ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτες σκηνές σε κηδεία – Ήρθαν στα χέρια όταν ανακάλυψαν ότι ήταν ερωμένες του νεκρού

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το περιστατικό που άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους, κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στις δραματικές εικόνες φαίνεται το καπάκι του φέρετρου να μετακινείται επικίνδυνα, καθώς οι δύο γυναίκες επιτίθενται η μία στην άλλη, πριν τις χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.

Όλα ξεκίνησαν όταν η μία από τις δύο γυναίκες πλησίασε τη σορό για να απευθύνει έναν ύστατο χαιρετισμό. «Αγάπη μου, θα μου λείψεις», ακούστηκε να ψιθυρίζει, λόγια που προκάλεσαν την άμεση αντίδραση μιας δεύτερης γυναίκας που βρισκόταν στην αίθουσα.

Η τελευταία πλησίασε τη δακρυσμένη άγνωστη ζητώντας εξηγήσεις για την ταυτότητά της: «Ποια είσαι;», τη ρώτησε σε έντονο ύφος. Όταν αποκαλύφθηκε η φύση της σχέσης και των δύο με τον αποθανόντα, η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με τις δύο γυναίκες να διεκδικούν τον τίτλο της συντρόφου του μέσα από μια σφοδρή συμπλοκή.

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 150.000 προβολές στο Instagram, προκαλώντας πληθώρα σχολίων, από καυστικά έως ειρωνικά.

«Παραλίγο να τον σκοτώσουν ξανά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε χιουμοριστικά: «Δεν άντεχε πια κανέναν από τους δύο και προτίμησε να πεθάνει». Άλλοι βρήκαν το θέαμα θλιβερό, σημειώνοντας πως «τσακώνονται για έναν νεκρό», ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που επισήμαναν πως τέτοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο νεκρός δεν θα πάει στον παράδεισο!», κατέληξε ένας από τους σχολιαστές.