράτησή τους.

Ως υπόδικος παραμένει μόνο ο 22χρονος ΣΥΟΠ, ο οποίος κατηγορείται και για την απόπειρα φόνου γνωστού επιχειρηματία, ενώ σε προηγούμενη δικάσιμο είχε απαλλαχθεί 32χρονος, λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο έκρινε πως λόγω της ουσιαστικής μεταβολής του κατηγορητηρίου δικαιολογείται η εκ νέου εξέταση του αιτήματος της κράτησής των τριών κατηγορουμένων. Έλαβε ακόμη υπόψη τις προσωπικές περιστάσεις τους, καθώς και τους δεσμούς τους με την Κυπριακή Δημοκρατία που μειώνει τον κίνδυνο φυγοδικίας τους σε άλλες χώρες.

Οι τρεις αφέθηκαν ελεύθεροι και διατάχθηκε όπως έκαστος υπογράψει εγγύηση €30.000 με αξιόχρεους εγγυητές, να παραδώσουν τα ταξιδιωτικά τους έγγραφα και να παρουσιάζονται 3 φορές την εβδομάδα σε αστυνομικό σταθμό. Επιπρόσθετα τα ονόματά τους τοποθετήθηκαν στο στοπ λιστ.

Από το κατηγορητήριο της υπόθεσης, έχουν αφαιρεθεί αρκετές κατηγορίες. Ο 42χρονος αντιμετωπίζει πλέον κατηγορίες νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες καθώς και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ενώ οι δύο 29χρονοι μία επιπρόσθετη για συνδρομή σε νομιμοποίηση εσόδων.

Όλοι απάντησαν πως δεν παραδέχονται ενοχή και η ακρόαση της υπόθεσης ορίστηκε για τις 5 Μαΐου 2026.

Υπενθυμίζεται ότι οι τέσσερεις συνελήφθησαν στις 22 Ιανουαρίου από την αστυνομία στο πλαίσιο μεγάλης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε στη Λάρνακα και στις Κεντρικές Φυλακές.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

 08.04.2026 - 18:08
Επόμενο άρθρο

Πένθος στο κυπριακό ποδόσφαιρο: Έφυγε από τη ζωή θρύλος του Ολυμπιακού Λευκωσίας - Δείτε φωτογραφία

 08.04.2026 - 18:57
ΠτΔ: Προανήγγειλε αξιοποίηση φυσικού αερίου εντός 2027 - Προτεραιότητα για προσέλκυση επενδύσεων από Ινδία, ΗΠΑ και Καζακστάν

Στο ενεργειακό κόστος ως βασική πρόκληση για την Κυβέρνηση, στις προσπάθειες αξιοποίησης του φυσικού αερίου, καθώς και στις διεθνείς επαφές για προώθηση της Κύπρου ως επενδυτικού προορισμού, αναφέρθηκε τη Μ.Τετάρτη ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, στο πλαίσιο συζήτησης στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του επιχειρηματικού κόσμου στο 16ο Nicosia Economic Congress, σημειώνοντας ότι θα γίνουν συζητήσεις με την ΕΝΙ και την TOTAL ούτως ώστε πριν το τέλος Απριλίου να υπάρξει συμφωνία για αξιοποίηση του κυπριακού φυσικού αερίου εντός του 2027.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

  •  08.04.2026 - 17:15
Φυτιρής για Δρουσιώτη: Στέλνονται τα στοιχεία στην Ευropol για δικανικό έλεγχο

  •  08.04.2026 - 13:33
Ραγδαία η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού: Εντοπίστηκαν άλλα 7 κρούσματα - Επεκτάθηκε σε Αθηένου και Κίτι

  •  08.04.2026 - 17:20
Αποχώρηση-«βόμβα» από το ΑΛΜΑ με μήνυμα στήριξης σε Παπαδάκη - «Η πολιτική μου πορεία στηρίζεται σε αρχές και αξίες»

  •  08.04.2026 - 16:51
Έκθεση «καμπανάκι»: Άτομα με νοητική αναπηρία σε ακατάλληλες δομές - Έκκληση για τερματισμό της ιδρυματοποίησης

  •  08.04.2026 - 18:08
  •  08.04.2026 - 18:32
Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

  •  08.04.2026 - 16:00
LIVE: Σταμάτησε η διέλευση δεξαμενόπλοιων από το Ορμούζ - Το Ιράν καταγγέλλει «παραβίαση» της συμφωνίας από το Ισραήλ

  •  08.04.2026 - 15:20

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα