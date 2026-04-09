ΑρχικήΚοινωνία
Πανέμορφο φαινόμενο: Μας μάγεψε παλέτα χρωμάτων στον ουρανό της Κύπρου - Δείτε φωτογραφία

 09.04.2026 - 09:32
Ένα εντυπωσιακό φυσικό φαινόμενο χάρισε σήμερα μοναδικές εικόνες στον ουρανό της Κύπρου, καθώς ένα απαλό αλλά ξεκάθαρο ουράνιο τόξο έκανε την εμφάνισή του πάνω από αστικό τοπίο, μετά από σύντομη βροχόπτωση.

Το σκηνικό συνέθεταν βαριά, σκούρα σύννεφα που κάλυπταν τον ουρανό, δημιουργώντας έντονη αντίθεση με τις φωτεινές αποχρώσεις του ουράνιου τόξου που ξεπρόβαλλε διακριτικά στο βάθος. Οι ακτίνες του ήλιου, βρίσκοντας διέξοδο μέσα από τα σύννεφα, φώτισαν επιλεκτικά τις κατοικίες, προσδίδοντας ζεστούς τόνους στο τοπίο και ενισχύοντας τη δραματικότητα της εικόνας.

Το φαινόμενο, αν και σύντομης διάρκειας, δεν πέρασε απαρατήρητο από τους κατοίκους, οι οποίοι είχαν την ευκαιρία να απολαύσουν μια σπάνια στιγμή φυσικής ομορφιάς μέσα στην καθημερινότητα.

Δείτε την φωτογραφία που αναρτήθηκε στη σελίδα «Καιρόφιλοι Κύπρου»:

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

