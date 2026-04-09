Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήLike OnlineΕσύ τα ήξερες; Τα 3 λάθη που κάνουν οι περισσότεροι όταν αγοράζουν κινητό
LIKE ONLINE

Εσύ τα ήξερες; Τα 3 λάθη που κάνουν οι περισσότεροι όταν αγοράζουν κινητό

 09.04.2026 - 10:06
Εσύ τα ήξερες; Τα 3 λάθη που κάνουν οι περισσότεροι όταν αγοράζουν κινητό

Τα τρία πιο συνηθισμένα λάθη κατά την αγορά smartphone αφορούν το μέγεθος της συσκευής, τη μακροχρόνια υποστήριξη λογισμικού και τον αποθηκευτικό χώρο.

Η συντριπτική πλειοψηφία δεν διαθέτει υποδοχή microSD και η επιλογή χωρητικότητας κατά την αγορά είναι οριστική.

Η σωστή ιεράρχηση πριν την αγορά ξεκινά από τη διάρκεια χρήσης, τον χώρο αποθήκευσης και το μέγεθος — και μετά από τα specs.

Κατά την διαδικασία απόφασης για το πιο κινητό να αγοράσω, ένα μεγάλο μέρος των αγοραστών επαναλαμβάνει τα ίδια λάθη — όχι τεχνικά, αλλά λάθη ιεράρχησης. Τα τρία πιο συνηθισμένα λάθη έχουν να κάνουν με το μέγεθος της συσκευής, τη μακροχρόνια υποστήριξη και τον αποθηκευτικό χώρο.

1. Αγοράζουν για το εγώ, όχι για τη χρήση

Ο κόσμος συχνά στρέφεται στα μοντέλα “Pro”, “Ultra” και “Max” επειδή ακούγονται πιο αξιόλογα — όχι επειδή τα χρειάζεται. Στην καθημερινή χρήση, η εμπειρία με ένα smartphone επηρεάζεται περισσότερο από το μέγεθος, το βάρος και την άνεση στο χέρι παρά από ένα έξτρα telephoto ή μερικά επιπλέον σημεία σε benchmark.

Τα flagship της κορυφής ζυγίζουν σήμερα 210–235 γραμμάρια και ξεπερνούν τις 6.8 ίντσες. Αυτές οι διαφορές αποτυπώνονται στο χέρι κάθε μέρα, σε κάθε κλήση, σε κάθε μήνυμα — όχι μόνο την πρώτη εβδομάδα που ανοίγεις το κουτί. Το βασικό μοντέλο μιας σειράς προσφέρει στη συντριπτική πλειονότητα των χρηστών ουσιαστικά ίδια καθημερινή εμπειρία με σημαντικά μικρότερο βάρος και τιμή.

2. Αγνοούν τι θα γίνει σε 2–4 χρόνια

Αν κρατάς κινητό τρία με τέσσερα χρόνια, το launch hype δεν έχει καμία αξία. Αυτό που μετράει είναι η διάρκεια software support και η γήρανση της μπαταρίας — δύο παράγοντες που οι αγοραστές σπάνια ελέγχουν πριν την αγορά.

Οι μεγάλοι κατασκευαστές Android έχουν πλέον δεσμευτεί για 7 χρόνια OS και security updates στα σύγχρονα flagship τους. Η Apple, από την άλλη, έχει βελτιώσει σημαντικά την αντοχή μπαταρίας στις νεότερες γενιές — τα πιο πρόσφατα iPhone αντέχουν έως 1.000 κύκλους φόρτισης με διατήρηση 80% χωρητικότητας, διπλάσιο από τα παλαιότερα μοντέλα. Το “θα αντέξει;” είναι ερώτηση που αξίζει να γίνεται πριν από το “πόσο καλό φαίνεται σήμερα;”.

3. Κάνουν οικονομία στον αποθηκευτικό χώρο

Η πιο συνηθισμένη “κακή” επιλογή: ο αγοραστής επιλέγει τη φθηνότερη έκδοση για να γλιτώσει χρήματα και μετά βρίσκεται συνεχώς να διαγράφει φωτογραφίες, να περιμένει χώρο για updates και να αγχώνεται για εφαρμογές. Το πρόβλημα επιδεινώνεται από το γεγονός ότι η χωρητικότητα στα σύγχρονα flagship είναι μη αναβαθμίσιμη — και πολλές κορυφαίες συσκευές δεν διαθέτουν πλέον υποδοχή microSD.
Με 256GB να αποτελεί σήμερα το ρεαλιστικό ελάχιστο για έναν χρήστη που τραβά βίντεο και αποθηκεύει δεδομένα τοπικά, η “βγαίνω και με τη βασική έκδοση” λογική είναι στις περισσότερες περιπτώσεις ψευδαίσθηση οικονομίας.

Αν σημαντικό κριτήριο εν όψη αγοράς είναι ο έξτρα αποθηκευτικός χώρος δείτε την πλήρη λίστα smartphones με microSD, ανά κατηγορία.

Η σωστή σειρά σκέψης πριν κάνεις click “αγορά”

Πριν κοιτάξεις κάμερες, AI features και “Pro” ταμπέλες, τρία ερωτήματα πρέπει να έχουν ήδη απάντηση: πόσα χρόνια σκοπεύεις να το κρατήσεις, τι αποθηκευτικό χώρο χρειάζεσαι πραγματικά, και τι μέγεθος ή βάρος αντέχεις καθημερινά. Η σειρά δεν είναι τυχαία — κάθε ένα από αυτά τα τρία ερωτήματα επηρεάζει την ικανοποίηση από τη συσκευή περισσότερο από οποιοδήποτε spec sheet.

ΠΗΓΗ: Techblog.gr

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα Μεγάλη Πέμπτη 9 Απριλίου
ΑΗΚ για επάρκεια ρεύματος: Οι προβλέψεις για διακοπές λόγω βλαβών και αποκοπές φωτοβλταϊκών - Οι νέες γεννήτριες που έρχονται και οι πολυαναμενόμενες μπαταρίες
«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα
Παρενοχλούσε σεξουαλικά και επιτέθηκε άσεμνα - Φόρεσαν χειροπέδες σε 37χρονο
Αυτές τις ώρες σε αυτές τις περιοχές ετοιμαστείτε για βροχές και καταιγίδες - Αναλυτικά ο καιρός μέχρι την Κυριακή του Πάσχα
Άγριο έγκλημα από ανήλικες στο Μεξικό: Έπνιξαν 15χρονη για λόγους ερωτικής αντιζηλίας με παγίδα που έγραψαν σε βίντεο - Οργή για τις μικρές ποινές

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Απίστευτες σκηνές σε κηδεία – Ήρθαν στα χέρια όταν ανακάλυψαν ότι ήταν ερωμένες του νεκρού

 09.04.2026 - 09:45
Επόμενο άρθρο

ΒΙΝΤΕΟ: Βγήκε ο τροχός από τη σύγκρουση – Σοκαριστικό τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό με έξι εμπλεκόμενους

 09.04.2026 - 10:15
Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

  •  09.04.2026 - 06:20
Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

  •  09.04.2026 - 09:05
Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

  •  09.04.2026 - 09:47
Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

  •  09.04.2026 - 09:40
LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

  •  09.04.2026 - 06:54
«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

  •  09.04.2026 - 06:43
Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

  •  09.04.2026 - 08:27
Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

  •  09.04.2026 - 08:16

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα