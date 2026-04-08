ΑρχικήLike Online
Ανατριχιαστικό βίντεο με κορίτσι στο Λίβανο που αν και μουσουλμάνα χτυπά την καμπάνα εκκλησίας

 08.04.2026 - 15:47
Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται ραγδαία, με σχεδόν 1.100 νεκρούς.

Αδιάκοπα είναι τα χτυπήματα του Ισραήλ κατά του Λιβάνου τις τελευταίες μέρες με το φόρο αίματος να είναι βαρύς για τη χώρα της Μέσης Ανατολής.

Τις τελευταίες ώρες ένα βίντεο έχει γίνει viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αφού, σύμφωνα με πληροφορίες, το Ισραήλ ζήτησε από τους ηγέτες των Δρούζων και των Χριστιανών στο νότιο Λίβανο να μην προσφέρουν καταφύγιο στους σιίτες γείτονές τους, μια Λιβανέζα κοπέλα δηλώνει: «Είμαστε όλοι ένα» εν μέσω των ισραηλινών επιθέσεων.

Πάνω από πέντε εβδομάδες μετά την έναρξη του πολέμου κατά του Ιράν, οι ανθρωπιστικές οργανώσεις προειδοποιούν ότι οι ισραηλινές επιθέσεις εναντίον του Λιβάνου ακολουθούν κατά γράμμα το σενάριο της Γάζας και ενδέχεται να συνιστούν εγκλήματα πολέμου.

Η ανθρωπιστική κατάσταση στον Λίβανο επιδεινώνεται ραγδαία, με σχεδόν 1.100 νεκρούς, μεταξύ των οποίων περισσότερα από 120 παιδιά, από τη στιγμή που η οργάνωση Χεζμπολάχ, που υποστηρίζεται από το Ιράν, έσυρε τη χώρα στον περιφερειακό πόλεμο στις 2 Μαρτίου. Περισσότεροι από ένα εκατομμύριο άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπιστικής βοήθειας.

Εκτός από την έντονη εκστρατεία βομβαρδισμών, ο ισραηλινός στρατός έχει εισβάλει στη χώρα, με σχέδια να καταλάβει εκτεταμένες περιοχές του νότου προκειμένου να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» κατά μήκος των βόρειων συνόρων του.

Έχει δηλώσει ότι πρέπει να το πράξει αυτό για να απωθήσει τη Χεζμπολάχ, η οποία έχει εκτοξεύσει σχεδόν 5.000 ρουκέτες, πυραύλους και drones κατά του Ισραήλ από την έναρξη της σύγκρουσης.

 Η ιστορία επαναλάμβάνεται

Αλλά πρόκειται για μια επανάληψη της ιστορίας: το Ισραήλ κατέλαβε το νότιο Λίβανο από το 1982 έως το 2000, κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της χώρας.
Ο ισραηλινός στρατός είχε προηγουμένως αναφερθεί στην επιχείρηση, η οποία ονομάστηκε «Roaring Lion»: «Όσον αφορά τη «ζώνη ασφαλείας», η ανάπτυξη στρατευμάτων του IDF κατά μήκος των νότιων συνόρων του Λιβάνου έγινε προκειμένου να παρέχει ένα επιπλέον επίπεδο άμυνας για τους κατοίκους του βόρειου Ισραήλ, να συνεχίσει να αποτρέπει τυχόν αναδυόμενες απειλές και να προστατεύει από οποιεσδήποτε απόπειρες διείσδυσης στο έδαφος του Κράτους του Ισραήλ».

Νέα απάτη στο όνομα των Κοινωνικών Ασφαλίσεων - Τι να προσέξετε

Νέα «καμπάνα» για οδηγούς: Σου παίρνουν το δίπλωμα επί τόπου - Τι αλλάζει από σήμερα

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

«Έχουμε ευθύνη εσύ, εγώ και ο καθένας που ψηφίζει» - Κριτική ΠτΔ προς τη Βουλή, ανησυχία για τη νέα σύνθεση

Τον προβληματισμό του για τη σύνθεση της επόμενης Βουλής εξέφρασε, την Τετάρτη, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, τονίζοντας παράλληλα την ευθύνη όλων ενόψει των βουλευτικών εκλογών. Άσκησε επίσης κριτική στην παρούσα Βουλή για τον μεγάλο αριθμό των νομοθετημάτων που περνούν την τελευταία στιγμή, καθώς και το γεγονός ότι ψηφίζονται προτάσεις που είναι αντισυνταγματικές, όπως είπε. 

