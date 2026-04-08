«Βαριά» ποινή για 62χρονο και 47χρονο για 100 κιλά ναρκωτικών στη Λεμεσό - Πόσο θα μείνουν πίσω από τα σίδερα - Δείτε φωτογραφίες από τα ναρκωτικά

Οι πιο πάνω, είχαν συλληφθεί στις 23/9/2025 στη Λεμεσό, μετά από συντονισμένη επιχείρηση της ΥΚΑΝ και του Τμήματος Τελωνείων, όπου εντοπίστηκαν πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών ουσιών.

Το ιστορικό της υπόθεσης

Μέλη της ΥΚΑΝ μετά από αξιολόγηση πληροφοριών για εισαγωγή μεγάλης ποσότητας ναρκωτικών στην Κύπρο, προχώρησαν σήμερα σε κατάσχεση πέραν των 100 κιλών ναρκωτικών και στη σύλληψη τεσσάρων προσώπων.

Συγκεκριμένα, τα μέλη της ΥΚΑΝ με τη συνδρομή Λειτουργών του Τμήματος Τελωνείων, εντόπισαν μετά από διακριτική παρακολούθηση, στις 23/09/2025, σε ομαδοποιημένο εμπορευματοκιβώτιο, ερχόμενο από χώρα του εξωτερικού, ύποπτο φορτίο.

Σε έρευνα που ακολούθησε, εντοπίστηκαν στο εν λόγω εμπορευματοκιβώτιο, κρυμμένες σε τρία φουσκωτά παιχνίδια, 92 νάιλον συσκευασίες, που περιείχαν κάνναβη μεικτού βάρους 97 κιλών και 360 γραμμαρίων και πέντε συσκευασίες, με κοκαΐνη μεικτού βάρους, πέντε κιλών και 300 γραμμαρίων.