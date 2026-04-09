Πρωτοσέλιδα εφημερίδων: Τι γράφουν σήμερα Πέμπτη 9 Απριλίου
 09.04.2026 - 07:59
Η αποστολή των τεκμηρίων στη Europol για δικανικό έλεγχο στην υπόθεση που αφορά τις καταγγελίες Μακάριου Δρουσιώτη, η εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν και η συνέχιση της έντασης στην περιοχή, καθώς και το αδιέξοδο για το λιμάνι και τη μαρίνα Λάρνακας, είναι τα κύρια θέματα των εφημερίδων σήμερα Πέμπτη.

Η «Αλήθεια» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Αναμένοντας την Europol» γράφει ότι αποστέλλονται τα τεκμήρια για δικανικό έλεγχο στο πλαίσιο της υπόθεσης καταγγελιών Δρουσιώτη και ότι τα αποτελέσματα αναμένονται μετά το Πάσχα, ενώ αναφέρει ότι διαψεύδεται πρόσληψη της Σάντης στο Προεδρικο. Αλλού γράφει ότι η μείωση του φόρου στα καύσιμα κίνησης δεν φάνηκε στους καταναλωτές, με την προσοχή να στρέφεται πλέον στο αν και πότε θα προσαρμοστεί το εγχώριο λιανεμπόριο. Σε άλλο θέμα γράφει για υπόθεση βιασμού και απόπειρας φόνου σε βάρος 43χρονης, σημειώνοντας ότι 39χρονος τελεί υπό κράτηση.

Ο «Πολίτης» υπό τον τίτλο «Στην Europol τα επίμαχα μηνύματα» γράφει στο κύριο του θέμα ότι το Υπουργικό Συμβούλιο πετάει την μπάλα στους ειδικούς της ευρωπαϊκής αστυνομίας, στους οποίους θα σταλούν όλα τα στοιχεία της Αστυνομίας για να διακριβωθεί η αυθεντικότητα ή όχι των μηνυμάτων. Σε άλλο θέμα γράφει ότι η εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν επιτεύχθηκε «στο παρά πέντε», με τον πλανήτη να παίρνει ανάσα και την προσοχή να παραμένει στραμμένη στην περιοχή. Αλλού γράφει για «πρώτη νίκη των απεργών εργαζομένων» στα κατεχόμενα, για μη περικοπή της ΑΤΑ.

Ο «Φιλελεύθερος» τιτλοφορεί το κύριο του θέμα «Ξανά στον πάγο λιμάνι και μαρίνα» και γράφει ότι, δύο χρόνια μετά το ναυάγιο του έργου, στις πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη λιμανιού και μαρίνας Λάρνακας μπαίνει ξανά φρένο. Σε άλλο θέμα γράφει για παγκόσμια αγωνία για το μπλόκο στο Ορμούζ, παρά την πρώτη ανάσα από την εκεχειρία, καθώς περίπου 200 τάνκερ παραμένουν εγκλωβισμένα. Αλλού γράφει ότι με διαδικασίες fast track προχωρεί η αδειοδότηση νέας μονάδας αφαλάτωσης στον Μαζωτό.

Η «Χαραυγή» στο κύριο της θέμα με τίτλο «Με έργα το ΑΚΕΛ στο πλευρό της κοινωνίας» γράφει ότι η κοινοβουλευτική δράση του ΑΚΕΛ είχε από κοινού μετρήσιμο αντίκτυπο για τους πολίτες, όπως υποστηρίζει το κόμμα στον απολογισμό του για την περίοδο 2021-2026. Σε άλλο θέμα γράφει για «ρεσιτάλ κυβερνητικής προχειρότητας στο θέμα λιμανιού - μαρίνας Λάρνακας». Αλλού γράφει ότι ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης αφήνει ανοικτό ενδεχόμενο ανατροπής των νόμων για προστασία δανειοληπτών.

Η αγγλόγλωσση «Cyprus Mail» υπό τον τίτλο «Ανακούφιση για την εκεχειρία Ιράν - ΗΠΑ δίνει τη θέση της σε ανησυχία» γράφει στο κύριο της θέμα ότι η αρχική ανακούφιση από την εκεχειρία υποχώρησε γρήγορα, καθώς το Ισραήλ συνέχισε τα πλήγματα στον Λίβανο και το Ιράν έπληξε ενεργειακές υποδομές γειτονικών χωρών. Αλλού γράφει ότι οι ισχυρισμοί του Μακάριου Δρουσιώτη θα διερευνηθούν από τη Europol, στην οποία θα διαβιβαστούν άμεσα τα στοιχεία για δικανική εξέταση. Σε άλλο θέμα αναφέρει ότι δύο πρόσωπα καταδικάστηκαν σε φυλάκιση 20 ετών για υπόθεση ναρκωτικών.

ΠΗΓΗ: ΚΥΠΕ

Μεροκαματάρα: Υδραυλικός τραβάει ένα σκοινί σε υπόγειο και βρίσκει 30 κιλά χρυσά νομίσματα

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

Αυτός είναι ο νέος Διοικητής της Ειρηνευτικής Δύναμης

Ο ΓΓ ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες ανακοίνωσε σήμερα τον διορισμό του Υποστρατήγου Μοχάμαντ Ασαντουλάχ Μινχαζούλ ‘Αλαμ στη θέση του Διοικητή της Ειρηνευτικής Δύναμης των Ηνωμένων Εθνών στην Κύπρο (ΟΥΝΦΙΚΥΠ).

Πυρ ομαδόν Δρουσιώτη κατά Προεδρικού: «Πλαστές οι διαβεβαιώσεις της Κυβέρνησης»

Άγρια συμπλοκή μεταξύ νεαρών Ε/κ και αλλοδαπών - Στο Νοσοκομείο τρία πρόσωπα, δύο συλλήψεις

Ξεκαθαρίζει ο Οδυσσέας Μιχαηλίδης: «Δεν υφίσταται θέμα αποχώρησης άλλων υποψηφίων του Κινήματος»

LIVE: Από μια κλωστή κρέμεται η εκεχειρία - Προϋπόθεση η κατάπαυση πυρός στον Λίβανο λέει το Ιράν, ανοησία να την παραβιάσετε απαντούν οι ΗΠΑ

«Κόκκινη» Πέμπτη: Αυτό είναι το μυστικό για τα πιο τέλεια αυγά που δεν σπάνε στην ετοιμασία - Τι αποκαλύπτει γνωστή τηλεμαγείρισσα

Τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεμεσό - Δείτε βίντεο και εικόνες από το σημείο της σύγκρουσης

Μεγάλη Πέμπτη: «Σήμερον κρεμάται επί ξύλου…» - Κορυφώνεται το Θείο Δράμα με τη Σταύρωση του Χριστού

