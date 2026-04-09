Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike Online
ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτες σκηνές σε κηδεία – Ήρθαν στα χέρια όταν ανακάλυψαν ότι ήταν ερωμένες του νεκρού

 09.04.2026 - 09:45
Μια απίστευτη σκηνή έντασης εκτυλίχθηκε κατά τη διάρκεια αγρυπνίας στο Βερακρούζ του Μεξικού, όταν δύο γυναίκες ήρθαν στα χέρια πάνω από το φέρετρο του εκλιπόντος, συνειδητοποιώντας πως διατηρούσαν παράλληλη σχέση με τον ίδιο άνδρα.

Όπως μεταδίδει η Daily Mail, το περιστατικό που άφησε άναυδους τους παρευρισκόμενους, κατεγράφη σε βίντεο που κάνει τον γύρο του διαδικτύου. Στις δραματικές εικόνες φαίνεται το καπάκι του φέρετρου να μετακινείται επικίνδυνα, καθώς οι δύο γυναίκες επιτίθενται η μία στην άλλη, πριν τις χωρίσουν οι ψυχραιμότεροι.

Δείτε το βίντεο

«Ποια είσαι;», τη ρώτησε σε έντονο ύφος

Όλα ξεκίνησαν όταν η μία από τις δύο γυναίκες πλησίασε τη σορό για να απευθύνει έναν ύστατο χαιρετισμό. «Αγάπη μου, θα μου λείψεις», ακούστηκε να ψιθυρίζει, λόγια που προκάλεσαν την άμεση αντίδραση μιας δεύτερης γυναίκας που βρισκόταν στην αίθουσα.

Η τελευταία πλησίασε τη δακρυσμένη άγνωστη ζητώντας εξηγήσεις για την ταυτότητά της: «Ποια είσαι;», τη ρώτησε σε έντονο ύφος. Όταν αποκαλύφθηκε η φύση της σχέσης και των δύο με τον αποθανόντα, η κατάσταση εκτραχύνθηκε, με τις δύο γυναίκες να διεκδικούν τον τίτλο της συντρόφου του μέσα από μια σφοδρή συμπλοκή.

Το βίντεο «έβαλε φωτιά» στα social media

Το βίντεο συγκέντρωσε περισσότερες από 150.000 προβολές στο Instagram, προκαλώντας πληθώρα σχολίων, από καυστικά έως ειρωνικά.

«Παραλίγο να τον σκοτώσουν ξανά», έγραψε ένας χρήστης, ενώ ένας άλλος σχολίασε χιουμοριστικά: «Δεν άντεχε πια κανέναν από τους δύο και προτίμησε να πεθάνει». Άλλοι βρήκαν το θέαμα θλιβερό, σημειώνοντας πως «τσακώνονται για έναν νεκρό», ενώ δεν έλειψαν και εκείνοι που επισήμαναν πως τέτοια περιστατικά δεν είναι ασυνήθιστα. «Είναι ξεκάθαρο ότι ο νεκρός δεν θα πάει στον παράδεισο!», κατέληξε ένας από τους σχολιαστές.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου
ΑΗΚ για επάρκεια ρεύματος: Οι προβλέψεις για διακοπές λόγω βλαβών και αποκοπές φωτοβλταϊκών - Οι νέες γεννήτριες που έρχονται και οι πολυαναμενόμενες μπαταρίες
«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα
Παρενοχλούσε σεξουαλικά και επιτέθηκε άσεμνα - Φόρεσαν χειροπέδες σε 37χρονο
Αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα
Άγριο έγκλημα από ανήλικες στο Μεξικό: Έπνιξαν 15χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας με παγίδα που έγραψαν σε βίντεο - Οργή για τις μικρές ποινές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

 09.04.2026 - 09:47
Επόμενο άρθρο

Εσύ τα ήξερες; Τα 3 λάθη που κάνουν οι περισσότεροι όταν αγοράζουν κινητό

 09.04.2026 - 10:06
Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

  •  09.04.2026 - 06:20
Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

  •  09.04.2026 - 09:05
Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

  •  09.04.2026 - 09:47
Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

  •  09.04.2026 - 09:40
LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

  •  09.04.2026 - 06:54
«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

  •  09.04.2026 - 06:43
Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

  •  09.04.2026 - 08:27
Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

  •  09.04.2026 - 08:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα