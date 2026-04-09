Themasports lifenewscy
Tothemaonline logo
Tothemaonline logo CYTA logo
CYTA logo
ΑρχικήΚοινωνίαΞεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

 09.04.2026 - 09:40
Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Άλματος, μετά την αφαίρεση του Δημήτρη Παπαδάκη από το ψηφοδέλτιο και την αποχώρηση του Νίκου Στυλιανίδη, δήλωσε ο επικεφαλής του Κινήματος, Οδυσσέας Μιχαηλίδης.

Μιλώντας στο Πρωινό Δρομολόγιο, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι η απόφαση για τον υποψήφιο που θα συμπληρώσει το ψηφοδέλτιο του Κινήματος στη Λεμεσό, θα ληφθεί σήμερα.

Κληθείς να σχολιάσει την αναφορά της ΕΔΕΚ ότι οι Μεσσίες γίνονται στα χαρακώματα και όχι πίσω από γραφεία παχυλών μισθών, ο κύριος Μιχαηλίδης είπε ότι οι πολίτες γνωρίζουν ποιός ήταν στα χαρακώματα για 10 χρόνια, αλλά και ποιός απειλήθηκε με απόλυση και τελικά απολύθηκε.

Σημείωσε, ακόμη, ότι οι πολίτες γνωρίζουν, ποιοί αποτελούν μέρος του συστήματος και βρίσκονται σε πολύ περίοπτη θέση, σε όλα τα σκάνδαλα που ταλάνισαν τη χώρα.

Ακολουθήστε το Tothemaonline.com στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

 

 

Προηγούμενο άρθρο

Επόμενο άρθρο

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

BEST OF TOTHEMAONLINE

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

  •  09.04.2026 - 06:20
  •  09.04.2026 - 09:05
Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

  •  09.04.2026 - 09:40
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

CYTA logo
Περισσότερα