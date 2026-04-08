ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ ΡΕΠΟΡΤΑΖ

«Βαριά» ποινή για 62χρονο και 47χρονο για 100 κιλά ναρκωτικών στη Λεμεσό - Πόσο θα μείνουν πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες από τα ναρκωτικά

 08.04.2026 - 16:20
Το Κακουργιοδικείο Λεμεσού καταδίκασε σήμερα σε ποινές φυλάκισης είκοσι δύο και είκοσι ετών αντίστοιχα, 62χρονο και 47χρονο, αφού τους βρήκε ένοχους στην κατηγορία της παράνομης κατοχής ναρκωτικών.

Οι πιο πάνω, είχαν συλληφθεί στις 23/9/2025 στη Λεμεσό, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, όπου εντοπίστηκαν πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σήμερα σε κατάσχεση πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΥΚΑΝ με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23/09/2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων.

Ένοχος 26χρονος για απόπειρα φόνου και κατοχή ναρκωτικών - Πόσο θα μείνει μέσα στην φυλακή - Ποινή φυλάκισης και σε 22χρονη

Χειροπέδες σε 64χρονο - Τον τσάκωσαν με δεκάδες κροτίδες στο αυτοκίνητο του

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

