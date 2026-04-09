Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι η απόφαση για τον υποψήφιο που θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο του Κινήματος στη Λεμεσό, θα ληφθεί σήμερα.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της ΕΔΕΚ ότι οι Μεσσίες γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από γραφεία παχυλών μισθών, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιός ήταν στα χαρακώματα για 10 χρόνια, αλλά και ποιός απειλήθηκε με απόλυση και τελικά απολύθηκε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι οι πολίτες γνωρίζουν, ποιοί αποτελούν μέρος του συστήματος και βρίσκονται σε πολύ περίοπτη θέση, σε όλα τα σκάνδαλα που ταλάνισαν τη χώρα.