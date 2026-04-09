Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού
Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

 09.04.2026 - 08:16
Η Μεγάλη Εβδομάδα πλησιάζει στο τέλος της, με την Μεγάλη Πέμπτη, μια από τις πιο ιερές μέρες της Χριστιανοσύνης να σηματοδοτεί την κορύφωση του Θείου Δράματος.

Σήμερα, η Εκκλησία θυμάται το Μυστικό Δείπνο του Ιησού Χριστού και αναλογίζεται τα Πάθη Του, τη Σταύρωση και τον θάνατό Του, στον δρόμο προς την Ανάσταση και το Πάσχα.

Καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας, η υμνολογία της Εκκλησίας εστιάζει στα Πάθη του Χριστού, με τη διήγηση των γεγονότων της Σταύρωσης. Στις εκκλησίες, διαβάζονται τα 12 Ευαγγέλια και ανάμεσα στο 5ο και το 6ο Ευαγγέλιο, ψάλλεται το τροπάριο «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» και ο Εσταυρωμένος λιτανεύεται από τους ιερείς.

Η ακολουθία της Μεγάλης Πέμπτης

Τα 12 Ευαγγέλια της Μεγάλης Πέμπτης συγκροτούνται κυρίως από περικοπές των Ευαγγελίων του Ιωάννη και του Ματθαίου.

Περιληπτικά τα 12 Ευαγγέλια: Τελευταίες νουθεσίες του Ιησού στους μαθητές του… «Αγαπάτε Αλλήλους». Ο τελευταίος αποχαιρετισμός. Προσευχή του Ιησού. Προδοσία του από τον Ιούδα. Σύλληψη του Ιησού και μεταφορά του «Από τον Άννα στον Καϊάφα». Δίκη του Ιησού από τους Αρχιερείς. Άρνηση Πέτρου («Πριν αλέκτορα φωνήσαι, τρις απαρνήση με»). Ο Ιησούς ενώπιον του Πιλάτου, στο Πραιτώριο. Προσπάθεια του Πιλάτου να απελευθερώσει τον Κύριο, αλλά εμπρός στην αποφασιστικότητα των Φαρισαίων υποχωρεί. «Βαραβάν ή Χριστόν;» Ο Πιλάτος «Νίπτει τας χείρας του».

Ο Ιούδας μεταμελείται και επιστρέφει τα «τριάκοντα αργύρια» στους Αρχιερείς, οι οποίοι τα έβαλαν στον «Κορβανά» (ταμείο του Ναού). Απαγχονισμός Ιούδα. Πορεία του Ιησού προς τον Γολγοθά και Σταύρωσή του με δύο ληστές. Ο Ιησούς αφήνει το πνεύμα επί του Σταυρού. Μεταμέλεια του ενός ληστή, που ζητά από τον Κύριο να τον θυμηθεί στη βασιλεία των Ουρανών. Ο Ιωσήφ ο από Αριμαθαίας ζητά από τον Πιλάτο το Σώμα του για να το θάψει. Ταφή του Ιησού και σφράγιση του Τάφου του από τους Αρχιερείς και Φαρισαίους.

Έθιμα

Την ημέρα αυτή ξεκινούν οι προετοιμασίες στα σπίτια για τον εορτασμό της Ανάστασης. Οι νοικοκυρές ζυμώνουν φλαούνες, πλάθουν πασχαλιάτικα κουλουράκια και βάφουν κόκκινα αυγά. Το αυγό συμβολίζει από την αρχαιότητα την ανανέωση της ζωής και το κόκκινο χρώμα το αίμα του Χριστού. Σε κάποια μέρη συνηθίζουν να τοποθετούν το πρώτο κόκκινο αυγό στο εικονοστάσιο του σπιτιού για να ξορκίσουν το κακό.

Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου

 09.04.2026 - 07:59
Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

 09.04.2026 - 08:27
Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

  •  09.04.2026 - 06:20
  •  09.04.2026 - 09:05
  •  09.04.2026 - 09:47
  •  09.04.2026 - 09:40
  •  09.04.2026 - 06:54
  •  09.04.2026 - 06:43
  •  09.04.2026 - 08:27
  •  09.04.2026 - 08:16

